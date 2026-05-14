Piastri Mendapat Peringatan di Tengah Rumor Red Bull

Oscar Piastri diperingatkan bahwa pembalap Formula 1 yang pindah dari tim papan atas untuk menjadi nomor satu di tempat lain jarang berakhir bahagia.

Itu merupakan pandangan mantan Engineer Ferrari, Rob Smedley, yang berbicara tentang prospek Piastri meninggalkan McLaren untuk pindah ke Red Bull yang sedang ramai akhir-akhir ini.

Red Bull dikabarkan telah melihat Piastri sebagai ‘Plan B’ jika Max Verstappen meninggalkan tim, menurut Autosport.

Verstappen dikontrak Red Bull sampai akhir musim 2028, tetapi masa depannya di F1 diragukan karena ketidakpuasannya dengan regulasi mesin yang diperkenalkan musim ini.

Verstappen's F1 future is in the spotlight

Tetapi Smedley telah memberi tahu Piastri, yang kehilangan gelar kejuaraan dunia perdana tahun lalu kepada rekan setimnya Lando Norris, bahwa rumput tidak selalu lebih hijau di tempat lain.

"Jika Anda seorang pembalap di tim itu dan Anda berjuang melawan rekan satu tim Anda - Saya akan kembali sekarang ke hari-hari Ferrari saya - apa pilihan untuk Anda?" ujarSmedley di podcast High Performance Racing.

“Apakah Anda pergi dan pergi ke tim yang lebih buruk yang sebenarnya tidak memiliki peluang untuk memenangkan kejuaraan dunia, tetapi Anda mungkin menjadi pembalap yang lebih baik di tim itu?

"Saya telah melihat bahwa pada banyak kesempatan, saya telah melihat pembalap melakukan itu dan saya tidak pernah melihatnya bekerja dengan baik.

“Saya belum pernah melihatnya di mana pengemudinya lebih bahagia.”

Piastri missed out on the world title to Norris last year

Mantan Team Principal Alpine Otmar Szafnauer setuju dengan putusan Smedley.

"Ya, karena ada dua hal yang terjadi," dia menjelaskan. “Tim yang Anda tuju, Anda katakan bukan tim terbaik, Anda harus menjadi pengemudi nomor satu di sana, yang Anda tahu Anda bisa menjadi. Tetapi kemudian tim itu juga harus naik menjadi tim terbaik.

"Dan dua hal itu sedikit lebih langka.

"Terutama tim bergerak dari yang terbaik ketiga ke yang pertama, kamu tahu? Karena biasanya ada periode enam, tujuh tahun Mercedes atau empat atau lima tahun Red Bull atau apa pun itu dengan Ferrari dan Michael [Schumacher] - sekitar sepuluh.

"Jadi dalam sepuluh tahun itu, jika Anda nomor dua di Ferrari dan Anda berkata, 'Anda tahu apa, saya ingin menjadi nomor satu di tempat lain,' Anda memiliki sepuluh tahun di mana pun Anda pergi bukanlah tim terbaik."