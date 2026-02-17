Kenapa Pirelli Memilih Bahrain untuk Tes Ban Basah F1 2026?

Pirelli telah memilih untuk menggelar tes ban basah Formula 1 di Bahrain untuk pertama kalinya pada akhir Februari.

Keputusan untuk menggelar tes ban basah di salah satu negara terpanas dan terkering yang dikunjungi F1 menghadirkan pertanyaan. Namun, ada logika di balik keputusan Pirelli.

Pemasok ban tunggal F1 memilih Bahrain setelah mengevaluasi cara terbaik untuk melakukan tes untuk meningkatkan ban basah yang telah banyak dikritik oleh para pembalap dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun sirkuit seperti Fiorano, Paul Ricard, dan Magny-Cours secara teori lebih cocok karena memiliki kemampuan membasahi trek secara buatan menggunakan sistem penyiram air, sirkuit-sirkuit tersebut tidak menawarkan tingkat degradasi tinggi yang dicari Pirelli.

Sirkuit Internasional Bahrain, meskipun tidak dilengkapi dengan sistem penyiram air, menawarkan lintasan yang terkenal abrasif dan menuntut ketahanan ban yang tinggi.

Pirelli berpendapat bahwa ini akan memberikan kondisi ideal untuk menguji ketahanan ban mereka.

"Kami mencoba mengatur [uji coba] basah di Bahrain," jelas Head of Motorsport Pirelli, Mario Isola, selama uji coba pramusim F1 pertama di Bahrain.

"Saya sangat yakin karena sirkuit ini memiliki konsep tentang cara membasahi seluruh sirkuit, bukan dengan tangki tetapi dengan sistem [penyiram] lain. Dan jika mereka melakukannya dengan benar, kami memiliki kesempatan untuk menguji di sirkuit dengan tingkat kesulitan tinggi dalam kondisi basah.

"Ini adalah sesuatu yang tidak sering terjadi. Jadi kami memiliki kesempatan ini, kami ingin menggunakannya dengan sebaik mungkin.

"Saya harus mengatakan bahwa masyarakat Bahrain selalu sangat kooperatif ketika kami meminta hal-hal yang aneh. Saya menelepon mereka dan berkata: 'Bagaimana jika kita merencanakan uji coba basah di Bahrain?' 'Ya, tentu saja bisa. Mari kita pikirkan.'

"[Ini tidak mudah, karena] kita membutuhkan konsistensi dalam ketinggian air, karena jelas risikonya adalah ketidakkonsistenan ketinggian air lebih penting daripada perbedaan prototipe."

Bahrain is a unique choice for a wet weather test

Isola menambahkan: “Kami akan memiliki kesempatan untuk melakukan uji coba di sirkuit dengan tingkat kesulitan tinggi dalam kondisi basah.

“Ini adalah sesuatu yang tidak sering terjadi. Jadi kami memiliki kesempatan ini dan kami ingin memanfaatkannya sebaik mungkin.”

Kompon ban basah penuh F1 telah menjadi sumber perdebatan karena sangat jarang digunakan dan dianggap tidak cocok kecuali dalam kondisi ekstrem yang biasanya menyebabkan penghentian balapan.

Pirelli bertekad untuk meningkatkan ban basah penuh agar lebih mudah digunakan.

“Yang telah kami coba lakukan adalah mengurangi waktu transisi antara ban basah dan ban intermediate agar ban basah lebih mudah digunakan,” kata Isola.

“Intinya adalah jika Anda berada dalam kondisi balapan dan diperkirakan lintasan akan mengering, mereka akan menggunakan ban intermediate karena mereka ingin meminimalkan jumlah pitstop.”