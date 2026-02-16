Dua Trek Ikonik F1 Memastikan Tempatnya sebagai Balapan Rotasi

Formula 1 telah memastikan masa depan Circuit de Barcelona-Catalunya dengan kontrak baru, meski sebagai balapan rotasi.

Barcelona telah memastikan tempatnya di kalender setelah tahun 2026, dan akan menggelar balapan pada 2028, 2030, dan 2032.

Sebelumnya, trek yang sudah menggelar Grand Prix Spanyol sejak 1991, diperkirakan untuk kehilangan tempatnya di kalender F1.

Tapi, kontrak baru akan melihat trek tersebut bergiliran dengan Grand Prix Belgia di Spa-Francorchamps untuk enam tahun kedepan.

Dengan perpanjangan kontrak ini, Spanyol akan memiliki dua balapan F1 pada tahun 2028, 2030, dan 2032, serta tahun ini.

Madrid menggantikan Barcelona sebagai tuan rumah Grand Prix Spanyol musim ini, digelar di sirkuit jalanan baru sepanjang 5,47 km yang diberi nama Madring pada tanggal 13 September.

Balapan Barcelona akan secara resmi diadakan sebagai Grand Prix Catalunya pada tahun 2026.

“Barcelona adalah kota yang luar biasa, dan para penggemar Formula 1 di sana selalu menyambut kami dengan penuh semangat, jadi saya senang bahwa kami akan terus balapan di Circuit de Barcelona-Catalunya selama bertahun-tahun mendatang,” kata Presiden dan CEO F1 Stefano Domenicali.

“Tim telah berinvestasi besar-besaran di sirkuit dan menyelenggarakan festival penggemar yang fantastis dalam beberapa tahun terakhir, jadi kami berharap dapat melihat bagaimana mereka terus mengembangkan pengalaman tersebut, baik untuk para penonton balapan maupun untuk kota secara keseluruhan.”

Barcelona menjadi saksi bisu dari beberapa momen paling ikonik di F1, termasuk penobatan Max Verstappen sebagai pemenang termuda dalam sejarah F1 setelah Lewis Hamilton dan Nico Rosberg saling menyingkirkan satu sama lain di Grand Prix Spanyol 2016.

Pol Gibert, CEO Circuits de Catalunya SL dan Sekretaris Jenderal Departemen Bisnis dan Ketenagakerjaan, mengatakan: “Kami menyambut baik perpanjangan Grand Prix Formula 1 di Catalonia, setidaknya hingga tahun 2032.

"Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih kami kepada Formula 1 atas kepercayaan yang diberikan kepada Sirkuit Barcelona-Catalunya dan wilayah ini selama bertahun-tahun.

“Perpanjangan ini adalah hasil dari hubungan yang kuat dan kolaborasi yang erat, dan merupakan langkah yang sangat penting dalam lebih lanjut mengkonsolidasikan Catalonia sebagai acara utama dalam kalender internasional.

“Formula 1 menghasilkan dampak ekonomi lebih dari €300 juta per edisi, tetapi yang terpenting, ini adalah acara strategis yang membantu memproyeksikan Catalonia di seluruh dunia sebagai negara yang mampu menyelenggarakan kompetisi olahraga tingkat atas.”