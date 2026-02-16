Tes F1 Bahrain 2026: Statistik dari Pekan Pertama Tes Resmi

F1 kini sudah memasuki pertengahan tes pra-musim jelang musim 2026, dengan gambaran awal peta persaingan mulai terlihat.

Kesebelas tim di grid melanjutkan fase adaptasi mereka dengan mobil generasi terbaru dengan tiga hari pertama tes di Bahrain International Circuit pekan lalu.

Pekan kedua tes Bahrain akan digelar pada 18-20 Februari, sebelum musim dibuka dengan Grand Prix Australia di Melbourne pada 8 Maret.

Berikut adalah rincian jumlah putaran dari setiap tim dan pembalap, serta catatan waktu tercepat dari minggu pertama tes Bahrain.

Lap tercepat

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Lap Tercepat dari Tes Pertama Pos Pembalap Laptime Ban Hari 1 Kimi Antonelli 1m33.669s C3 3 2 George Russell 1m33.918s C3 3 3 Lewis Hamilton 1m34.209s C3 3 4 Charles Leclerc 1m34.273s C3 2 5 Oscar Piastri 1m34.549s C3 3 6 Lando Norris 1m34.669s C2 1 7 Max Verstappen 1m34.798s C3 1 8 Ollie Bearman 1m35.394s C3 2 9 Isack Hadjar 1m35.561s C3 2 10 Esteban Ocon 1m35.578s C3 1 11 Franco Colapinto 1m35.806s C3 3 12 Nico Hulkenberg 1m36.291s C3 3 13 Gabriel Bortoleto 1m36.670s C3 2 14 Pierre Gasly 1m36.723s C3 2 15 Alex Albon 1m36.793s C3 3 16 Liam Lawson 1m36.808s C3 3 17 Valtteri Bottas 1m36.824s C3 2 18 Carlos Sainz 1m37.186s C3 3 19 Sergio Perez 1m37.365s C3 3 20 Arvid Lindblad 1m37.470s C3 2 21 Lance Stroll 1m38.165s C3 3 22 Fernando Alonso 1m38.248s C3 2

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mercedes mengakhiri tes pembuka dengan catatan waktu tercepat, meraih posisi 1-2 pada hari ketiga dan terakhir.

Kimi Antonelli jadi pembalap tercepat dari tiga hari pertama tes Bahrain, mencatat laptime 1m33.669s, unggul 0,249 detik dari rekan setimnya George Russell.

Lewis Hamilton, yang tercepat di tes Shakedown Barcelona, jadi yang ketiga tercepat untuk Ferrari.

Mengingat sifat dari tes pra-musim F1, lap tercepat tampaknya bukanlah acuan utama untuk menentukan peta kekuatan.

Sebagai pembanding, laptime ini masih tertinggal jauh dari pole GP Bahrain tahun lalu - 1m29.841s - yang dicatat Oscar Piastri.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Akankah kita melihat peningkatan catatan waktu pada minggu kedua tes Bahrain?

Antonelli set the pace in Test 1

Jumlah lap terbanyak - Tim

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Tim Pos Tim Jumlah lap 1 McLaren 422 2 Williams 422 3 Ferrari 421 4 Haas 390 5 Audi 354 6 Red Bull 343 7 Racing Bulls 327 8 Cadillac 320 9 Alpine 318 10 Mercedes 282 11 Aston Martin 206

McLaren dan Williams memiliki jarak tempuh terbanyak sepanjang tiga hari, dengan keduanya sama-sama membukukan jarak 422 lap.

Bagi Williams, ini sangat krusial karena mereka satu-satunya tim yang melewatkan seluruh alokasi tes tiga hari di Barcelona pada akhir Januari.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ferrari juga tak kalah impresif, dengan Hamilton dan rekan setimnya Charles Leclerc total mencatatkan 421 lap di antara mereka.

Di sisi lain tabel, Aston Martin hanya mencatatkan 206 lap. Mercedes juga menempuh tak sampai 300 lap karena masalah hidrolik yang membatasi waktu Antonelli dengan W17.

Aston Martin and Honda have work to do

Jumlah lap terbanyak - Power Unit

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Power Unit Pos Manufacturer Laps 1 Mercedes 1444 2 Ferrari 1131 3 RBPT 670 4 Audi 354 5 Honda 206

Meski kehilangan banyak waktu trek dengan tim pabrikan, Mercedes masih menjadi Power Unit dengan jarak tempuh terbanyak dengan 1444 lap berkat kontribusi tim pelanggan mereka; McLaren, Williams, dan Alpine.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ferrari jadi Power Unit lain dengan jarak tempuh lebih dari 1000 lap. Total, pabrikan Italia itu mengumpulkan 1131 lap lewat Scuderia Ferrari, Haas F1, dan tim debutan Cadillac F1.

Itu merupakan tes kuat lainnya dalam hal jarak tempuh untuk Power Unit baru Red Bull, Audi juga mencatatkan jarak tempuh yang solid mengingat mereka hanya memasok satu tim.

Honda tertinggal setelah tes pertama, mencatatkan 206 lap, terpaut 148 lap daripada yang dibukukan Audi.

It was a strong test for Red Bull Powertrains

Jumlah lap terbanyak - pembalap

Tes F1 Bahrain 2026 (1) - Jumlah lap terbanyak - Pembalap Pos Pembalap Lap 1 Charles Leclerc 219 2 Oscar Piastri 215 3 Carlos Sainz 214 4 Alex Albon 208 5 Lando Norris 207 6 Lewis Hamilton 202 7 Ollie Bearman 200 8 Max Verstappen 197 9 Esteban Ocon 190 10 George Russell 188 11 Nico Hulkenberg 178 12 Gabriel Bortoleto 176 13 Franco Colapinto 172 14 Liam Lawson 169 15 Sergio Perez 167 16 Arvid Lindblad 158 17 Valtteri Bottas 153 18 Pierre Gasly 146 19 Isack Hadjar 146 20 Lance Stroll 108 21 Fernando Alonso 98 22 Kimi Antonelli 94

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Leclerc menjadi pembalap dengan jarak tempuh terbanyak dari pekan pertama tes F1 Bahrain, 219 lap, empat lebih banyak daripada Piastri dari McLaren.

Masalah teknis pada hari kedua tes membatasi Antonelli hanya 94 putaran - paling sedikit dibandingkan pembalap lain selama tiga hari tersebut.

Tim yang paling sering mogok

New F1 team Cadillac stopped on track twice

Ini adalah bagian yang tidak ingin dialami siapa pun.

Alpine menyebabkan bendera merah pertama di tes pertama Bahrain, ketika Franco Colapinto berhenti di trek dalam satu jam pertama hari pertama.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Tim Prancis menyebabkan dua bendera merah secara total ketika Pierre Gasly juga mogok pada hari kedua terakhir.

Cadillac juga menyebabkan dua kali pengibaran bendera merah dalam satu jam pertama sesi latihan pada pagi hari berturut-turut pada hari Kamis dan Jumat, dengan Sergio Perez dan Valtteri Bottas sama-sama berhenti di trek dan membuat sesi dihentikan sementara.

Audi dan Ferrari masing-masing bertanggung jawab atas satu kali penghentian sesi, dengan Hamilton kehabisan bahan bakar dalam 10 menit terakhir pada hari terakhir yang menyebabkan penghentian keenam dan terakhir dari tes pertama.