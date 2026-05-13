McLaren Tunjuk di Mana Upgrade MCL40 Tertinggal dari Mercedes

McLaren yakin Mercedes tetap menjadi tim yang harus dikalahkan di musim Formula 1 2026 meskipun berhasil memperkecil selisih poin secara signifikan di Grand Prix Miami.

Kemenangan beruntun ketiga Andrea Kimi Antonelli awal musim tak terkalahkan Mercedes di Miami, tetapi McLaren memberikan perlawanan sengit kepada Silver Arrows.

Lando Norris meraih posisi kedua di depan rekan setimnya Oscar Piastri, yang melengkapi podium ganda untuk tim Woking di posisi ketiga.

Performa kuat McLaren di Miami - yang dimulai dengan pole position dan kemenangan di Sprint Race - terjadi setelah juara dunia bertahan tersebut membawa paket upgrade yang signifikan ke putaran keempat musim ini.

Meski menunjukkan performa kompetitif dengan mobil MCL40 yang telah dimodifikasi, Team Principal McLaren, Andrea Stella, menegaskan bahwa Mercedes W17 masih menjadi patokan.

“Saya pikir ada beberapa indikasi yang berbeda, tetapi semuanya bersifat kuantitatif, yang menunjukkan bahwa Mercedes adalah mobil yang lebih cepat,” jelas Stella kepada media termasuk Crash.net.

“Dalam kualifikasi, kita melihat bahwa Mercedes tidak memiliki masalah dengan pengaturan seperti yang mereka alami di kualifikasi sprint. Dan secara rata-rata, jika kita melihat perilaku mobil di tikungan, mereka lebih cepat dari kita.

“Tikungan-tikungan di mana mereka terutama lebih cepat dari kami adalah tikungan-tikungan berkecepatan tinggi. Jadi di bagian 4, 5, 6, 7, 8, mereka cukup unggul dari McLaren.

"Dan kemudian dalam balapan, jika kita melihat akhir stint pertama dan kemudian akhir stint terakhir, Antonelli di stint pertama memperkecil jarak dan di stint terakhir memperbesar jarak.

“Jadi saya pikir semua faktor ini menunjukkan bahwa Mercedes adalah mobil yang lebih cepat. Ketika kami lebih lambat, eksekusi kami sempurna, seperti di kualifikasi sprint, dan eksekusi mereka sedikit meleset dari potensi mereka.”

Hasil tersebut menempatkan McLaren di posisi ketiga klasemen konstruktor dengan 94 poin, tertinggal 86 poin dari Mercedes.

Sebelum Miami, McLaren mengalami awal musim yang sulit. Norris finis di posisi kelima di Australia, sementara kedua mobil McLaren gagal start di China. Di Jepang, Piastri mencatatkan podium pertama tim.

Meski memulai musim dengan lambat, McLaren bertekad untuk mempertahankan gelar juara dunianya.

“Saya pikir jika kita mulai mempertimbangkan kejuaraan di akhir musim, maka saya pikir kita perlu sedikit berhati-hati karena kita baru berada di balapan keempat,” tambah Stella.

“Kami baru saja meluncurkan peningkatan pertama kami. Kami berada di Miami dan McLaren tampaknya secara tradisional selalu tampil sangat baik di Miami, jadi mungkin cara kami mengembangkan mobil kami cocok dengan sirkuit ini, jadi kita harus melihat lebih banyak lagi.

“Pada saat yang sama, ini baru balapan keempat dan kami telah mencetak banyak poin bahkan dibandingkan dengan Mercedes dan kami tahu bahwa kami dapat mengembangkan mobil kami lebih lanjut.

“Kami telah mengatakan sebelum Miami bahwa kejuaraan bukanlah akhir dari segalanya, jadi logika kami adalah melihat jangka panjang, mencoba mempertahankan kejuaraan.

“Tetapi begitu kami mengatakan itu, kami kembali ke masa kini dan melakukan hal yang benar hari ini karena sebenarnya tidak banyak gunanya berpikir terlalu jauh ke depan. Tetapi yang pasti, kami ingin mempertahankan kejuaraan.”

