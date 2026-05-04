Verstappen "Menginjak Gas" untuk Lolos dari Tabrakan Awal GP Miami

Max Verstappen mengatakan dia "mengira akan menabrak" sehingga "menginjak pedal gas habis-habisan" hingga berputar 360 derajat di awal Grand Prix Formula 1 Miami.

Juara dunia empat kali itu sedang bersaing memperebutkan posisi terdepan dengan Charles Leclerc dari Ferrari saat mobilnya kehilangan kendali saat melewati Tikungan 2.

Verstappen kemudian melintir sementara para pembalap di sekitarnya melaju kencang, membuatnya terlempar ke posisi terluar dari 10 besar.

Beberapa manuver menyalip yang agresif membawanya kembali ke posisi depan, sebelum ia masuk pit di bawah Safety Car pada lap ketujuh dari 57 untuk mengganti ban dengan ban keras.

Meski ia berhasil merebut kembali posisi terdepan setelah mobil-mobil di depannya melakukan pit stop, Verstappen akhirnya finis di posisi kelima saat bendera finis dikibarkan.

“Ya, cukup menegangkan,” katanya kepada media, termasuk Crash.net, pada hari Minggu.

“Saya kehilangan kendali bagian belakang mobil di Tikungan 2. Tentu saja, saya mencoba meminimalkan kehilangan waktu dengan melakukan putaran 360 derajat.

“Saya pikir saya akan menabrak, jadi saya menginjak pedal gas dan akhirnya melakukan putaran 360 derajat.

“Jadi, jika F1 tidak berhasil, saya selalu bisa ikut reli!

“Setelah itu, menurut saya kecepatannya tidak terlalu buruk dengan kompon medium, tetapi begitu saya beralih ke kompon keras, semuanya menjadi jauh lebih sulit.

“Saya rasa sekarang setelah balapan mudah untuk mengatakannya, tentu saja, tetapi menurut saya stint itu agak terlalu panjang.”

Pembalap Belanda itu hampir bersenggolan dengan Leclerc di sisi dalam Tikungan 2 pada lap pertama, tetapi ia tidak berpikir ini menjadi penyebab melintirnya.

“Tidak, saya rasa tidak,” tambahnya. “Kami hanya memacu mobil ke tikungan, tetapi kami kehilangan kendali, bagian belakang mobil mulai tergelincir dan begitu tergelincir, dengan bahan bakar yang banyak, sulit untuk mengendalikannya.”

Verstappen terlibat dalam pertarungan lain menjelang akhir balapan, dengan George Russell - yang berujung pada kontak - dan menyalip Leclerc yang tertatih di tikungan terakhir.

“Ya, saya rasa mobil Charles rusak,” katanya. “Jadi, dia berusaha sampai akhir. Saya rasa dia menggunakan seluruh daya baterai, seperti yang kita semua lakukan, tetapi entah kenapa saya bisa menyalipnya sebelum garis finis.”

Mengenai pertarungan melawan Russell, dia menambahkan: “Ya, saya rasa di Tikungan 1 dia menyenggol ban belakang saya, jadi dia mengalami sedikit kerusakan pada sayap depan. Untungnya, saya tidak mengalami ban bocor, tetapi itu bisa terjadi.”

Red Bull “belum ada di sana”

Akhir pekan Verstappen di Miami menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tiga putaran pembuka dengan pembaruan mobil - khsususnya di sistem kemudi - yang membuatnya meraih posisi kedua di kualifikasi dan finis terbaiknya di hari Minggu sejauh musim ini.

“Ya, setidaknya saya bisa balapan lebih lama dengan para pembalap di depan,” katanya tentang mobilnya yang telah ditingkatkan. “Sayangnya, kompon keras tampaknya tidak bekerja dengan baik untuk kami.”

“Hanya memiliki setir yang berfungsi. Sebelumnya, kemudinya tidak berfungsi, jadi jelas ada sesuatu yang tidak beres.

“Kita sedang menuju ke sana. Kita belum sama [dengan Ferrari, McLaren, dan Mercedes].”

Verstappen dihukum penalti lima detik setelah dianggap melanggar garis pit-exit saat balapan, namun itu tidak mempengaruhi hasil akhirnya di mana ia tetap diklasifikasikan di posisi kelima.