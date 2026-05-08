F1 akan Tinggalkan Rasio Tenaga 50:50 dengan Proposal Revisi Terbaru

Perubahan lebih lanjut pada regulasi Power Unit Formula 1 telah disepakati menyusul uji coba pertama di Grand Prix Miami pekan lalu, dengan penghapusan rasio daya 50:50 antara Mesin Pembakaran Internal dan Energi Baterai.

Selain penyempurnaan lebih lanjut untuk musim ini, pembaruan yang lebih luas untuk tahun 2027 telah dikonfirmasi, termasuk perubahan pada perangkat keras yang tidak praktis untuk jangka pendek.

Proposal tersebut dibahas hari ini dalam pertemuan online yang melibatkan FIA, F1, tim, dan pabrikan Power Unit sebagai tindak lanjut dari pertemuan serupa yang berlangsung pada 20 April.

Perombakan di Miami secara umum diterima dengan baik sebagai langkah ke arah yang benar, meski Max Verstappen menyebutnya sebagai "sentuhan kecil" yang masih membutuhkan lebih banyak lagi.

Pada prinsipnya disepakati untuk tahun 2027, akan ada peningkatan nominal sekitar 50kW dari Mesin Pembakaran Internal [ICE] melalui peningkatan aliran bahan bakar, sementara daya keluaran yang sama akan dikurangi dari sistem pemulihan energi [ERS], yang akan mengubah pembagian daya 50:50 yang kontroversial dari Power Unit saat ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, ini masih berupa usulan saja, dan diskusi yang lebih rinci dengan kelompok teknis diperlukan sebelum paket final disetujui.

“Sejujurnya, saya pikir tidak pernah mudah untuk melakukan perubahan selama musim berlangsung,” kata bos Ferrari, Fred Vasseur, di Miami. “Karena begitu Anda ingin mengubah sesuatu pada peraturan, Anda akan memengaruhi performa relatif mobil.

“Tetapi saya pikir untuk kali ini kami mampu melakukan, katakanlah, pekerjaan yang baik, meskipun semua orang menginginkan lebih. Tetapi pada akhirnya, saya pikir kami telah melangkah maju, dan saya pikir itu langkah yang baik.”

Jeda waktu sejak balapan terakhir dan data yang dikumpulkan dari Miami telah menciptakan peluang untuk studi lebih lanjut, yang telah dimasukkan ke dalam pertemuan hari ini.

Elemen jangka panjang yang penting adalah peningkatan aliran bahan bakar – yang, misalnya, akan membutuhkan sasis masa depan untuk memiliki kapasitas tangki bahan bakar yang lebih besar – dan baterai yang lebih besar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Ada juga rencana untuk mengurangi tingkat downforce, meskipun unit daya menjadi fokus pertemuan hari ini.

“Penyesuaian perangkat keras pada unit daya untuk meningkatkan F1 secara umum, menurut saya pribadi, diperlukan,” kata bos McLaren, Andrea Stella, di Miami.

“Mereka harus realistis dengan aliran bahan bakar untuk meningkatkan daya dari mesin pembakaran internal, dan saya pikir mereka mungkin harus mengumpulkan lebih banyak daya daripada daya yang sebenarnya Anda gunakan, karena Anda menghabiskan lebih banyak waktu untuk menggunakan daya listrik daripada mengumpulkannya.

“Jadi ini dapat diseimbangkan kembali dengan mengumpulkan daya yang lebih besar daripada yang kita lakukan saat ini, misalnya dari 350, bisakah kita mencapai 400? Bisakah kita mencapai 450? Dan kemudian saya pikir kita hanya membutuhkan baterai yang lebih besar.”

Stella menekankan bahwa pada tahap ini, tahun 2028 adalah target yang lebih realistis untuk perubahan perangkat keras utama daripada musim depan. Hal itu juga membutuhkan dukungan yang lebih sedikit, di bawah tata kelola F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Jika saya memikirkan ketiga persyaratan ini dari sudut pandang perangkat keras, dan saya melihat hal-hal dari perspektif produsen unit daya, saya melihat ini [akan] sulit untuk tahun 2027,” katanya.

“Karena implikasinya terhadap ukuran baterai dan implikasinya terhadap penanganan aliran bahan bakar yang lebih tinggi, biasanya membutuhkan waktu persiapan yang lebih lama daripada waktu yang tersedia untuk memasuki musim 2027.”

“Dan sebenarnya, saya mendesak agar percakapan ini perlu diselesaikan. Saya akan mengatakan sebelum liburan musim panas, agar tepat waktu untuk melakukannya pada tahun 2028.

“Dan tentu saja, saya berharap demikian, karena meskipun kita telah melakukan pekerjaan yang baik sebagai komunitas F1 dalam terus-menerus berupaya meningkatkan pemanfaatan mesin dengan apa yang tersedia, saya pikir kita dapat memperoleh lebih banyak dari peraturan ini, tetapi ini akan membutuhkan beberapa penyesuaian perangkat keras.”