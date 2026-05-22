Esteban Ocon Menyebut Rumor Kepergian Haas "Omong Kosong"

Esteban Ocon mengecam laporan "buatan" yang mengklaim kursinya di Haas F1 terancam, dan menyebut spekulasi itu sebagai omong kosong.

Setelah Grand Prix Miami, beredar rumor bahwa Ocon akan kehilangan kursinya di Haas, kemungkinan di pertengahan musim 2026, dengan Jack Doohan atau Yuki Tsunoda muncul sebagai opsi pengganti.

Menjelang Grand Prix Kanada akhir pekan ini, pembalap Prancis itu dengan cepat membantah laporan tersebut, menyebutnya sebagai "omong kosong" dalam sebuah luapan kemarahan yang kasar.

Ocon has been outperformed by team-mate Bearman © XPB Images

“Sejujurnya, ini omong kosong belaka, sungguh tidak bisa dipercaya,” kata Ocon menanggapi pertanyaan dari Crash.net.

“Saya baru saja berbicara dengan Ayao [Komatsu, Team Principal Haas]. Artikel yang saya lihat menyebutnya Ryo Komatsu, yang cukup lucu. Mereka mengatakan bahwa kami memiliki perselisihan besar di Miami dan ini sama sekali tidak masuk akal.

“Semua itu dibuat-buat dan omong kosong belaka seperti yang sudah saya katakan. Saya bergabung dengan tim ini, saya sudah mengenal Ayao sejak lama, saya memiliki hubungan yang baik dengannya dan selalu begitu. Tidak ada yang seperti yang dikatakan orang-orang, itu sama sekali tidak benar.

“Saya sepenuhnya fokus pada pekerjaan yang harus saya lakukan di tim. Saya sepenuhnya berkomitmen dengan tim untuk sepanjang tahun. Saya memiliki kontrak dengan tim.

"Sejujurnya, sungguh gila bagaimana semuanya menjadi semakin parah. Saya mencoba untuk tidak terlalu memperhatikannya, tetapi ketika menjadi begitu besar, itu hampir seperti intimidasi.

“Saya merasa baik, saya merasa rileks di dalam tim. Kami melakukan pekerjaan yang hebat dalam beberapa balapan terakhir. Kami kurang beruntung di awal, tetapi kecepatan dan kondisi kerja yang kami lakukan sudah bagus. Tidak ada yang salah.”

Jack Doohan is Haas' reserve driver for F1 2026

Kontrak Ocon akan berakhir pada akhir tahun 2026, jadi secara teori semua opsi masih terbuka. Namun, ia menekankan bahwa ia tidak khawatir dengan masa depannya pada tahap awal musim ini.

“Saat ini kita baru menjalani empat balapan dan semua pembicaraan ini terjadi di musim panas. Selalu begitu,” katanya menjawab pertanyaan lanjutan dari Crash.net.

“Jadi saat ini kami fokus pada apa yang harus kami lakukan dan kemudian kita akan membahas masa depan nanti. Tapi tidak ada keadaan darurat atau perselisihan, atau kami tidak berbicara dengan Ayao atau tim. Semuanya dibuat-buat dan itu tidak bisa dipercaya.”

Ocon menegaskan bahwa Haas terus berdialog dengannya dan kedua pihak tetap sepaham.

“Kami terus berbicara. Seluruh tim media, termasuk Ayao. Kami semua sepakat dan sejalan dengan pendirian kami,” jelasnya.

“Perselisihan tentang Miami itu cukup gila. Jelas kami mengalami akhir pekan yang sulit, jadi kami duduk bersama Ayao tetapi kami membahas banyak hal berbeda. Bagaimana cara meningkatkan ini, bagaimana menjadi lebih baik, apa yang terjadi dengan mobil di akhir pekan.

“Itu adalah percakapan biasa. Jadi saya tidak tahu siapa yang mengarang cerita ini tetapi saya lebih baik tidak bertemu orang ini, karena dia akan mendapat masalah besar.”

Meskipun ia berusaha untuk tidak memperhatikan gosip, Ocon mengakui spekulasi tersebut telah memengaruhinya.

“Jelas saya manusia jadi itu memang memengaruhi [saya],” tambahnya. “Itu memengaruhi keluarga saya, itu memengaruhi sponsor yang jelas mengandalkan saya dan mendukung saya untuk banyak balapan dan musim.

“Sangat mengecewakan bahwa Anda dapat merusak reputasi seorang pembalap dalam dua atau tiga hari sementara tidak ada dasar sama sekali. Orang-orang ini lolos begitu saja tanpa masalah.

“Mereka hanya mengarang cerita, menimpakan semua masalah pada Anda, dan itu tidak masalah bagi mereka. Itu cukup gila.”