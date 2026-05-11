Alonso Masih Ragu dengan Dampak Perubahan Regulasi F1 di Kualifikasi

Fernando Alonso mempertanyakan dampak perubahan regulasi Power Unit Formula 1 tahun 2026, dan percaya bahwa jalannya balapan akan tetap sama jika kejuaraan kembali ke putaran sebelumnya.

Reaksi terhadap kualifikasi di tiga balapan pembuka musim ini sangat negatif, dengan fans mengeluhkan 'Superclipping' yang jelas terlihat, teknik lift-and-coast, sampai penurunan gigi di lintasan lurus yang sebelumnya bisa dilalui dengan kecepatan penuh.

Menjelang akhir pekan Miami, FIA melakukan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan berbagai aspek peraturan yang baru diterapkan, dengan kualifikasi sebagai fokus utama.

Meskipun reaksi terhadap kualifikasi dan akhir pekan Miami secara umum lebih positif, telah dikemukakan bahwa tata letak Miami jauh lebih hemat tenaga dibandingkan yang pernah dikunjungi sebelumnya, sesuatu yang membuat Alonso mempertanyakan tingkat kemajuan yang telah dicapai.

“Sejujurnya, menurut saya rasanya sangat mirip,” kata pembalap Aston Martin itu.

“Mungkin kita perlu balapan di sirkuit yang sama untuk benar-benar mendapatkan perbandingan yang jelas, karena di Miami, saya rasa lebih mudah, dengan semua bagian d-rate di lintasan lurus, sehingga kecepatannya berkurang, tetapi tidak drastis, seperti mungkin di China atau di Suzuka, di mana Anda memberikan beban lateral pada 130R, dan kemudian Anda juga memiliki hambatan gelinding.

“Saya rasa jika kita kembali ke Suzuka, kita tidak akan melihat perubahan sebesar yang kita harapkan. Jadi mari kita lihat. Kita perlu memberi waktu lebih banyak. Tetapi unit daya ini akan selalu memberikan keuntungan jika melaju pelan di tikungan.

“Dengan strategi dan pengaturan apa pun yang Anda miliki, Anda membutuhkan energi di lintasan lurus, dan Anda perlu menghematnya di tikungan.”

Saat ditanya oleh Crash.net tentang kemajuan Aston Martin di kualifikasi, Alonso menambahkan: “Posisi ke-17 hanya terpaut satu detik dari kami, jadi masih ada jalan panjang.

"Namun, keandalan dan getaran jauh lebih baik daripada sebelumnya, jadi itu adalah hal positif utama. Semua pekerjaan terkait getaran, bisa dibilang kita bisa mencentang kotak itu, karena mobil sekarang berperilaku normal."

