Red Bull Memuji "Langkah Pasti" dengan Upgrade F1 di Miami

Laurent Mekies yakin Red Bull telah mengambil "langkah pasti" dengan upgrade terbaru mereka saat Max Verstappen makin dekat ke podium di Grand Prix Miami.

Red Bull tercecer dari persaingan kemenangan di awal musim dengan Mercedes, McLaren, dan Ferrari semuanya memulai era baru F1 lebih baik daripada tim yang berbasis di Milton Keynes tersebut.

Namun, dengan sebagian besar tim membawa banyak peningkatan ke Miami, Red Bull kembali bersaing untuk meraih trofi, dengan Verstappen pulih dari insiden berputar di lap pertama untuk mencetak poin solid dan finis di posisi kelima, setelah sebelumnya lolos kualifikasi di posisi kedua di belakang pemimpin klasemen Kimi Antonelli pada hari Sabtu.

"Ada kemajuan yang nyata," kata kepala tim Mekies. "Kami meninggalkan Jepang dengan selisih 1,2 detik dari pole position, China 1,0 detik dari pole position; para pesaing tidak akan menunggu kami dengan pembaruan mereka.

"Jadi semua orang telah memperbarui mobil, tetapi tentu saja kami tahu bahwa di samping perlombaan pengembangan, kami harus menyelesaikan beberapa masalah kami, dan kami tahu ada peningkatan waktu putaran.

"Melihat kami akhir pekan ini lolos kualifikasi enam persepuluh detik dari pole position pada hari Jumat dan kurang dari dua persepuluh detik dari pole position pada hari Sabtu adalah indikasi besar dari besarnya kemajuan.

"Dibandingkan dengan posisi kami sebelumnya, ini jauh lebih baik daripada apa pun yang telah kami tunjukkan tahun ini."

Namun, kegembiraan Red Bull sedikit dipengaruhi oleh kenyataan bahwa tim Mercedes, yang memimpin klasemen, tidak membawa paket peningkatan utama mereka ke Miami, dan memilih untuk membawa pembaruan tersebut ke balapan berikutnya di Kanada.

Meskipun kemungkinan besar Red Bull akan membawa peningkatan lebih lanjut untuk balapan kedua di Amerika Utara, hampir pasti paket ini akan jauh lebih kecil skalanya daripada daftar peningkatan Mercedes.

Mengenai kemajuan di Miami, Mekies menambahkan: "[Kecepatan kami] tidak cukup kuat untuk posisi P1 dan P2, tetapi mungkin mampu menempatkan kami dalam persaingan antara P3, P4, dan P5. Jadi sekali lagi, beberapa hal yang belum kami tunjukkan sejauh musim ini, dan ini merupakan pujian bagi Milton Keynes atas langkah maju yang begitu penting.

"Jangan salah paham, kami belum mencapai semua yang kami inginkan, jadi kami melawan kami sendiri, masih ada lebih banyak yang ingin kami dapatkan dari paket kami, dan kami sadar bahwa perlombaan pengembangan akan terus berlangsung dan persaingan akan menghadirkan hal-hal baru di balapan berikutnya."