Verstappen Diyakini Lebih Cocok di Ferrari Dibanding Mercedes

David Coulthard yakin Max Verstappen akan lebih cocok di Ferrari dibandingkan Mercedes saat masa depan bintang Fomula 1 Red Bull itu terus menjadi topik diskusi.

Verstappen telah berulang kali mengisyaratkan masa depannya di F1 musim ini, mengatakan di Miami bahwa ia akan "meluangkan waktu" sebelum mengambil keputusan.

Rasa frustrasinya bukan hanya berasal dari awal musim yang sulit bagi Red Bull, tetapi juga ketidaksukaanya terhadap regulasi F1, yang membuat aksi balap yang dibandingkannya dengan video gam "Mario Kart".

Pembalap Belanda itu sudah lama masuk radar Mercedes, dengan Team Principal Toto Wolff mengakui bahwa merupakan sebuah kesalahan untuk tidak secara terbuka mendekati Verstappen tahun lalu.

Red Bull has had a tough start in F1 2026

Tapi, mantan pemenang F1 David Coulthard tidak merasa Mercedes akan menjadi pilihan terbaik untuk Verstappen.

Berbicara di podcast Up to Speed, Coulthard mengatakan: “Saya pikir Max sebenarnya lebih cocok dengan dunia Ferrari daripada dunia Mercedes.

“Saya tahu mereka memiliki hubungan yang baik, dan saya tahu dia membalap dengan Mercedes di ajang GT3 yang dia ikuti, tetapi dalam hal kebebasan untuk menjadi Max, saya pikir Ferrari akan lebih nyaman.

“Anda hanya perlu datang, mengemudi dengan cepat, mungkin memenangkan balapan, dan pulang.”

Tekanan bagi Red Bull untuk mempertahankan Verstappen

Meskipun tampaknya ia terus-menerus memicu spekulasi bahwa ia mungkin akan berpisah dengan Red Bull, Verstappen memiliki sejarah menyatakan keinginannya untuk tetap bersama Red Bull selama kariernya.

Melihat hal ini, komentator dan mantan pembalap W Series Nomi Schiff menambahkan: “Saya pikir jika keadaan terus berlanjut seperti yang terlihat di awal musim, mungkin dia akan berpikir ‘Bagaimana kita bisa mewujudkan ini’ atau ‘Bisakah kita mewujudkan ini’, karena kita tahu bahwa mereka melakukan pembicaraan di belakang layar.”

“Namun, keadaan tampaknya membaik, dan saya tahu Max telah mengatakan beberapa kali bahwa jika semuanya berjalan baik di Red Bull, dia tidak memiliki keinginan untuk pergi, jadi saya pikir tekanan lebih besar ada pada Red Bull untuk memastikan mereka memberikan yang terbaik dan memberinya mobil yang dapat ia gunakan untuk menang sehingga ia tetap bertahan hingga akhir kontraknya.”