Nurburgring 24 Hours 2026: Verstappen Memimpin di Jam Keenam

Mobil No.3 milik Team Verstappen memimpin Nurburgring 24 Hours di akhir jam keenam.

Team Verstappen car, 2026 Nurburgring 24 Hours
Mobil Mercedes No. 3 dari Team Verstappen memimpin Nurburgring 24 Hours 2026 setelah enam jam balapan.

Pada akhir jam keenam, mobil No. 3 menyalip Mercedes No. 80 yang juga dikelola Winward, setelah pitstop untuk mengganti ban basah karena hujan semakin deras selama jam keenam.

Setelah disalip sebelum pitstop, mobil No. 3, yang sekarang dikemudikan oleh Lucas Auer, membuntuti No. 80 keluar dari pit sebelum merebut kembali posisi terdepan di awal lap ke-36.

Pada akhir jam keenam, No. 3 memimpin No. 80, dengan BMW M3 Touring No. 81 yang dikemudikan Connor de Phillippi berada di posisi ketiga dengan selisih lebih dari dua menit.

Juara dunia Formula 1 empat kali, Max Verstappen, mengambil alih kemudi Mercedes bernomor 3 yang dikelola Winward pada akhir jam pertama balapan.

Lolos dari insiden di awal stint pertamanya, Verstappen membangun keunggulan lebih dari 20 detik saat ia masuk pit dengan sisa waktu 20 jam 30 menit untuk menyerahkan mobil kepada rekan setimnya, Jules Gounon.

Gounon meninggalkan pitlane untuk stint pertamanya dengan keunggulan lebih dari 20 detik dari Porsche Manthey bernomor 911 yang dikemudikan Kevin Estre.

Pada lap ke-25, Estre memangkas keunggulan Gounon menjadi kurang dari 10 detik sebelum ia tergelincir dan menabrak pembatas di Brunnchen, merusak bagian belakang mobilnya.

Verstappen at the Nurburgring
Estre, yang tergelincir karena tumpahan cairan dari mobil lain, mengalami kerusakan yang terlalu parah untuk melanjutkan balapan.

Beberapa saat kemudian, mobil Haupt Mustang bernomor 64 yang dikendarai Arjun Maini menabrak genangan cairan yang sama dan menghancurkan mobilnya.

Menjelang akhir lap tersebut, Gounon kehilangan posisi terdepan kepada Dennis Olsen di mobil HRT Ford bernomor 67, meskipun mobil bernomor 3 itu kembali direbut ketika Mustang masuk pit.

Di pemberhentian berikutnya, Gounon kembali bergabung dengan selisih lebih dari 20 detik di belakang Aston Martin No. 34 yang dikendarai Mattia Drudi, yang tetap menggunakan ban slick ketika hujan mulai turun lebih deras saat balapan memasuki jam keenam.

Mobil No. 3 turun ke posisi ketiga sebelum pasangan Winward Mercedes masuk pit untuk mengganti ban basah lebih dari 30 menit memasuki jam keenam.

Saat jam keenam berakhir, mobil No. 3, dengan Auer di belakang kemudi, hanya unggul 0,3 detik dari mobil No. 80, yang sekarang dikendarai oleh Fabian Shiller.

Aston No. 34 mempertahankan posisi ketiga, dengan BMW No. 99 Rowe Racing dan BMW M Touring No. 81 melengkapi lima besar.

Verstappen at the Nurburgring 24 Hours
Komentar Verstappen setelah stint pertamanya

Berbicara setelah sesi pertamanya di Nurburgring 24, Verstappen berkata: “Ya, itu bagus.

“Awalnya, saya agak terjebak dalam kemacetan, jadi agak sulit untuk melewati mobil-mobil lain.

“Setelah saya berhasil melewati beberapa mobil, kemudian cuaca berubah, kami menjalani beberapa putaran dalam kondisi licin.

“Saya pikir di situlah kami membuat perbedaan. Dan kemudian mobilnya bagus.

“Berusaha untuk menghindari masalah, tetapi pada saat yang sama Anda harus mendorong dan berada di batas kemampuan, yang selalu merupakan kompromi yang sulit ditemukan. Tapi semuanya berjalan dengan baik.”

