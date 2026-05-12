McNish Tidak Berpikir Dua Kali untuk Menerima Posisi Audi F1

Allan McNish mengungkapkan bahwa menjadi Racing Director Audi Formula 1 adalah keputusan "mudah" setelah menjalani proyek ini sejak hari pertama.

McNish mengambil alih posisi Jonathan Wheatley sebagai pemimpin proyek Audi setelah mantan bos Red Bull itu secara tak terduga meninggalkan tim karena "alasan pribadi" hanya dua putaran setelah dimulainya musim 2026.

Berbicara di Miami, pria Skotlandia itu tampaknya telah beradaptasi dengan baik dalam peran barunya, setelah sebelumnya memimpin tim Formula E Audi meraih kesuksesan kejuaraan.

“Ketika saya pensiun dari balap pada tahun 2013, saya ditanya pertanyaan yang sama, dan saya mengatakan bahwa saya tidak akan pernah terlibat dalam manajemen tim atau hal lain, karena Anda harus berurusan dengan pembalap seperti saya, dan saya tahu betapa sulitnya saya,” canda McNish.

“Tetapi kenyataannya adalah bahwa segala sesuatu berubah, kehidupan berubah, jadi aturannya adalah jangan pernah mengatakan tidak akan pernah.

“Saya sudah mengenal proyek ini sejak hari pertama. Saya telah terlibat di dalamnya sejak awal dalam berbagai peran, jadi dari sisi itu, itu cukup jelas bagi saya; berada di Melbourne dan melihat mobil itu balapan untuk pertama kalinya jelas merupakan momen yang istimewa.

"Dan dari sudut pandang pribadi saya, ketika saya menerima panggilan telepon dan kemudian berdiskusi, jawabannya sangat jelas, ya, 100%. Karena sekali lagi, saya telah menjalaninya sejak hari pertama, jadi mengapa tidak?"

Permintaan agar McNish memperluas posisinya sebagai pemimpin program pengembangan pembalap Audi datang langsung dari kepala tim, Mattia Binotto.

Meskipun Binotto tetap "bos", McNish menjelaskan bagaimana keduanya akan berkolaborasi tanpa saling mengganggu.

“Mattia adalah kepala tim - dia adalah CEO, saya adalah direktur balap,” jelas McNish. “Jadi pada dasarnya, dia menangani unit daya dan juga semua hal di Hinwil seperti yang Anda harapkan, berdasarkan pengalamannya di bidang Power Unit dan pemahamannya tentang peran kepala tim.

“Saya fokus pada semua yang kami lakukan di sini [di lintasan] dalam hal operasional balapan, dan pada saat yang sama, masih menangani seluruh program pengembangan pembalap, yang kami mulai di awal tahun, dan hal lain yang disebut legenda, yaitu hal-hal pasca-direktur balap. Tapi itu adalah sesuatu untuk masa depan.

“Dalam hal itu, saat ini, dia ada di sana sebagai pendukung, dan dukungan yang fantastis, berbeda dengan keterlibatan langsung dalam peran yang saya lakukan.”