Nurburgring 24 Hours 2026: Verstappen Finis setelah Atasi Masalah Teknis

Winward Racing meraih kemenangan Nurburgring 24 Hours 2026 saat mobil milik Max Verstappen mengalami masalah teknis.

Mercedes-AMG GT3 #3 milik Verstappen mengalami nasib buruk di akhir balapan setelah masalah bantalan roda menyebabkan kerusakan poros penggerak saat memimpin balapan.

Mobil milik pembalap Belanda itu memimpin sebagian besar malam dan hingga pagi hari, tetapi saat Daniel Juncadella di kemudi, terpaksa masuk garasi hanya tiga lap setelah Verstappen menyelesaikan stint ganda terakhirnya.

Juncadella kembali ke lintasan pada saat-saat terakhir setelah tiga jam perbaikan, tetapi mobilnya berada jauh di belakang, di posisi ke-38 secara keseluruhan.

Hal ini memungkinkan Mercedes #80 untuk mengambil alih posisi terdepan, dengan Maro Engel bertarung ketat dengan Verstappen sepanjang malam, bahkan sampai dua rodanya keluar jalur saat keduanya saling beradu.

Saat pembalap lain melakukan kesalahan atau mengalami masalah mobil, penampilan Engel, Luca Stolz, Fabian Schiller, dan Maxime Martin terbilang sangat solid, kondisi beragam dan semua kekacauan khas balapn endurance tidak memengaruhi keempat pembalap tersebut.

Kemenangan ini adalah kemenangan pertama Mercedes di Nordschleife sejak 2016, dengan para mekanik berbaris di pitwall untuk melambaikan tangan kepada mobil #80.

Balapan ini menjadi ajang penebusan bagi Lamborghini Huracan GT3 #84 Red Bull Team Abt yang memulai dari posisi pole, dengan Mirko Bortolotti mengemudikan stint terakhir setelah mengalami kebocoran ban pada lap pertama hari Sabtu.

Namun, penalti 86 detik karena pelanggaran Kode 60 di mana mobil #84 tercatat melaju dengan kecepatan 116 km/jam di zona kecepatan 60 km/jam, tampaknya telah membuat Bortolotti kehilangan posisi kedua di belakang Aston Martin #24.

Tetapi zona kecepatan rendah Kode 60 pada lap terakhir menjebak mobil Aston Martin, sehingga mobil Walkenhorst Motorsport berada di posisi ketiga.

Terlepas dari kekecewaan ini, hasil tersebut tetap menjadi podium keseluruhan pertama Aston Martin di Nurburgring 24 Hours.

BMW M4 GT3 #99 juga menunjukkan pemulihan yang kuat, dengan finis di posisi keempat setelah melintir di lap pertama yang dialami oleh mantan juara British GT, Dan Harper.

Beberapa jam pertama balapan menghasilkan aksi yang menegangkan mirip dengan yang Anda harapkan dalam balapan sprint, dengan banyak kecelakaan yang menimpa mobil-mobil di kelas SP9 teratas.

Nasib malang salah satu pembalap terdepan, dengan Porsche 911 GT3 #911 yang dikemudikan Kevin Estre, Ayhancan Güven, Thomas Preining, dan Matt Campbell tergelincir keluar lintasan di jam-jam awal, tak lama kemudian disusul oleh Ford Mustang GT3 #64 yang dikemudikan oleh Arjun Maini yang menabrak pembatas.

Hujan berperan penting dengan seringnya terjadi hujan deras, menyebabkan tim-tim harus menggunakan campuran ban slick, ban slick yang dipotong, ban intermediate, dan ban basah pada waktu yang bersamaan.

Verstappen telah menyatakan ambisinya untuk kembali ke Nurburgring 24 Hours tahun depan, tetapi mengakui bahwa hal ini akan bergantung pada jadwal F1-nya.