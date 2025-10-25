Team Principal Menanggapi Rumor Pelanggaran Cost-Cap F1

Beberapa Team Principal F1 telah memberikan reaksi mereka terhadap rumor dugaan pelanggaran cost-cap untuk musim 2024.

Aston Martin mengakui telah melakukan pelanggaran prosedural kecil terhadap regulasi cost-cap, sementara spekulasi di paddock semakin menguat bahwa tim lain mungkin telah melakukan pelanggaran yang lebih "substansial".

Rumor ini dipicu oleh penundaan FIA selaku regulator F1 dalam mempublikasikan hasil temuannya untuk musim 2024. Terakhir kali penundaan terjadi setelah September adalah pada tahun 2022, ketika Red Bull dinyatakan melanggar aturan tersebut.

Para pimpinan tim rival segera bersikap hati-hati ketika ditanya tentang spekulasi tersebut.

“Saya pikir keterlambatan pengumuman menunjukkan dengan sangat jelas kepada kita semua bahwa ada beberapa tim yang sedang bermasalah, atau mungkin satu tim yang sedang bermasalah,” kata Team Principal Sauber, Jonathan Wheatley, pada hari Jumat.

“Saya bisa bicara dari pengalaman, ini hal yang sangat, sangat sulit untuk diseimbangkan. Anda ingin kompetitif, Anda bisa bayangkan Anda ingin menghabiskan setiap dolar terakhir hingga mencapai batas biaya Anda. Tentu saja, itulah yang kami lakukan.

“Kami berada di dunia balap, kami berada dalam olahraga kompetitif. Saya pikir hal pertama yang ingin saya katakan adalah tidak ada yang melakukannya dengan sengaja.

"Hal-hal seperti ini terkadang terjadi, hal-hal bisa sedikit di luar kendali, seperti kecelakaan mobil, sesuatu seperti itu, dan saya tidak berharap akan ada biaya yang terlambat.

“Saya tidak ingin berspekulasi tentang penyebabnya. Saya pikir kita sekarang mengerti mengapa kita terlambat mendapatkan publikasi dari FIA.”

Ferrari mengecilkan penundaan

Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, meremehkan signifikansi penundaan yang tidak biasa ini.

“Saya pikir keputusan akhir pada bulan September atau Oktober bukanlah masalah besar,” tegasnya.

“Dalam hal ini, kita harus percaya pada FIA, bahwa mereka sedang menjalankan tugas mereka, dan sejujurnya, saya pikir ini bukan tugas yang mudah.

“Tetapi kita juga harus menghindari spekulasi apa pun tentang rumor, dan agar itu tidak menjadi kesalahan. Dan bagian terakhir dari persamaan ini adalah pelanggaran prosedur.

“Saya pikir ini bisa terjadi pada semua orang, dan ini bukan keuntungan olahraga.

“Kita harus memisahkan apa yang merupakan keuntungan olahraga dengan penalti olahraga, dan keuntungan teknis atau kesalahan teknis, katakanlah, dengan FIA.”

Kepala tim Haas, Ayao Komatsu, menambahkan: “Saya pikir tidak ada yang melakukannya dengan sengaja, dan semua hal ini, kita harus mempercayai prosesnya, lalu menunggu hasilnya.”

