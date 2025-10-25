Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1

Beberapa Team Principal F1 ditanyai tentang spekulasi adanya pelanggaran Cost-Cap.

Three F1 team principals spoke about the cost cap
Three F1 team principals spoke about the cost cap

Beberapa Team Principal F1 telah memberikan reaksi mereka terhadap rumor dugaan pelanggaran cost-cap untuk musim 2024.

Aston Martin mengakui telah melakukan pelanggaran prosedural kecil terhadap regulasi cost-cap, sementara spekulasi di paddock semakin menguat bahwa tim lain mungkin telah melakukan pelanggaran yang lebih "substansial".

Rumor ini dipicu oleh penundaan FIA selaku regulator F1 dalam mempublikasikan hasil temuannya untuk musim 2024. Terakhir kali penundaan terjadi setelah September adalah pada tahun 2022, ketika Red Bull dinyatakan melanggar aturan tersebut.

Para pimpinan tim rival segera bersikap hati-hati ketika ditanya tentang spekulasi tersebut.

“Saya pikir keterlambatan pengumuman menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita semua bahwa ada beberapa tim yang sedang bermasalah, atau mungkin satu tim yang sedang bermasalah,” kata Team Principal Sauber, Jonathan Wheatley, pada hari Jumat.

“Saya bisa bicara dari pengalaman, ini hal yang sangat, sangat sulit untuk diseimbangkan. Anda ingin kompetitif, Anda bisa bayangkan Anda ingin menghabiskan setiap dolar terakhir hingga mencapai batas biaya Anda. Tentu saja, itulah yang kami lakukan.

“Kami berada di dunia balap, kami berada dalam olahraga kompetitif. Saya pikir hal pertama yang ingin saya katakan adalah tidak ada yang melakukannya dengan sengaja. 

"Hal-hal seperti ini terkadang terjadi, hal-hal bisa sedikit di luar kendali, seperti kecelakaan mobil, sesuatu seperti itu, dan saya tidak berharap akan ada biaya yang terlambat.

“Saya tidak ingin berspekulasi tentang penyebabnya. Saya pikir kita sekarang mengerti mengapa kita terlambat mendapatkan publikasi dari FIA.”

Ferrari mengecilkan penundaan

Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, meremehkan signifikansi penundaan yang tidak biasa ini.

“Saya pikir keputusan akhir pada bulan September atau Oktober bukanlah masalah besar,” tegasnya.

“Dalam hal ini, kita harus percaya pada FIA, bahwa mereka sedang menjalankan tugas mereka, dan sejujurnya, saya pikir ini bukan tugas yang mudah.

“Tetapi kita juga harus menghindari spekulasi apa pun tentang rumor, dan agar itu tidak menjadi kesalahan. Dan bagian terakhir dari persamaan ini adalah pelanggaran prosedur.

“Saya pikir ini bisa terjadi pada semua orang, dan ini bukan keuntungan olahraga.

“Kita harus memisahkan apa yang merupakan keuntungan olahraga dengan penalti olahraga, dan keuntungan teknis atau kesalahan teknis, katakanlah, dengan FIA.”

Kepala tim Haas, Ayao Komatsu, menambahkan: “Saya pikir tidak ada yang melakukannya dengan sengaja, dan semua hal ini, kita harus mempercayai prosesnya, lalu menunggu hasilnya.”

Peter McLaren

Peter has been in the paddock for 20 years and has seen Valentino Rossi come and go. He is at the forefront of the Suzuki exit story and Marc Marquez’s injury issues.

Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1MotoGP EditorTwitter, Instagram Lewis Larkam

Lewis regularly attends Grands Prix for Crash.net around the world. Often reporting on the action from the ground, Lewis tells the stories of the people who matter in the sport.

Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1F1 EditorLinkedIn, Twitter Connor McDonagh

With a sharp eye for F1’s controversies and storylines, Connor is the heartbeat of our unbiased reporting.

Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1F1 JournalistX Lewis Duncan
Lewis joined the Crash.net team in August of 2024 having been a journalist for five years covering MotoGP for the Motorsport Network.
 
Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1JournalistX, LinkedIn Alex Whitworth

Alex joined the Crash.net team in August of 2024 having covered consumer and racing motorcycle news at Visordown for two years.

Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1JournalistX, LinkedIn Jordan MorelandJordan is Crash MotoGP's social media manager, podcaster and occasional writer. Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1Social Media ManagerTwitter, LinkedIn Derry Munikartono

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1Indonesian EditorTwitter, LinkedIn Rachit Thukral

Rachit joined the Crash.net team in 2025 with a primary focus on F1 and sportscar racing.

He previously served as a news editor at Motorsport.com, where he played a key role in the day-to-day editorial operations.

Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1Journalist

Read More

Latest News

F1 News
Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1
5m ago
Three F1 team principals spoke about the cost cap
F1 Results
F1 GP Mexico City 2025: Hasil FP3 dari Autodromo Hermanos Rodriguez
10m ago
Lando Norris
MotoGP News
Bezzecchi Jelaskan Masalah Utamanya dengan Ban Baru di Sepang
21m ago
Marco Bezzecchi, Aprilia Factory Racing, 2025 Malaysian MotoGP
F1 News
Verstappen Ungkap Kekhawatiran Besar Meski Tercepat di Jumat
30m ago
Verstappen was not totally satisfied on Friday
MotoGP News
Bagnaia Ungkap 'Solusi Gagal' di Balik Kemenangan Sprint Sepang
1h ago
Pecco Bagnaia, Ducati Corse, 2025 Malaysian MotoGP

More News

MotoGP News
Pedro Acosta Dipenalti atas Pelanggaran Aturan Baru MotoGP
5h ago
Pedro Acosta, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Sepang
8h ago
Alex Marquez, 2025 Malaysian MotoGP
MotoGP News
BREAKING: Aldeguer Kehilangan Podium Sprint setelah Penalti
8h ago
Fermin Aldeguer, 2025 MotoGP Malaysian Grand Prix, Sprint podium. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 Malaysia 2025: Holgado Pecahkan Rekor Trek untuk Pole
9h ago
Daniel Holgado, 2025, Moto2, Malaysian GP, Pole Position
MotoGP Results
MotoGP Malaysia 2025: Bagnaia Tak Terkejar di Sprint Race
11h ago
Francesco Bagnaia leads, 2025 Malaysian MotoGP Sprint