Verstappen Tetapkan Target untuk Debut Nurburgring 24 Hours

Juara dunia Formula 1 empat kali, Max Verstappen, telah menetapkan target ambisius untuk memenangkan Nurburgring 24 Hours pada percobaan pertamanya.

Pembalap Red Bull ini akan melakukan debutnya di balapan bergengsi 24 Jam di sirkuit legendaris Jerman akhir pekan ini sebagai bagian dari barisan GT3 yang bertabur bintang.

Verstappen akan mengikuti balapan 24 jam yang melelahkan ini dengan Mercedes-AMG GT3 dengan livery Red Bull di bawah naungan ‘Verstappen Racing’ bersama Daniel Juncadella, Jules Gounon, dan Lucas Auer.

Dan Verstappen telah menegaskan bahwa ia ingin bersaing untuk meraih kemenangan keseluruhan.

“Kesuksesan adalah kemenangan. Sesederhana itu. Itulah mengapa kami di sini. Tentu saja saya tahu ini tidak akan mudah, tetapi itulah targetnya,” kata Verstappen.

“Namun pada saat yang sama, saya juga menantikan seluruh pengalaman ini, berbagi mobil dengan rekan satu tim saya, bekerja sepanjang akhir pekan itu dan melihat apa yang benar-benar bisa kami lakukan.”

Pembalap Belanda 28 tahun itu menambahkan: "Saya rasa yang paling menginspirasi saya adalah karena ini adalah salah satu trek terbaik di dunia, atau trek paling gila di dunia yang bisa Anda gunakan untuk balapan.

“Ini adalah salah satu balapan spesial yang ingin Anda ikuti dan menangkan.”

Verstappen telah mempersiapkan diri untuk balapan 24 jam utama di simulator, serta mengikuti beberapa balapan yang lebih pendek di Nurburgring dalam beberapa bulan terakhir.

“Di situlah semuanya dimulai bagi saya, di simulator, untuk mempelajari trek,” jelasnya. “Saya telah melakukan ribuan putaran, saya juga telah berkompetisi di beberapa balapan 24 jam di sini di dunia simulasi.

“Jadi ketika saya keluar ke sini untuk pertama kalinya di kehidupan nyata, mengetahui trek dan ke mana harus pergi bukanlah masalah lagi.

“Intinya adalah memahami trotoar baru, atau tingkat cengkeraman ban, karena setiap tahun aspal baru muncul di tempat-tempat tertentu. Kemudian tentu saja memahami mobil sungguhan dengan G-Force dan kompresi serta hal-hal semacam itu.

“Tapi yang pasti, balap simulasi sangat membantu untuk langsung mencapai kecepatan yang diinginkan.”

Ketika ditanya apa yang ia perkirakan akan menjadi tantangan terbesar, Verstappen menjawab: “Bisa apa saja, sungguh. Menghadapi lalu lintas, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi dengan mobil Anda, atau apa pun.

"Kondisi sebelumnya, apakah hujan atau tidak, itu akan membuatnya jauh lebih sulit. Jika benar-benar kering dan indah, maka itu berbeda. Anda hanya mencoba untuk melaju secepat mungkin tanpa mengambil terlalu banyak risiko. Tapi kita akan menghadapinya di akhir pekan.

“Itulah mengapa kami melakukan balapan persiapan sebelum balapan 24 jam. Di situlah Anda belajar paling banyak [tentang] menghadapi lalu lintas, bendera, dan tentu saja pit stop, mengganti jok dan pembalap, itu tentu saja sangat berguna. Itulah mengapa Anda melakukan balapan yang lebih pendek di sekitar sini.”