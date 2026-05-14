Wolff Minta Mercedes untuk Redam Hype seputar Antonelli

Mercedes harus "menahan" hype seputar Andrea Kimi Antonelli setelah awal yang luar biasa untuk musim Formula 1 2026.

Antonelli menyegel kemenangan ketiga berturut-turutnya di Grand Prix Miami untuk membuka keunggulan 20 poin atas rekan setimnya di Mercedes, George Russell, di klasemen pembalap.

Russell dianggap sebagai favorit pra-musim tetapi Antonelli kini memegang momentum awal dalam pertarungan gelar setelah mengklaim tiga kemenangan dari empat balapan pembuka musim.

Meski Antonelli terus menegaskan statusnya sebagai favorit gelar, Team Principal Mercedes Toto Wolff ingin menjaga wonderkid-nya tetap membumi, khususnya soal antusiasme dari publik dan pers di Italia.

“Bagian termudah adalah memastikan bahwa dia menjaga kedua kakinya tetap di tanah di sini di tim. Orang tuanya telah memainkan peran besar dalam hal itu untuk membuatnya tetap membumi,” kata Wolff kepada media termasuk Crash.net.

Wolff wants to keep Antonelli grounded

“Masalah yang lebih besar adalah masyarakat Italia. Sekarang mereka tidak memenuhi syarat untuk sepak bola [Piala Dunia], ini semua tentang [Jannik] Sinner dan Antonelli.

“Setelah Sinner menang di Madrid, keduanya adalah superstar, dan itu adalah sesuatu yang perlu kita tahan.

“Ada begitu banyak permintaan untuk waktunya dari media, dari sponsor, dan ada pada kita untuk tetap menjaga rem tangan pada itu.

“Itulah risikonya, bahwa dia terbawa terlalu cepat. Orang tua akan membuatnya tetap membumi, kan Marco?”

Ayah Antonelli, Marco, yang termasuk di antara mereka yang berkumpul di ruangan itu, menjawab: "Benar!"

Wolff melanjutkan: "Keluarga dan kami - Anda adalah orang pertama yang sebenarnya Marco untuk menenangkannya bahkan ketika dia menang - kami harus terus mengulangi pesannya.

"Ini adalah permainan yang panjang, dia memiliki rekan satu tim pembunuh yang sangat cepat.

“Kami ingin memainkan permainan panjang, semoga dia dapat memenangkan banyak kejuaraan selama 10 tahun, 15 tahun, kami tidak ingin tersandung sekarang dengan harapan besar ini padanya.”

Antonelli is the first F1 driver in history to convert his first three poles into victory © XPB Images

Wolff melanjutkan untuk memuji penampilan Antonelli, menambahkan: "Lebih mudah untuk menenangkan seseorang yang liar karena Anda tidak akan dapat mempercepat seekor keledai.

"Bagi saya itu adalah balapan terbaiknya sejauh ini. Itu mengingatkan saya pada hari-hari kartingnya, tidak ada kesalahan.

"Ini mengejutkan beberapa balapan ini. Di satu sisi itu adalah apa yang kami prediksi sebagai sebuah tim. Ada saat-saat naik turun, saat-saat kecemerlangan, saat-saat di mana Anda merobek rambut Anda dan tahun ini semuanya menyatu.

"Saya rasa tidak ada di antara kita yang akan mengharapkan lari seperti ini. Bagaimana dia bisa memanfaatkan [pada mobil] itu istimewa."

