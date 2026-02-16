McLaren Desak FIA Revisi Aturan Start F1 demi Keselamatan

Kekhawatiran muncul terkait start balapan setelah tes pra-musim F1 pertama di Bahrain, dengan para pembalap perlu menggeber mesin mereka jauh lebih tinggi dan lebih lama setelah kopling diaktifkan.

Pembalap terlihat menggeber mesin mereka antara 10 sampai 15 detik untuk mengatasi turbo lag yang muncul setelah penghapusan MGU-H. Hal ini dikhawatirkan dapat memicu start yang lebih kacau dan tidak terduga, seperti yang kita lihat di penghujung hari terakhir tes Bahrain, Jumat lalu.

McLaren jadi salah satu tim yang mendesak perubahan, dengan Team Principal Andrea Stella menyoroti aspek keselamatan sebagai salah satu alasan kenapa perombakan diperlukan

“Kita tidak sedang membicarakan seberapa cepat Anda di sesi kualifikasi. Kita tidak sedang membicarakan kecepatan balapan Anda. Kita sedang membicarakan aspek keselamatan di grid,” kata Stella.

“Ada beberapa topik yang jauh lebih penting daripada kepentingan kompetitif. Dan bagi saya, memiliki keselamatan di grid, yang dapat dicapai dengan penyesuaian sederhana, adalah hal yang sangat penting.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kita perlu memastikan bahwa prosedur start balapan memungkinkan semua mobil untuk menyiapkan Power Unit mereka, karena grid bukanlah tempat di mana Anda ingin mobil-mobil lambat saat start.

“Ini adalah kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan kompetitif apa pun. Jadi, saya pikir semua tim dan FIA harus memainkan peran tanggung jawab dalam hal apa yang dibutuhkan.”

'Resep Bencana'

Pembalap McLaren Oscar Piastri juga mengatakan bahwa F1 terancam memiliki 'resep bencana' jika prosedur start tidak dirombak.

“Perbedaan antara start yang baik dan buruk tahun lalu adalah Anda mengalami sedikit wheelspin atau memiliki waktu reaksi yang buruk,” kata pembalap Australia itu.

“Tahun ini bisa jadi seperti balapan F2 di mana Anda hampir memasuki mode anti-stall. Anda tidak hanya kehilangan sekitar lima meter, Anda bisa kehilangan enam atau tujuh posisi jika tidak melakukan start dengan baik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Ini juga tergantung apakah kita menggunakan mode lurus di awal atau tidak, karena menurut saya, kelompok 22 mobil, dengan downforce beberapa ratus poin lebih rendah, terdengar seperti resep bencana bagi saya.”

Selama tes, terungkap bahwa Ferrari jadi satu pabrikan yang menentang perubahan prosedur start F1.

Menurut laporan, kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, telah memperingatkan tentang potensi dan risiko serupa dan menyerukan perubahan regulasi sejak 12 bulan lalu. Namun, kekhawatiran tim Italia tersebut diabaikan.

Pabrikan Italia itu diketahui telah merancang Power Unit 2026 mereka agar dapat mengatasi turbo lag, dan menolak perubahan lebih lanjut setelah kekhawatiran awal mereka diabaikan.