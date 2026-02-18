Charles Leclerc memuncaki timesheets sesi pagi saat hari pertama tes F1 Bahrain kedua berlangsung.

Tiga hari kedua tes pra-musim kembali digelar di Bahrain International Circuit saat ke-11 tim melanjutkan adaptasi mereka dengan mobil generasi baru jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Anda juga bisa memantau jalannya tes dengan live update berbahasa Inggris di sini.

Tes F1 Bahrain 2026 (2) - Laptime Hari Pertama (14:00) Pos Pembalap NAT Tim Laptime Lap 1 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m33.739s 70 2 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m34.052a 54 3 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m34.158s 69 4 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m35.690s 55 5 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m35.898s 61 6 Isack Hadjar FRA Oracle Red Bull Racing 1m36.188s 13 7 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m36.418s 65 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m36.536s 28 9 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m36.741s 49 10 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m36.769s 75 11 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m38.191s 24

Pada Rabu (18/2) pagi, Leclerc mencatatkan patokan waktu baru di tes pra-musim dengan 1m33.739s dengan Ferrari SF-26, jadi pembalap pertama yang memecahkan patokan 1m34s.

Leclerc mengakhiri sesi pertama tes kedua Bahrain dengan unggul 0,313 detik dari juara dunia bertahan, Lando Norris dari McLaren.

Kimi Antonelli juga mengalahkan catatan waktu terbaiknya dari tes pra-musim pertama dan menempatkan Mercedes-nya di posisi ketiga, tertinggal 0,419 detik dari waktu tercepat, sementara tiga pembalap teratas menyelesaikan lebih dari setengah abad putaran.

Terdapat selisih yang cukup besar dengan posisi keempat, dengan Alex Albon tertinggal hampir dua detik di mobil Williams-nya, sementara Pierre Gasly yang memimpin di awal balapan berada di posisi kelima untuk Alpine.

Isack Hadjar only completed 13 laps for Red Bull

Red Bull kembali menemui masalah teknis dengan RB22 saat sistem air membatasi Isack Hadjar hanya menyelesaikan 13 lap dalam empat jam pertama hari itu, sehingga pembalap Prancis itu finis di posisi keenam.

Aston Martin juga mengalami masalah dengan Power Unit Honda barunya yang memaksa Fernando Alonso untuk absen hampir sepanjang pagi.

Juara dunia dua kali itu finis di urutan kedelapan dalam catatan waktu, di belakang Esteban Ocon dari Haas, hanya dengan 28 lap.

Nico Hulkenberg dari Audi berada di urutan kesembilan tercepat, di depan Arvid Lindblad dari Racing Bulls, yang menyelesaikan putaran terbanyak dari satu pembalap dengan 75 putaran di Sakhir.

Setelah bergabung dengan sesi pagi terlambat satu jam lebih, Sergio Perez hanya berhasil menyelesaikan 24 putaran dengan Cadillac barunya dan mencatatkan waktu paling lambat dari 11 pembalap.

Setelah istirahat makan siang selama satu jam, hari pertama tes pramusim Bahrain kedua berlanjut pada pukul 3 sore sampai pukul 7 malam waktu setempat.

Juara dunia tujuh kali Lewis Hamilton menjadi salah satu pembalap yang akan turut serta di sesi tersebut.

Artikel ini akan terus diperbarui di setiap jamnya.

Tim dan pembalap kembali berada di trek untuk minggu kedua tes F1 Bahrain jelang musim 2026 yang sangat dinantikan.

Persiapan semakin intensif untuk era baru F1 yang penuh tantangan, dengan kesebelas tim coba memaksimalkan waktu di trek dan mempelajari mobil baru mereka sebelum aksi kompetitif dimulai dengan Grand Prix Australia pada 8 Maret.