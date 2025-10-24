Stroll Sebut Pengaruh Adrian Newey di Aston Marin Makin Terasa

Lance Stroll telah merinci pengaruh Adrian Newey yang semakin besar terhadap Aston Martin sejak bergabung dengan tim F1.

Newey resmi mulai bekerja dengan Aston Martin pada Maret 2025, setelah meninggalkan Red Bull setelah Grand Prix Miami tahun lalu.

Newey dianggap sebagai salah satu desainer F1 terhebat sepanjang masa, membuat kedatangannya meningkatkan ekspektasi terhadap Aston Martin menjelang 2026.

Bersama Newey, Enrico Cardile juga telah bergabung dengan Aston Martin, yang sudah berisikan talenta kelas atas seperti mantan desainer mesin Mercedes, Andy Cowell, yang kini menjabat sebagai Team Principal.

Perekrutan ini semakin menegaskan ambisi Lawrence Stroll, yang telah berinvestasi besar sejak mengambil alih Aston Martin.

Kantor pusat mereka di Silverstone telah mengalami transformasi drastis, dan tim tersebut telah melakukan perekrutan yang signifikan.

Aston Martin juga akan menjadi tim pabrikan Honda mulai tahun 2026.

Jika Honda kembali menghadirkan Power Unit yang kompetitif, Aston Martin bisa menjadi tim terdepan di F1 mulai tahun 2026.

Ini kabar baik bagi Fernando Alonso, yang akan berusia 45 tahun pada awal tahun depan, dan belum pernah menang di F1 sejak Grand Prix Spanyol 2013.

Di sisi lain, Lance Stroll juga tengah mengejar kemenangan Grand Prix pertamanya.

Pebalap Kanada itu telah mencetak sejumlah podium sejak 2017, yang terbaru pada tahun 2020 bersama tim yang bermarkas di Silverstone saat mereka dikenal sebagai Racing Point.

Newey “mengerahkan lebih banyak dari setiap orang”

Meski Newey baru menjabat selama enam bulan, dampaknya sudah dirasakan oleh Stroll.

Fernando Alonso and Adrian Newey

Berbicara kepada wartawan di Austin, Stroll menjelaskan bagaimana Newey "mengoptimalkan semua orang."

"Saya pikir [dia] hanya mengubah pola pikir tentang bagaimana mobil itu dibuat dan apa saja yang perlu ditambahkan ke dalamnya, dan bagaimana dia bisa lebih agresif di semua aspek untuk meningkatkan performanya," jelas Lance.

"Jadi, saya pikir ini hanya mengekstrak dan mengoptimalkan semua orang, dari ribuan orang yang kita miliki saat ini.

"Saya pikir dia memasuki kondisi trans dan membayangkan udara yang mengalir di atas mobil saat ini dan bagaimana semuanya akan berjalan.

"Sangat mengesankan melihat bukan hanya bagaimana dia merancang mobil, tetapi juga bagaimana dia memengaruhi seluruh budaya dalam tim dan mencoba mengoptimalkan semua orang yang meluangkan waktu dan energi untuk membangun mobil. Jadi, ini adalah masa-masa yang menyenangkan."

