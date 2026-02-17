Haas Belajar Lebih Banyak di Tes Bahrain Dibanding Seluruh 2025

Esteban Ocon dari Haas mengatakan bahwa timnya belajar lebih banyak selama tes pra-musim Bahrain dibandingkan musim 2025.

Tes F1 Bahrain pekan lalu merupakan uji coba resmi pertama dari peraturan mobil baru, setelah uji coba di Barcelona pada akhir Januari.

Haas memasuki era peraturan baru setelah musim 2025 yang mengecewakan, di mana mereka finis kedelapan di klasemen konstruktor, terpaut hampir 60 poin dari Williams di posisi kelima.

Haas telah menikmati musim dingin yang positif sejauh ini, menyelesaikan jarak tempuh yang tinggi dalam pengujian dan menunjukkan kecepatan yang menjanjikan, dengan Ollie Bearman berada di posisi keenam secara keseluruhan setelah tiga hari pengujian di Bahrain.

“Merasa baik,” kata Esteban Ocon. “Kami mungkin tim kedua dengan jumlah putaran terbanyak selama seluruh fase pengujian. Kami sangat kuat dalam hal keandalan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami telah berhasil mengumpulkan banyak informasi, banyak data, dan kami telah membuat langkah maju dalam hal kinerja dan pemahaman.”

Ocon juga memuji kesiapan Haas dalam mempersiapkan mobil baru untuk tes pertama, bahkan mengklaim bahwa tim belajar lebih banyak selama tes Bahrain dibandingkan sepanjang musim 2025.

“Saya pikir dalam hal kesiapan kami, kami adalah salah satu yang pertama kali menurunkan mobil ke lintasan,” tambahnya.

“Beberapa tim tidak siap. Kami siap. Dan kami membawa beberapa pembaruan agak terlambat di tahun lalu.

“Jadi, sangat mengesankan dari sisi tim untuk bisa siap dan mampu melakukan uji coba di awal musim dengan mobil.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Dari sisi itu, ini bagus. Tentu saja, kita masih perlu memahami banyak hal.

“Ada banyak hal terkait manajemen energi dan hal-hal lain yang perlu kita perbaiki dan tingkatkan, dan itu yang kita pelajari seiring berjalannya waktu.

“Namun secara keseluruhan, saya pikir, dalam tiga hari, kita telah mempelajari hal-hal yang sama seperti yang kita pelajari sepanjang tahun lalu.”

Bos tim Haas, Ayao Komatsu, mengungkapkan pada hari Jumat bahwa Haas akan memiliki lebih banyak update untuk tes Bahrain minggu depan, dan paket tersebut kemungkinan akan digunakan dalam balapan di Australia.