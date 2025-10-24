McLaren Hapus 'Konsekuensi' Norris setelah Insiden Sprint Race Austin

McLaren tidak akan lagi menerapkan "konsekuensi" kepada Lando Norris setelah Oscar Piastri bertanggung jawab atas kecelakaan mereka di Sprint Race Amerika Serikat.

Norris mengungkapkan bahwa ia menghadapi konsekuensi hingga akhir musim akibat benturan roda dengan rekan setim sekaligus rival perebutan gelar, Piastri, di Singapura, tetapi keduanya tersingkir yang lebih parah di tikungan pertama saat sprint race di Austin.

Setelah Piastri menanggung kesalahan atas insiden kedua yang terjadi dalam dua balapan setelah peninjauan internal, McLaren telah menghapus konsekuensi yang dijatuhkan kepada Norris.

Keputusan ini membuat keduanya bebas untuk balapan dengan "catatan bersih" dari Grand Prix Mexico City akhir pekan ini, menurut Piastri.

"Konsekuensi di pihak Lando telah dihapuskan," ungkap Piastri dalam konferensi pers pembalap FIA hari Kamis di Mexico City.

"Ada tanggung jawab tertentu dari pihak saya di Sprint dan kami memulai akhir pekan ini dengan catatan bersih untuk kami berdua."

Dipahami bahwa Piastri mendapat prioritas untuk menentukan kapan akan melakukan sesi kualifikasi, tetapi hal ini tidak akan berlaku lagi untuk selanjutnya.

Piastri tidak khawatir dengan ancaman Verstappen

Piastri memimpin klasemen dengan selisih 14 poin dari Norris, dan unggul 40 poin dari Max Verstappen dengan lima akhir pekan balapan tersisa.

Keunggulan pembalap Australia ini semakin menipis dalam beberapa balapan terakhir, dengan Verstappen memangkas 64 poin darinya sejak Grand Prix Belanda di Zandvoort, di mana Piastri meraih kemenangan terbarunya.

Namun Piastri menegaskan bahwa meningkatnya ancaman Verstappen tidak akan memengaruhi pendekatannya.

"Sejujurnya, itu tidak [mengubah pendekatan saya]," katanya. "Jarak yang jauh telah sedikit berkurang, tetapi bagi saya fokusnya adalah melaju secepat mungkin dan memaksimalkannya setiap akhir pekan.

"Terkadang kami berhasil, terkadang tidak. Semua orang menyukai kisah underdog yang bagus dan terkadang mencoba untuk bangkit lebih mudah, tetapi saya lebih suka berada di posisi terdepan."

Mengenai peluang McLaren di Meksiko, Piastri menambahkan: "Sulit untuk mengetahui [posisi kami di Meksiko]. Saya pikir performa dan di mana kami yakin akan menjadi kekuatan, serta di mana tim lain akan menjadi kekuatan, belum selalu sejalan.

"Jelas selama beberapa akhir pekan balapan terakhir, Red Bull dan Max telah menemukan konsistensi. Ada sedikit kesan itu, tetapi akhir pekan ini kami perkirakan mereka akan menjadi ancaman."

