Tes F1 Bahrain 2026 (2): Laptime Hari Pertama (14:00)

Pembaruan laptime dari hari pertama tes F1 Bahrain 2026 kedua sampai pukul 14:00 waktu setempat.

Charles Leclerc produced the fastest lap of testing so far
Charles Leclerc memuncaki timesheets sesi pagi saat hari pertama tes F1 Bahrain kedua berlangsung.

Tiga hari kedua tes pra-musim kembali digelar di Bahrain International Circuit saat ke-11 tim melanjutkan adaptasi mereka dengan mobil generasi baru jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Anda juga bisa memantau jalannya tes dengan live update berbahasa Inggris di sini.

Tes F1 Bahrain 2026 (2) - Laptime Hari Pertama (14:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m33.739s70
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.052a54
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.158s69
4Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m35.690s55
5Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.898s61
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m36.188s13
7Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m36.418s65
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m36.536s28
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m36.741s49
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m36.769s75
11Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m38.191s24

Pada Rabu (18/2) pagi, Leclerc mencatatkan patokan waktu baru di tes pra-musim dengan 1m33.739s dengan Ferrari SF-26, jadi pembalap pertama yang memecahkan patokan 1m34s.

Leclerc mengakhiri sesi pertama tes kedua Bahrain dengan unggul 0,313 detik dari juara dunia bertahan, Lando Norris dari McLaren.

Kimi Antonelli juga mengalahkan catatan waktu terbaiknya dari tes pra-musim pertama dan menempatkan Mercedes-nya di posisi ketiga, tertinggal 0,419 detik dari waktu tercepat, sementara tiga pembalap teratas menyelesaikan lebih dari setengah abad putaran.

Terdapat selisih yang cukup besar dengan posisi keempat, dengan Alex Albon tertinggal hampir dua detik di mobil Williams-nya, sementara Pierre Gasly yang memimpin di awal balapan berada di posisi kelima untuk Alpine.

Isack Hadjar only completed 13 laps for Red Bull
Red Bull kembali menemui masalah teknis dengan RB22 saat sistem air membatasi Isack Hadjar hanya menyelesaikan 13 lap dalam empat jam pertama hari itu, sehingga pembalap Prancis itu finis di posisi keenam.

Aston Martin juga mengalami masalah dengan Power Unit Honda barunya yang memaksa Fernando Alonso untuk absen hampir sepanjang pagi.

Juara dunia dua kali itu finis di urutan kedelapan dalam catatan waktu, di belakang Esteban Ocon dari Haas, hanya dengan 28 lap.

Nico Hulkenberg dari Audi berada di urutan kesembilan tercepat, di depan Arvid Lindblad dari Racing Bulls, yang menyelesaikan putaran terbanyak dari satu pembalap dengan 75 putaran di Sakhir.

Setelah bergabung dengan sesi pagi terlambat satu jam lebih, Sergio Perez hanya berhasil menyelesaikan 24 putaran dengan Cadillac barunya dan mencatatkan waktu paling lambat dari 11 pembalap.

Setelah istirahat makan siang selama satu jam, hari pertama tes pramusim Bahrain kedua berlanjut pada pukul 3 sore sampai pukul 7 malam waktu setempat.

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton menjadi salah satu pembalap yang akan turut serta di sesi tersebut.

Artikel ini akan terus diperbarui di setiap jamnya.

Tes F1 Bahrain 2026 (2) - Laptime Hari Pertama (13:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m33.739s43
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.052a49
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.158s48
4Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m35.690s36
5Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.898s39
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m36.188s13
7Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m36.418s45
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m36.536s28
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m36.741s37
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m36.769s52
11Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m40.892s14

Tes F1 Bahrain 2026 (2) - Laptime Hari Pertama (12:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m33.739s28
2Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.052a26
3Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.251s27
4Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m35.690s25
5Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m35.898s24
6Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m36.188s13
7Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m36.418s37
8Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m36.536s28
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m36.741s27
10Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m36.769s35
11Sergio PerezMEXCadillac F1 TeamNo time set2

Tes F1 Bahrain 2026 (2) - Laptime Hari Pertama (11:00)

PosPembalapNATTimLaptimeLap
1Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m33.739s16
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m34.473s11
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m34.766s16
4Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m36.188s7
5Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m36.249s12
6Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m36.536s14
7Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m37.243s13
8Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m37.533s18
9Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m37.957s13
10Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m39.668s10

Tim dan pembalap kembali berada di trek untuk minggu kedua tes F1 Bahrain jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif untuk era baru F1 yang penuh tantangan, dengan kesebelas tim coba memaksimalkan waktu di trek dan mempelajari mobil baru mereka sebelum aksi kompetitif dimulai dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.

Tes F1 Bahrain 2026 (2): Laptime Hari Pertama
