Sainz Mengkritik Manuver Agresif Verstappen di Grand Prix Miami

Carlos Sainz meyakini bahwa overtake Max Verstappen pada lap pertama Grand Prix Formula 1 Miami "berada di batasnya" setelah luapan emosi selama balapan melalui radio tim.

Max Verstappen dari Red Bull sedang berusaha pulih dari insiden berputar di Tikungan 2 pada lap pembuka ketika ia menyalip Carlos Sainz dari sisi dalam di Tikungan 17.

Aksi agresif itu membuat pembalap Williams tersebut kesal, dan ia pun menyampaikan melalui radio timnya: “Dia mendorong saya keluar lintasan. Dia pikir dia bisa melakukan apa saja hanya karena dia sedang balapan di barisan tengah.”

Verstappen kemudian finis di posisi kelima, sementara Sainz memimpin rekan setimnya, Alex Albon, untuk meraih poin ganda bagi Williams.

Sainz melanjutkan kritiknya terhadap gaya balap agresif Verstappen dan pembalap lain pada hari Minggu di Miami ketika ia berbicara kepada media setelah Grand Prix.

“Verstappen melakukan manuver yang agak gila di tikungan 17, hampir membuat saya keluar jalur,” katanya. “Dari situ, Alex dan pembalap Haas lainnya [melewati]. Jadi, start bagus saya berakhir di tempat sampah dalam satu lap.

“Tapi kemudian saya tetap tenang. Orang-orang balapan dengan sangat keras hari ini; saya tidak tahu mengapa mereka bangun dengan keinginan untuk menabrak banyak orang di luar sana.”

Mengenai Verstappen, ia merasa manuver menyalip pembalap Red Bull itu "hampir melewati batas" dan bahwa pembalap Belanda itu melakukan manuver berdasarkan fakta bahwa pembalap di lini tengah tidak akan memberikan perlawanan.

"[Dia] tidak bermaksud tidak menghormati, tetapi apa yang dia lakukan di Tikungan 17 hampir seperti sebuah peluncuran, mengetahui bahwa kami berada di lini tengah, kami tidak akan melawannya dan kami harus membiarkannya lewat pada suatu saat," jelasnya.

“Tapi, apa yang dia lakukan di sana sudah melewati batas. Mungkin itu sedikit rasa frustrasi karena insiden berputar dan berusaha untuk kembali ke depan sebisa mungkin. Tapi ini balapan, saya tidak akan terlalu mengkritiknya.

“Hanya saja pada saat itu rasanya kami akan bertabrakan, dan dia membawa saya keluar jalur, dan saya kehilangan tiga posisi. Jadi, itu agak membuat frustrasi.”

Verstappen menghadapi sejumlah investigasi dari steward selama Grand Prix, dan dijatuhi penalti lima detik setelah balapan karena melewati garis putih di pintu keluar pit.

Namun, hal itu tidak memengaruhi hasil akhirnya, yaitu finis di posisi kelima.