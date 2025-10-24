Sainz Kembali Mempertanyakan Regulasi setelah Penalti GP Amerika

Carlos Sainz kembali mengecam penalti yang diterimanya saat berselisih dengan Kimi Antonelli di GP AS.

Carlos Sainz dari Williams dihukum penalti grid lima posisi karena menabrak Kimi Antonelli dari Mercedes di Grand Prix Amerika Serikat akhir pekan lalu.

Sainz berusaha menyalip Antonelli pada awal balapan hari Minggu di Austin, tapi dia menabrak sisi Mercedes milik Antonelli saat ia masuk ke dalam di Tikungan 15.

Kontak tersebut membuat Antonelli melintir, meski mampu melanjutkan balapan dan finis ke-13. Sementara itu, Sainz mengalami kerusakan suspensi yang membuatnya mundur dari balapan.

Tapi, Sainz akan tetap  menjalani hukuman penalti mundur lima posisi start di Grand Prix Mexico City akhir pekan ini.

"Apa yang terjadi di trek tetaplah di trek," kata Sainz dalam konferensi pers pembalap FIA di Mexico City, Kamis.

"Penalti mundur lima posisi start yang diberikan Steward kepada saya, saya rasa sangat tidak proporsional dengan insiden itu sendiri.

"Ini menunjukkan kelemahan dalam aturan yang kami miliki. Memang begitulah adanya dan saya harus menerimanya. Saya bertanggung jawab atas insiden ini dan saya berharap kami berdua bisa melanjutkan balapan.

"Tetapi setelah melihat data dan semua pembalap yang kami lihat, fakta bahwa mereka tetap memberi saya lima posisi start di sini, sulit untuk dipahami, sulit untuk diterima, tetapi ya sudahlah.

"Saya masih perlu lolos kualifikasi sejauh mungkin dan memberi diri saya peluang terbaik untuk kembali meraih poin. Saya merasa semuanya akhirnya beres, dan saya harap saya bisa menjalani akhir pekan yang bersih."

Pandangan berbeda Antonelli

Antonelli, yang duduk di samping Sainz dalam konferensi pers, menolak menjelaskan secara spesifik tetapi mengatakan ia memiliki "pandangan berbeda" tentang insiden tersebut.

"Sangat disayangkan karena kami berdua berada di posisi yang layak dan jelas kontak tersebut pada dasarnya mengakhiri kedua balapan kami," jelasnya.

"Saya memiliki pandangan berbeda tentang kecelakaan itu. Carlos memiliki pandangannya sendiri, tetapi itulah kenyataannya dan sekarang kami harus melanjutkan."

Mengenai hal-hal positif yang bisa diambilnya dari akhir pekan di Austin, Antonelli menambahkan: "Meskipun treknya sulit, kami bisa meningkatkan kecepatan dengan cukup cepat.

"Q3 agak mengecewakan karena saya tidak melakukan semuanya dengan benar - lap 1 dengan DRS, benturan tersebut memicu tombol sehingga DRS tidak terbuka. Ada beberapa posisi di grid saat itu.

"Kecepatannya terlihat baik, setelah kontak, putaran di udara bebas terlihat sangat bagus. Kami tidak mendapatkan hasil yang kami inginkan, tetapi kami memiliki peluang lain akhir pekan ini."

Sainz Kembali Mempertanyakan Regulasi setelah Penalti GP Amerika
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

