Mercedes Perkenalkan Upgrade Besar Pertamanya di F1 GP Kanada

Mercedes meluncukan paket peningkatan besar pertamanya untuk musim Formula 1 2026 di Grand Prix Kanada.

Berbeda dengan sebagian besar tim yang memperkenalkan paket upgrade besar pertamanya di Miami setelah jeda yang tidak direncanakan pada bulan April, Mercedes memilih untuk menundanya sampai putaran kelima musim di Montreal.

Belum terkalahkan di musim 2026 dengan memenangkan keempat balapan pembuka, Mercedes berupaya untuk semakin memperkuat posisinya sebagai tim patokan.

McLaren has also brought new parts to Canada

Mercedes memperkenalkan serangkaian revisi pada mobil W17 andalannya menjelang sesi latihan pertama pada hari Jumat. Paket upgrade ini mencakup tidak kurang dari delapan komponen baru, termasuk perubahan pada sayap depan, sudut depan, sudut belakang, dan lantai.

Setelah memperkecil jarak dengan Mercedes pada balapan terakhir di Miami, McLaren tidak berpuas diri, dan terus melakukan pembaruan dengan MCL40-nya.

McLaren, juara bertahan konstruktor, telah memperkenalkan tujuh elemen baru, termasuk sayap depan dan belakang yang direvisi, penutup mesin, dan lantai.

Sementara itu, Red Bull berharap lantai baru dan perubahan pada penutup mesin dan sudut depan akan semakin meningkatkan daya saingnya setelah peningkatan besar di Miami membantu menghidupkan kembali performa tim setelah awal musim yang sulit.

Dari tim-tim terkemuka yang membawa peningkatan signifikan di Miami, Ferrari adalah satu-satunya yang tidak membawa komponen baru ke Kanada.

Sebaliknya, tim asal Italia ini fokus pada optimalisasi paket yang mereka perkenalkan di Amerika Serikat awal bulan ini.

Aston Martin adalah satu-satunya tim lain yang memilih untuk tidak membawa pembaruan baru.

Anda dapat melihat daftar lengkap pengajuan presentasi mobil yang dilakukan oleh badan pengatur F1, FIA, di bawah ini:

McLaren's upgrades for Canada

Mercedes' upgrades for Canada

Red Bull's upgrades for Canada

Williams' upgrades for Canada

Racing Bulls' upgrades for Canada

Haas's upgrades for Canada

Audi's upgrades for Canada

Alpine's upgrades for Canada

Cadillac's upgrades for Canada

Kanada akan menggelar akhir pekan Sprint pertamanya, yang berarti hanya akan ada satu jam sesi latihan sebelum aksi kompetitif dimulai.

Setelah FP1 di Montreal, tim-tim akan langsung menuju Sprint Qualifying. Sprint Race dan kualifikasi Grand Prix akan berlangsung pada hari Sabtu, sebelum grand prix hari Minggu.

Jelang akhir pekan Kanada, Andrea Kimi Antonelli memimpin klasemen dengan keunggulan 20 poin atas George Russell.