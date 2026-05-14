Mantan Bos F1 Coret Russell dari Daftar Favorit Gelar 2026

Bernie Ecclestone telah menepis peluang George Russell untuk memenangkan kejuaraan dunia Formula 1 2026, dan mempersempit kandidat juara menjadi dua pembalap.

Mercedes telah menjadi kekuatan dominan sejauh ini di tahun 2026 dan Silver Arrows melanjutkan dominasinya berkat kemenangan ketiga berturut-turut Andrea Kimi Antonelli di Grand Prix Miami.

Pembalap Italia berusia 19 tahun itu telah unggul 20 poin dari rekan setimnya, Russell, di klasemen kejuaraan setelah empat putaran pembuka di mana ia telah merebut kendali dan momentum awal dalam perebutan gelar.

Namun, mantan bos F1, Ecclestone, tidak menganggap Russell sebagai penantang gelar juara, melainkan percaya bahwa pertarungan pada akhirnya akan mengerucut pada Antonelli atau Max Verstappen dari Red Bull.

Russell is 20 points behind Antonelli

“Antonelli atau Verstappen akan menjadi juara dunia,” kata pria berusia 95 tahun itu kepada publikasi Swiss, Blick.

“Red Bull tampaknya telah mengatasi kemerosotan. Max telah kembali bersinar – dan dia berbahaya.”

Verstappen saat ini di posisi ketujuh klasemen kejuaraan dengan 26 poin setelah awal musim yang sulit yang membuat pembalap Belanda itu tertinggal 74 poin dari Antonelli.

Red Bull membawa upgrade ke Miami yang secara signifikan meningkatkan performa tim, tetapi masih dibutuhkan perubahan besar bagi Verstappen untuk muncul sebagai penantang gelar juara dari sini.

Namun, sejarah menunjukkan bahwa Verstappen tidak boleh diremehkan. Lagipula, musim lalu Red Bull mengubah musim mereka di paruh kedua tahun itu ketika Verstappen berjuang kembali ke persaingan gelar juara.

Setelah Grand Prix Belanda pada akhir Agustus, Verstappen tertinggal 104 poin dari pemimpin klasemen.

Verstappen secara luar biasa mengurangi selisih tersebut dalam delapan grand prix dan balapan sprint berikutnya untuk membawa perebutan gelar juara ke pertarungan tiga arah di Grand Prix Abu Dhabi, balapan penutup musim.

Pada akhirnya, ia gagal meraih gelar juara dunia kelima berturut-turut hanya dengan selisih dua poin dari Lando Norris dari McLaren, meskipun memenangkan tiga balapan terakhir.

