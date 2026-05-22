Verstappen Akui Masa Depannya Bergantung pada Proposal Mesin 2027

Max Verstappen telah mengisyaratkan dengan tegas bahwa ia akan tetap berada di Formula 1 tahun depan jika perubahan mesin yang diusulkan benar-benar diterapkan.

Setelah Grand Prix Jepang pada bulan Maret, juara dunia empat kali Verstappen membuat kehebohan seputar masa depannya dengan pernyataan mengejutkan bahwa ia menimbang untuk pergi dari F1 karena tidak puas dengan regulasi baru.

Tapi setelah membuat serangkaian komentar yang meremehkan dan mengancam untuk berhenti, pembalap Belanda itu mengisyaratkan bahwa ia akan terus berada di F1 setelah adanya proposal penyesuaian terhadap Power Unit yang berlaku tahun depan.

Jika rencana ini terlaksana, pembagian rasio tenaga mesin saat ini mendekati 50-50 akan bergeser menjadi sekitar 60-40 pada tahun 2027.

Menjelang Grand Prix Kanada, Verstappen mengatakan proposal tersebut "jelas merupakan hal yang dibutuhkan olahraga ini" dan "minimal yang saya harapkan".

"Ini jelas menuju ke arah yang sangat positif," kata pembalap Belanda itu, yang terikat kontrak dengan Red Bull hingga akhir tahun 2028.

“Itu adalah hal minimal yang saya harapkan dan saya pikir sangat bagus bahwa mereka ingin melakukannya. Itu jelas yang dibutuhkan olahraga ini.”

Saat ditanya apakah proposal mesin 2027 dapat meningkatkan harapannya bertahan di F1, Verstappen menjawab: "Ya, tentu saja. Saya hanya menginginkan produk yang bagus di Formula 1 dan itu pasti akan meningkatkan kualitas produk.

“Apa yang saya katakan sebelumnya tentang perubahan yang mudah-mudahan akan terjadi tahun depan, itu akan sangat membantu, karena saya selalu mengatakan tidak masalah apakah saya memiliki mobil yang bagus atau tidak, yang penting adalah produknya.

“Saya pikir produknya akan meningkat seperti itu dan secara alami kemudian keseruannya akan meningkat.”

Ketika didesak untuk mengklarifikasi apakah maksudnya ia pasti akan balapan di F1 tahun depan, Verstappen menjawab: “Itu akan membuat produknya lebih baik, jadi itu berarti saya lebih bahagia dan itulah yang ingin saya lanjutkan di Formula 1.

“Saya tidak ‘ya atau tidak’, itu tidak masalah. Bagi saya, saya senang berada di posisi saya sekarang, tim benar-benar berkembang dan itu juga sangat menyenangkan untuk dilihat.

“Saya selalu ingin melanjutkan, tetapi saya selalu ingin melihat perubahan dan saya pikir perubahan yang terjadi sekarang jelas sangat, sangat positif - atau saya akan mengatakan hampir kembali normal. Jadi itu bagus.”

Namun, Verstappen waspada bahwa perubahan tersebut mungkin tidak akan terjadi dan berharap perubahan itu tidak digagalkan oleh intrik politik tim F1.

“Itulah mengapa kita harus menunggu dan melihat sampai semuanya dikonfirmasi sepenuhnya,” ujarnya memperingatkan. “Tapi itu pasti harus terjadi.”