Tes F1 Bahrain 2026: Statistik dari Pekan Pertama Tes Resmi
Berikut ini statistik penting dari minggu pertama tes F1 Bahrain 2026.
F1 kini sudah memasuki pertengahan tes pra-musim jelang musim 2026, dengan gambaran awal peta persaingan mulai terlihat.
Kesebelas tim di grid melanjutkan fase adaptasi mereka dengan mobil generasi terbaru dengan tiga hari pertama tes di Bahrain International Circuit pekan lalu.
Pekan kedua tes Bahrain akan digelar pada 18-20 Februari, sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia di Melbourne pada 8 Maret.
Berikut adalah rincian jumlah putaran dari setiap tim dan pembalap, serta catatan waktu tercepat dari minggu pertama tes Bahrain.
Lap tercepat
Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Lap Tercepat dari Tes Pertama
|Pos
|Pembalap
|Laptime
|Ban
|Hari
|1
|Kimi Antonelli
|1m33.669s
|C3
|3
|2
|George Russell
|1m33.918s
|C3
|3
|3
|Lewis Hamilton
|1m34.209s
|C3
|3
|4
|Charles Leclerc
|1m34.273s
|C3
|2
|5
|Oscar Piastri
|1m34.549s
|C3
|3
|6
|Lando Norris
|1m34.669s
|C2
|1
|7
|Max Verstappen
|1m34.798s
|C3
|1
|8
|Ollie Bearman
|1m35.394s
|C3
|2
|9
|Isack Hadjar
|1m35.561s
|C3
|2
|10
|Esteban Ocon
|1m35.578s
|C3
|1
|11
|Franco Colapinto
|1m35.806s
|C3
|3
|12
|Nico Hulkenberg
|1m36.291s
|C3
|3
|13
|Gabriel Bortoleto
|1m36.670s
|C3
|2
|14
|Pierre Gasly
|1m36.723s
|C3
|2
|15
|Alex Albon
|1m36.793s
|C3
|3
|16
|Liam Lawson
|1m36.808s
|C3
|3
|17
|Valtteri Bottas
|1m36.824s
|C3
|2
|18
|Carlos Sainz
|1m37.186s
|C3
|3
|19
|Sergio Perez
|1m37.365s
|C3
|3
|20
|Arvid Lindblad
|1m37.470s
|C3
|2
|21
|Lance Stroll
|1m38.165s
|C3
|3
|22
|Fernando Alonso
|1m38.248s
|C3
|2
Mercedes mengakhiri tes pembuka dengan catatan waktu tercepat, meraih posisi 1-2 pada hari ketiga dan terakhir.
Kimi Antonelli jadi pembalap tercepat dari tiga hari pertama tes Bahrain, mencatat laptime 1m33.669s, unggul 0,249 detik dari rekan setimnya George Russell.
Lewis Hamilton, yang tercepat di tes Shakedown Barcelona, jadi yang ketiga tercepat untuk Ferrari.
Mengingat sifat dari tes pra-musim F1, lap tercepat tampaknya bukanlah acuan utama untuk menentukan peta kekuatan.
Sebagai pembanding, laptime ini masih tertinggal jauh dari pole GP Bahrain tahun lalu - 1m29.841s - yang dicatat Oscar Piastri.
Akankah kita melihat peningkatan catatan waktu pada minggu kedua tes Bahrain?
Jumlah lap terbanyak - Tim
|Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Tim
|Pos
|Tim
|Jumlah lap
|1
|McLaren
|422
|2
|Williams
|422
|3
|Ferrari
|421
|4
|Haas
|390
|5
|Audi
|354
|6
|Red Bull
|343
|7
|Racing Bulls
|327
|8
|Cadillac
|320
|9
|Alpine
|318
|10
|Mercedes
|282
|11
|Aston Martin
|206
McLaren dan Williams memiliki jarak tempuh terbanyak sepanjang tiga hari, dengan keduanya sama-sama membukukan jarak 422 lap.
