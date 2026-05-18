Verstappen Diyakini Lebih Cocok di Ferrari Dibanding Mercedes

Max Verstappen diprediksi akan melakukan kepindahan besar yang mengejutkan di Formula 1.

Hamilton and Verstappen
Hamilton and Verstappen
© XPB Images
Add as a preferred source

David Coulthard yakin Max Verstappen akan lebih cocok di Ferrari dibandingkan Mercedes saat masa depan bintang Fomula 1 Red Bull itu terus menjadi topik diskusi.

Verstappen telah berulang kali mengisyaratkan masa depannya di F1 musim ini, mengatakan di Miami bahwa ia akan "meluangkan waktu" sebelum mengambil keputusan.

Rasa frustrasinya bukan hanya berasal dari awal musim yang sulit bagi Red Bull, tetapi juga ketidaksukaanya terhadap regulasi F1, yang membuat aksi balap yang dibandingkannya dengan video gam "Mario Kart".

Pembalap Belanda itu sudah lama masuk radar Mercedes, dengan Team Principal Toto Wolff mengakui bahwa merupakan sebuah kesalahan untuk tidak secara terbuka mendekati Verstappen tahun lalu.

Red Bull has had a tough start in F1 2026
Red Bull has had a tough start in F1 2026

Tapi, mantan pemenang F1 David Coulthard tidak merasa Mercedes akan menjadi pilihan terbaik untuk Verstappen.

Berbicara di podcast Up to Speed, Coulthard mengatakan: “Saya pikir Max sebenarnya lebih cocok dengan dunia Ferrari daripada dunia Mercedes.

“Saya tahu mereka memiliki hubungan yang baik, dan saya tahu dia membalap dengan Mercedes di ajang GT3 yang dia ikuti, tetapi dalam hal kebebasan untuk menjadi Max, saya pikir Ferrari akan lebih nyaman.

“Anda hanya perlu datang, mengemudi dengan cepat, mungkin memenangkan balapan, dan pulang.”

Tim mana yang akan dibela Max Verstappen di F1 2027?


Tekanan bagi Red Bull untuk mempertahankan Verstappen

Meskipun tampaknya ia terus-menerus memicu spekulasi bahwa ia mungkin akan berpisah dengan Red Bull, Verstappen memiliki sejarah menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Red Bull selama kariernya.

Melihat hal ini, komentator dan mantan pembalap W Series Nomi  Schiff menambahkan: “Saya pikir jika keadaan terus berlanjut seperti yang terlihat di awal musim, mungkin dia akan berpikir ‘Bagaimana kita bisa mewujudkan ini’ atau ‘Bisakah kita mewujudkan ini’, karena kita tahu bahwa mereka melakukan pembicaraan di belakang layar.”

“Namun, keadaan tampaknya membaik, dan saya tahu Max telah mengatakan beberapa kali bahwa jika semuanya berjalan baik di Red Bull, dia tidak memiliki keinginan untuk pergi, jadi saya pikir tekanan lebih besar ada pada Red Bull untuk memastikan mereka memberikan yang terbaik dan memberinya mobil yang dapat ia gunakan untuk menang sehingga ia tetap bertahan hingga akhir kontraknya.”

Verstappen Diyakini Lebih Cocok di Ferrari Dibanding Mercedes
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Wolff Minta Mercedes untuk Redam Hype seputar Antonelli
14/05/26
Antonelli has won three races in a row
F1 News
Piastri Mendapat Peringatan di Tengah Rumor Red Bull
14/05/26
Piastri has been linked with a move to Red Bull
F1 News
McLaren Tunjuk di Mana Upgrade MCL40 Tertinggal dari Mercedes
13/05/26
Antonelli made it three wins in a row in Miami
F1 News
Verstappen Tetapkan Target untuk Debut Nurburgring 24 Hours
12/05/26
Verstappen is looking to win the Nurburgring 24 Hours at the first attempt
F1 News
Hamilton Duga Ferrari Melewatkan Trik yang Dimanfaatkan Rival
12/05/26
Ferrari disappointed in Miami
F1 News
Red Bull Memuji "Langkah Pasti" dengan Upgrade F1 di Miami
12/05/26
Verstappen in Miami