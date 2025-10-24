Lando Norris Sindir Red Bull soal 'Tapegate' di Grand Prix Amerika

Lando Norris mengatakan upaya "menggelikan" Red Bull untuk merusak penanda gridnya di Grand Prix Amerika Serikat justru menjadi bumerang karena ia tidak membutuhkannya.

Red Bull didenda €50.000 - di mana €25.000 ditangguhkan dengan syarat tidak mengulangi pelanggaran - setelah dianggap coba menyabotase McLaren dengan mencopot penanda start untuk Norris menjelang balapan Minggu lalu di Austin.

Terungkap bahwa seorang anggota kru Red Bull mencoba masuk ke grid saat putaran formasi untuk melepas selotip yang ditinggalkan McLaren di dinding pit untuk membantu Norris memposisikan mobilnya di posisi grid P2.

Insiden ini menyoroti kecurangan yang terjadi di antara persaingan kejuaraan Red Bull dan McLaren pada tahun 2025, tetapi ini bukan pertama kalinya Red Bull mencoba merusak penanda Norris.

Norris menganggap aksi Red Bull ini "menggelikan" ketika ditanyai tentang hal itu menjelang Grand Prix Mexico City akhir pekan ini.

"Tidak masalah; saya tidak menggunakan selotip itu, jadi itu lebih lucu karena saya tidak membutuhkannya," kata pembalap Inggris itu kepada sejumlah media di Mexico City.

"Kami hanya menaruhnya di sana untuk berjaga-jaga, jadi itu membuatnya lebih lucu karena mereka mendapat penalti untuk itu dan saya bahkan tidak membutuhkannya."

"Mereka juga mencoba melepasnya dan gagal karena kami membuatnya khusus agar mereka tidak bisa melepasnya. Hanya selingan kecil yang lucu, saya rasa untuk menghibur tim. Tapi kamilah yang menertawakannya, saya rasa."

'Konsekuensi' Norris dihapus

McLaren juga telah menganulir 'konsekuensi' yang dihadapi Norris karena insiden dengan rekan setim sekaligus rival perebutan gelar Oscar Piastri di Singapura setelah pembalap Australia itu dianggap bertanggung jawab atas tabrakan terakhir mereka di Amerika Serikat.

Kedua mobil McLaren tersebut berhenti dengan kerusakan parah di tikungan pertama sprint race Austin setelah Piastri ditabrak oleh Nico Hulkenberg dari Sauber, sebelum terlempar ke sisi Norris.

Norris tertinggal 14 poin di belakang Piastri dengan 141 poin yang masih bisa diperebutkan di lima akhir pekan balapan tersisa.

"Pembicaraan yang cukup mudah, semuanya baik-baik saja mulai sekarang, hanya menatap ke depan untuk sisa musim ini. Ini seperti sebelumnya, tetapi semuanya selalu ke depan," kata Norris.

"Saya fokus pada diri sendiri, melakukan apa yang harus saya lakukan, tentu saja lebih baik ketika tidak ada yang menghalangi atau apa pun. Itu mungkin sedikit merugikan, seperti sebelumnya."

