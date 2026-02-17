Red Bull Kehilangan Desainer Penting Jelang Musim F1 2026

Red Bull mendapat pukulan telak dalam persiapannya menuju musim Formula 1 2026 menyusul kepergian mendadak Chief Designer mereka.

Craig Skinner, yang menjabat sebagai Chief Designer Red Bull sejak 2022, secara mendadak mundur dari posisinya tepat sebelum musim 2026 dimulai.

Skinner dilaporkan telah memutuskan untuk mundur atas kemauannya sendiri setelah 20 tahun bekerja untuk Red Bull.

Red Bull mengkonfirmasi kepergian Skinner tetapi hingga saat ini belum mengumumkan rencana untuk menggantikannya.

"Setelah 20 tahun bersama tim, Craig Skinner, Kepala Desainer kami, akan meninggalkan tim Teknologi Red Bull," demikian pernyataan Red Bull.

"Craig telah menjadi bagian integral dari tim kami dan kesuksesannya, dan kami ingin berterima kasih kepadanya atas kerja keras dan komitmennya.

"Seluruh tim Red Bull mendoakan yang terbaik untuk masa depannya."

Setelah berkarier di Jordan dan Williams, Skinner gabung dengan Red Bull pada tahun 2006 sebagai Insinyur Computational Fluid Dynamics (CFD) sebelum akhirnya dipromosikan menjadi pemimpin grup pada tahun 2009.

Skinner menjabat sebagai wakil kepala aerodinamika dan kemudian diangkat menjadi kepala aerodinamika pada tahun 2018, sebelum dipromosikan menjadi Chief Designer pada tahun 2022.

Dalam peran ini, Skinner turut berperan dalam perancangan RB19 yang menjadi mobil F1 tersukses dalam sejarah, memenangkan 21 dari 22 Grand Prix selama musim 2023.

Kepergian mendadak Skinner merupakan pukulan telak bagi Red Bull, yang bersiap untuk pekan kedua tes F1 Bahrain, yang digelar pada 18-20 Februari.

Akankah ini mempengaruhi masa depan Verstappen?

Berita ini muncul saat Red Bull berusaha mempertahankan Max Verstappen, yang masa depannya di F1 akan kembali menjadi topik hangat dalam beberapa bulan ke depan.

Kritik pedas Verstappen terhadap mobil F1 2026 baru-baru ini menjadi babak terbaru setelah sebelumnya mengindikasikan bahwa ia akan meninggalkan kejuaraan jika ia tidak menyukai mobil generasi baru.

“Sebagai pembalap, rasanya tidak seperti Formula 1. Rasanya lebih seperti Formula E dengan steroid,” kata Verstappen selama pekan pertama tes Bahrain.

“Sebagai pembalap murni, saya menikmati mengemudi dengan kecepatan penuh. Dan saat ini, Anda tidak bisa mengemudi seperti itu. Ada banyak hal yang terjadi.

“Banyak hal yang Anda lakukan sebagai pembalap, dalam hal input, memiliki efek besar pada sisi energi.

“Bagi saya, itu bukan Formula 1. Mungkin lebih baik mengemudi di Formula E, kan? Karena itu semua tentang efisiensi dan manajemen energi. Itulah yang mereka perjuangkan. Dari segi mengemudi, itu tidak begitu menyenangkan.”