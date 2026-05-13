"Tidak Usah Nonton Saja" - Hulkenberg Menjawab Pengkritik Regulasi F1 2026

Nico Hulkenberg mengatakan kepada para kritikus untuk tidak menonton Formula 1 pada tahun 2026 jika tidak menikmati regulasi baru tersebut.

Pembalap dan fans mengeluhkan regulasi mesin baru untuk tahun 2026 yang memperkenalkan pembagian hampir 50:50 antara Mesin Pembakaran Internal dan Tenaga Baterai.

Banyak yang merasa regulasi ini telah menurunkan intensitas kualifikasi dengan hadirnya kebutuhkan manajemen energi, kekhawatiran tentang aspek keselamatan juga muncul karena perbedaan kecepatan mendekat yang drastis.

F1 menanggapi hal ini dengan memperkenalkan sejumlah perubahan pada Grand Prix Miami, dan sejak itu mengumumkan perubahan desain mesin untuk musim 2027 yang mendekatkan rasio tenaga menjadi 60:40.

Namun, pembalap Audi, Hulkenberg, memiliki pesan yang sangat jelas bagi mereka yang tidak menikmati era baru F1.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Hulkenberg has defended F1's new rules

“Sejujurnya, memang selalu seperti itu di F1, bukan? F1 adalah tentang memimpin dalam teknologi, dan Anda harus mengikuti perkembangan zaman,” kata pria Jerman berusia 38 tahun itu kepada The Drive. “Jika Anda melihat industri otomotif 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, sekarang berbeda; sudah berubah.

“Saya pikir ketika Anda melihat balapan sekarang, tiga balapan pertama yang telah kita saksikan [di tahun 2026], itu menghibur. Sangat menyenangkan untuk ditonton dengan banyak aksi di lintasan. Dan maksud saya, jika Anda tidak menyukainya, Anda tidak perlu menontonnya.”

Hulkenberg berpendapat bahwa perubahan regulasi terbaru di F1 mencerminkan perubahan lanskap dan pergeseran menuju balap yang lebih berkelanjutan.

“F1 terus berevolusi,” tambah Hulkenberg. “Jelas, ada para puritan yang menyukai gaya lama dan suara mesin V10 dan V12 naturally aspirated - termasuk saya sendiri! - tetapi kenyataannya tidak seperti itu.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Beberapa tahun yang lalu, keberlanjutan adalah topik besar, sekarang tidak begitu. Tapi, Anda tahu, saya merasa F1 dan para pembuat aturannya sedikit didorong ke arah itu untuk mengikuti perkembangan zaman.

“Jika Anda ingin tetap mengikuti perkembangan dan menjadi model bisnis dan hiburan yang sah, Anda harus menempuh jalan itu.”