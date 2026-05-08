Mercedes Usulkan Power Unit F1 1200 HP dengan Mesin V8

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, telah mengusulkan Power Unit 1200 HP setelah presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, menyatakan bahwa mesin V8 akan kembali dalam waktu dekat.

Power Unit turbo hybrid V6 yang saat ini digunakan oleh tim F1 sangat rumit, mahal, dan, sebagian besar karena baterai, berat.

Namun, regulasi ini sebagian besar juga berperan penting untuk meyakinkan Ford, Audi dan General Motors [Cadillac] untuk bergabung ke F1, sementara peraturan tersebut juga meyakinkan Honda untuk membatalkan rencana keluarnya.

Tetapi para penggemar telah lama menginginkan kembalinya mesin V8 yang terakhir digunakan pada tahun 2013, dengan Ben Sulayem memicu antusiasme dengan komentar yang tiba-tiba muncul di Miami bahwa mesin naturally aspirated akan kembali bersamaan dengan siklus peraturan berikutnya pada tahun 2030 atau 2031.

Menyarankan jalan tengah terkait ide tersebut, Wolff mengatakan: "Dari sudut pandang Mercedes, kami terbuka terhadap regulasi mesin baru. Kami menyukai mesin V8, yang hanya menyimpan kenangan indah, dan dari perspektif kami, itu adalah mesin Mercedes murni.

"Mesin ini memiliki rpm tinggi [tetapi] bagaimana kita memberikan energi yang cukup dari sisi baterai agar tidak kehilangan koneksi dengan dunia nyata? Karena jika kita beralih 100% ke pembakaran internal, kita mungkin akan terlihat agak konyol pada tahun 2031, atau 2030. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal itu dan menjadikannya mesin super.

"Mungkin kita bisa mengekstrak 800 tenaga kuda dari mesin pembakaran internal dan menambahkan 400 tenaga kuda lagi, atau lebih, dalam hal energi listrik. Kami benar-benar siap untuk itu, selama diskusi tersebut dilakukan secara terstruktur, dan pertimbangan orang-orang dipertimbangkan.

"Kami menyadari realitas keuangan OEM saat ini, kami tidak memiliki kehidupan yang mudah." Namun jika direncanakan dan dieksekusi dengan baik, Mercedes bisa yakin akan kembali dengan mesin balap yang sesungguhnya.”

Wolff mencari "solusi jangka pendek" untuk F1

Setelah tiga balapan pembuka 2026 yang sebagian besar mengecewakan, di mana aksi overtake dilabeli "buatan" oleh para pembalap dan fans, sejumlah perubahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas balapan, dan mengatasi masalah keselamatan di awal balapan dan dalam kondisi cuaca basah.

Puas dengan apa yang dilihatnya, meskipun mendapat reaksi beragam dari para pembalap, Wolff mengatakan kepada mereka yang masih mengkritik peraturan tersebut untuk "bersembunyi", meskipun kemudian ia mengakui bahwa masih banyak yang bisa dilakukan di sisi Power Unit untuk meningkatkan kualitas lebih lanjut.

"Siapa pun yang berbicara tentang mengubah peraturan mesin dalam jangka pendek harus mempertanyakan cara mereka menilai Formula 1," katanya.

"Kita menyaksikan balapan yang spektakuler, perebutan posisi terdepan, dan persaingan di lini tengah. Saya rasa kita lebih terdesak daripada tim lain dalam hal manajemen energi dan penggunaan energi, dan itu luar biasa. Akan ada trek yang lebih kekurangan energi, jelas, di mana kita hanya perlu memastikan hal ini dipahami.

"Bisakah kita menyesuaikannya dan mengoptimalkannya dalam jangka menengah? Tentu saja. Kami tidak akan pernah menentang untuk membuat jangka pendek menjadi lebih baik. Saya memikirkan mode SM [Straight Mode].

"Saya rasa kita membutuhkan kecepatan lintasan lurus yang lebih tinggi dengan mode SM. Kita perlu lebih berani dalam melakukan itu.

"Dalam jangka menengah, kami tidak keberatan. Apakah kita bisa mendapatkan sedikit lebih banyak performa dari mesin pembakaran internal, bagus. Beri kami waktu yang cukup agar kami benar-benar dapat melakukannya."

