Tes F1 Bahrain 2026: Statistik dari Pekan Pertama Tes Resmi

Berikut ini statistik penting dari minggu pertama tes F1 Bahrain 2026.

F1 kini sudah memasuki pertengahan tes pra-musim jelang musim 2026, dengan gambaran awal peta persaingan mulai terlihat.

Kesebelas tim di grid melanjutkan fase adaptasi mereka dengan mobil generasi terbaru dengan tiga hari pertama tes di Bahrain International Circuit pekan lalu.

Pekan kedua tes Bahrain akan digelar pada 18-20 Februari, sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia di Melbourne pada 8 Maret.

Berikut adalah rincian jumlah putaran dari setiap tim dan pembalap, serta catatan waktu tercepat dari minggu pertama tes Bahrain.

Lap tercepat

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Lap Tercepat dari Tes Pertama

PosPembalapLaptimeBanHari
1Kimi Antonelli1m33.669sC33
2George Russell1m33.918sC33
3Lewis Hamilton1m34.209sC33
4Charles Leclerc1m34.273sC32
5Oscar Piastri1m34.549sC33
6Lando Norris1m34.669sC21
7Max Verstappen1m34.798sC31
8Ollie Bearman1m35.394sC32
9Isack Hadjar1m35.561sC32
10Esteban Ocon1m35.578sC31
11Franco Colapinto1m35.806sC33
12Nico Hulkenberg1m36.291sC33
13Gabriel Bortoleto1m36.670sC32
14Pierre Gasly1m36.723sC32
15Alex Albon1m36.793sC33
16Liam Lawson1m36.808sC33
17Valtteri Bottas1m36.824sC32
18Carlos Sainz1m37.186sC33
19Sergio Perez1m37.365sC33
20Arvid Lindblad1m37.470sC32
21Lance Stroll1m38.165sC33
22Fernando Alonso1m38.248sC32

Mercedes mengakhiri tes pembuka dengan catatan waktu tercepat, meraih posisi 1-2 pada hari ketiga dan terakhir.

Kimi Antonelli jadi pembalap tercepat dari tiga hari pertama tes Bahrain, mencatat laptime 1m33.669s, unggul 0,249 detik dari rekan setimnya George Russell.

Lewis Hamilton, yang tercepat di tes Shakedown Barcelona, jadi yang ketiga tercepat untuk Ferrari.

Mengingat sifat dari tes pra-musim F1, lap tercepat tampaknya bukanlah acuan utama untuk menentukan peta kekuatan. 

Sebagai pembanding, laptime ini masih tertinggal jauh dari pole GP Bahrain tahun lalu - 1m29.841s - yang dicatat Oscar Piastri.

Akankah kita melihat peningkatan catatan waktu pada minggu kedua tes Bahrain?

Jumlah lap terbanyak - Tim

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Tim
PosTimJumlah lap
1McLaren422
2Williams422
3Ferrari421
4Haas390
5Audi354
6Red Bull343
7Racing Bulls327
8Cadillac320
9Alpine318
10Mercedes282
11Aston Martin206

McLaren dan Williams memiliki jarak tempuh terbanyak sepanjang tiga hari, dengan keduanya sama-sama membukukan jarak 422 lap.

Bagi Williams, ini sangat krusial karena mereka satu-satunya tim yang melewatkan seluruh alokasi tes tiga hari di Barcelona pada akhir Januari.

Ferrari juga tak kalah impresif, dengan Hamilton dan rekan setimnya Charles Leclerc total mencatatkan 421 lap di antara mereka.

Di sisi lain tabel, Aston Martin hanya mencatatkan 206 lap. Mercedes juga menempuh tak sampai 300 lap karena masalah hidrolik yang membatasi waktu Antonelli dengan W17.

Jumlah lap terbanyak - Power Unit

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Power Unit
PosManufacturerLaps
1Mercedes1444
2Ferrari1131
3RBPT670
4Audi354
5Honda206

Meski kehilangan banyak waktu trek dengan tim pabrikan, Mercedes masih menjadi Power Unit dengan jarak tempuh terbanyak dengan 1444 lap berkat kontribusi tim pelanggan mereka; McLaren, Williams, dan Alpine.

Ferrari jadi Power Unit lain dengan jarak tempuh lebih dari 1000 lap. Total, pabrikan Italia itu mengumpulkan 1131 lap lewat Scuderia Ferrari, Haas F1, dan tim debutan Cadillac F1.

Itu merupakan tes kuat lainnya dalam hal jarak tempuh untuk Power Unit baru Red Bull, Audi juga mencatatkan jarak tempuh yang solid mengingat mereka hanya memasok satu tim.

Honda tertinggal setelah tes pertama, mencatatkan 206 lap, terpaut 148 lap daripada yang dibukukan Audi.

Jumlah lap terbanyak - pembalap

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Pembalap
PosPembalapLap
1Charles Leclerc219
2Oscar Piastri215
3Carlos Sainz214
4Alex Albon208
5Lando Norris207
6Lewis Hamilton202
7Ollie Bearman200
8Max Verstappen197
9Esteban Ocon190
10George Russell188
11Nico Hulkenberg178
12Gabriel Bortoleto176
13Franco Colapinto172
14Liam Lawson169
15Sergio Perez167
16Arvid Lindblad158
17Valtteri Bottas153
18Pierre Gasly146
19Isack Hadjar146
20Lance Stroll108
21Fernando Alonso98
22Kimi Antonelli94

Leclerc menjadi pembalap dengan jarak tempuh terbanyak dari pekan pertama tes F1 Bahrain, 219 lap, empat lebih banyak daripada Piastri dari McLaren.

Masalah teknis pada hari kedua tes membatasi Antonelli hanya 94 putaran - paling sedikit dibandingkan pembalap lain selama tiga hari tersebut.

Tim yang paling sering mogok

Ini adalah bagian yang tidak ingin dialami siapa pun.

Alpine menyebabkan bendera merah pertama di tes pertama Bahrain, ketika Franco Colapinto berhenti di trek dalam satu jam pertama hari pertama.

Tim Prancis menyebabkan dua bendera merah secara total ketika Pierre Gasly juga mogok pada hari kedua terakhir.

Cadillac juga menyebabkan dua kali pengibaran bendera merah dalam satu jam pertama sesi latihan pada pagi hari berturut-turut pada hari Kamis dan Jumat, dengan Sergio Perez dan Valtteri Bottas sama-sama berhenti di trek dan membuat sesi dihentikan sementara.

Audi dan Ferrari masing-masing bertanggung jawab atas satu kali penghentian sesi, dengan Hamilton kehabisan bahan bakar dalam 10 menit terakhir pada hari terakhir yang menyebabkan penghentian keenam dan terakhir dari tes pertama.

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.