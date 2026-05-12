Hamilton Duga Ferrari Melewatkan Trik yang Dimanfaatkan Rival

Lewis Hamilton mempertanyakan pilihan desain Ferrari di area aerodinamika yang penting.

Ferrari disappointed in Miami
Lewis Hamilton menduga Ferrari mungkin telah melewatkan trik yang saat ini dimanfaatkan oleh rivalnya Formula 1.

Ferrari membawa peningkatan besar ke Grand Prix Miami namun tidak membuahkan hasil jika dibandingkan dengan McLaren dan Red Bull yang jelas menunjukkan peningkatan performa dalam upayanya mengejar Mercedes.

Berbicara setelah kualifikasi di Miami, juara dunia tujuh kali Hamilton mempertanyakan pilihan desain Ferrari di satu area aerodinamika kunci yang menurutnya telah dimanfaatkan oleh Mercedes, McLaren, dan Red Bull.

“Tim bekerja sangat keras untuk menghadirkan komponen-komponen itu dan itu adalah sebuah langkah maju, tetapi tim lain juga telah mengambil langkah maju,” kata Hamilton kepada media termasuk Crash.net.

“Saya mendengar McLaren telah mengambil langkah maju dan nilainya jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Itu bukan yang kami alami.

"Mereka - Mercedes, McLaren, dan Red Bull - melakukan sesuatu yang berbeda dengan sayap depan mereka [dibandingkan] dengan kita.

"Jadi kita perlu meneliti hal itu untuk melihat apakah ada sesuatu yang dapat kita tingkatkan."

Ketika ditanya apakah perbedaan sayap depan berkaitan dengan aktivasi Straight Mode atau konsep keseluruhan, pria Inggris berusia 41 tahun itu menjawab: "Konsep, menurut saya.

"Jika Anda melihat sayap semua orang dan membandingkannya dengan sayap kami, Anda akan melihat perbedaannya.

“Jadi, saya tidak tahu apakah itu keseluruhan masalahnya, tetapi saya penasaran apa fungsinya, karena yang lain tampaknya memilikinya dan mereka telah meningkatkannya.”

Itu adalah akhir pekan yang mengecewakan bagi Ferrari di Miami karena Hamilton finis keenam, sementara rekan setimnya, Charles Leclerc, berada di urutan kedelapan setelah menerima penalti pasca-balapan yang besar.

Hamilton mengakui Ferrari perlu meningkatkan kecepatan di lintasan lurus jika ingin memiliki peluang untuk menantang para pembalap terdepan di balapan berikutnya, Grand Prix Kanada.

“Kita akan balapan di sirkuit lain dengan lintasan lurus yang panjang dan kita kehilangan tiga hingga empat persepuluh detik hanya pada kecepatan di lintasan lurus,” kata Hamilton menanggapi pertanyaan dari Crash.net  setelah balapan. “Itu ada dan akan tetap ada sampai kita memperbaikinya.”

“Saya menantikannya, tetapi kita perlu melihat apakah kita dapat mengurangi hambatan udara sebelum balapan berikutnya karena di lintasan lurus kita memiliki defisit tersebut.”

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