Bagi Williams, ini sangat krusial karena mereka satu-satunya tim yang melewatkan seluruh alokasi tes tiga hari di Barcelona pada akhir Januari.
Ferrari juga tak kalah impresif, dengan Hamilton dan rekan setimnya Charles Leclerc total mencatatkan 421 lap di antara mereka.
Di sisi lain tabel, Aston Martin hanya mencatatkan 206 lap. Mercedes juga menempuh tak sampai 300 lap karena masalah hidrolik yang membatasi waktu Antonelli dengan W17.
Jumlah lap terbanyak - Power Unit
|Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Power Unit
|Pos
|Manufacturer
|Laps
|1
|Mercedes
|1444
|2
|Ferrari
|1131
|3
|RBPT
|670
|4
|Audi
|354
|5
|Honda
|206
Meski kehilangan banyak waktu trek dengan tim pabrikan, Mercedes masih menjadi Power Unit dengan jarak tempuh terbanyak dengan 1444 lap berkat kontribusi tim pelanggan mereka; McLaren, Williams, dan Alpine.
Ferrari jadi Power Unit lain dengan jarak tempuh lebih dari 1000 lap. Total, pabrikan Italia itu mengumpulkan 1131 lap lewat Scuderia Ferrari, Haas F1, dan tim debutan Cadillac F1.
Itu merupakan tes kuat lainnya dalam hal jarak tempuh untuk Power Unit baru Red Bull, Audi juga mencatatkan jarak tempuh yang solid mengingat mereka hanya memasok satu tim.
Honda tertinggal setelah tes pertama, mencatatkan 206 lap, terpaut 148 lap daripada yang dibukukan Audi.
Jumlah lap terbanyak - pembalap
|Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Pembalap
|Pos
|Pembalap
|Lap
|1
|Charles Leclerc
|219
|2
|Oscar Piastri
|215
|3
|Carlos Sainz
|214
|4
|Alex Albon
|208
|5
|Lando Norris
|207
|6
|Lewis Hamilton
|202
|7
|Ollie Bearman
|200
|8
|Max Verstappen
|197
|9
|Esteban Ocon
|190
|10
|George Russell
|188
|11
|Nico Hulkenberg
|178
|12
|Gabriel Bortoleto
|176
|13
|Franco Colapinto
|172
|14
|Liam Lawson
|169
|15
|Sergio Perez
|167
|16
|Arvid Lindblad
|158
|17
|Valtteri Bottas
|153
|18
|Pierre Gasly
|146
|19
|Isack Hadjar
|146
|20
|Lance Stroll
|108
|21
|Fernando Alonso
|98
|22
|Kimi Antonelli
|94
Leclerc menjadi pembalap dengan jarak tempuh terbanyak dari pekan pertama tes F1 Bahrain, 219 lap, empat lebih banyak daripada Piastri dari McLaren.
Masalah teknis pada hari kedua tes membatasi Antonelli hanya 94 putaran - paling sedikit dibandingkan pembalap lain selama tiga hari tersebut.
Tim yang paling sering mogok
Ini adalah bagian yang tidak ingin dialami siapa pun.
Alpine menyebabkan bendera merah pertama di tes pertama Bahrain, ketika Franco Colapinto berhenti di trek dalam satu jam pertama hari pertama.
Tim Prancis menyebabkan dua bendera merah secara total ketika Pierre Gasly juga mogok pada hari kedua terakhir.
Cadillac juga menyebabkan dua kali pengibaran bendera merah dalam satu jam pertama sesi latihan pada pagi hari berturut-turut pada hari Kamis dan Jumat, dengan Sergio Perez dan Valtteri Bottas sama-sama berhenti di trek dan membuat sesi dihentikan sementara.
Audi dan Ferrari masing-masing bertanggung jawab atas satu kali penghentian sesi, dengan Hamilton kehabisan bahan bakar dalam 10 menit terakhir pada hari terakhir yang menyebabkan penghentian keenam dan terakhir dari tes pertama.