Mercedes Usulkan Power Unit F1 1200 HP dengan Mesin V8

Toto Wolff telah mengemukakan visinya untuk "mesin super" Formula 1 bertenaga 1200 HP dengan mesin V8.

Wolff in the Miami paddock
Wolff in the Miami paddock
© XPB Images
Add as a preferred source

Team Principal Mercedes, Toto Wolff, telah mengusulkan Power Unit 1200 HP setelah presiden FIA, Mohammed Ben Sulayem, menyatakan bahwa mesin V8 akan kembali dalam waktu dekat.

Power Unit turbo hybrid V6 yang saat ini digunakan oleh tim F1 sangat rumit, mahal, dan, sebagian besar karena baterai, berat.

Namun, regulasi ini sebagian besar juga berperan penting untuk meyakinkan Ford, Audi dan General Motors [Cadillac] untuk bergabung ke F1, sementara peraturan tersebut juga meyakinkan Honda untuk membatalkan rencana keluarnya.

Tetapi para penggemar telah lama menginginkan kembalinya mesin V8 yang terakhir digunakan pada tahun 2013, dengan Ben Sulayem memicu antusiasme dengan komentar yang tiba-tiba muncul di Miami bahwa mesin naturally aspirated akan kembali bersamaan dengan siklus peraturan berikutnya pada tahun 2030 atau 2031.

Menyarankan jalan tengah terkait ide tersebut, Wolff mengatakan: "Dari sudut pandang Mercedes, kami terbuka terhadap regulasi mesin baru. Kami menyukai mesin V8, yang hanya menyimpan kenangan indah, dan dari perspektif kami, itu adalah mesin Mercedes murni.

"Mesin ini memiliki rpm tinggi [tetapi] bagaimana kita memberikan energi yang cukup dari sisi baterai agar tidak kehilangan koneksi dengan dunia nyata? Karena jika kita beralih 100% ke pembakaran internal, kita mungkin akan terlihat agak konyol pada tahun 2031, atau 2030. Jadi kita perlu mempertimbangkan hal itu dan menjadikannya mesin super.

"Mungkin kita bisa mengekstrak 800 tenaga kuda dari mesin pembakaran internal dan menambahkan 400 tenaga kuda lagi, atau lebih, dalam hal energi listrik. Kami benar-benar siap untuk itu, selama diskusi tersebut dilakukan secara terstruktur, dan pertimbangan orang-orang dipertimbangkan.

"Kami menyadari realitas keuangan OEM saat ini, kami tidak memiliki kehidupan yang mudah." Namun jika direncanakan dan dieksekusi dengan baik, Mercedes bisa yakin akan kembali dengan mesin balap yang sesungguhnya.”

Wolff mencari "solusi jangka pendek" untuk F1

Setelah tiga balapan pembuka 2026 yang sebagian besar mengecewakan, di mana aksi overtake dilabeli "buatan" oleh para pembalap dan fans, sejumlah perubahan dilakukan untuk meningkatkan kualitas balapan, dan mengatasi masalah keselamatan di awal balapan dan dalam kondisi cuaca basah.

Puas dengan apa yang dilihatnya, meskipun mendapat reaksi beragam dari para pembalap, Wolff mengatakan kepada mereka yang masih mengkritik peraturan tersebut untuk "bersembunyi", meskipun kemudian ia mengakui bahwa masih banyak yang bisa dilakukan di sisi Power Unit untuk meningkatkan kualitas lebih lanjut.

"Siapa pun yang berbicara tentang mengubah peraturan mesin dalam jangka pendek harus mempertanyakan cara mereka menilai Formula 1," katanya.

"Kita menyaksikan balapan yang spektakuler, perebutan posisi terdepan, dan persaingan di lini tengah. Saya rasa kita lebih terdesak daripada tim lain dalam hal manajemen energi dan penggunaan energi, dan itu luar biasa. Akan ada trek yang lebih kekurangan energi, jelas, di mana kita hanya perlu memastikan hal ini dipahami.

"Bisakah kita menyesuaikannya dan mengoptimalkannya dalam jangka menengah? Tentu saja. Kami tidak akan pernah menentang untuk membuat jangka pendek menjadi lebih baik. Saya memikirkan mode SM [Straight Mode]. 

"Saya rasa kita membutuhkan kecepatan lintasan lurus yang lebih tinggi dengan mode SM. Kita perlu lebih berani dalam melakukan itu.

"Dalam jangka menengah, kami tidak keberatan. Apakah kita bisa mendapatkan sedikit lebih banyak performa dari mesin pembakaran internal, bagus. Beri kami waktu yang cukup agar kami benar-benar dapat melakukannya."

Mesin yang harus dipakai F1 di 2030/31?

V6 Turbo Hybrids
0% (0 votes)
V8
67% (4 votes)
"Mega Engine" 1200 HP ala Wolff
33% (2 votes)
Opsi lain - Beri tahu kami di komentar
0% (0 votes)
Total votes: 6
Daftar or Log In to vote

In this article

Mercedes Usulkan Power Unit F1 1200 HP dengan Mesin V8
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Leclerc Akui Ledakan Radio ke Antonelli di Sprint Miami Terlalu Kejam
02/05/26
Leclerc hit out at Antonelli's driving in the Miami sprint
F1 News
Ferrari Ungkap Paket Pembaruan Besarnya untuk GP Miami
01/05/26
Ferrari's upgraded 2026 F1 challenger (pic: Adam Cooper)
F1 Results
F1 GP Miami 2026: Norris Putus Rentetan Pole Mercedes di Sprint Qualifying
01/05/26
Norris celebrates his first pole of 2026
F1 News
Toto Wolff Risih dengan Perbandingan antara Antonelli dan Senna
23/04/26
Antonelli celebrates his second F1 career pole position in Japan
F1 News
Peringatan Keras Muncul atas Aturan Upgrade Mesin Baru F1 2026
22/04/26
Mercedes is wary its rivals could be playing games
F1 News
Penilaian Pertama Diberikan atas Perubahan Regulasi Power Unit F1
21/04/26
The changes should promote "flat-out" driving