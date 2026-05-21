Saga Comeback F1 Horner Berlanjut saat Rumor BYD Muncul

Mantan bos tim Formula 1 Red Bull, Christian Horner, dilaporkan sedang dalam pembicaraan untuk memimpin upaya pabrikan Tiongkok, BYD, untuk masuk ke kejuaraan.

Pria Inggris itu dipecat dari posisinya di Red Bull di tengah musim 2025 setelah periode kekacauan yang mencakup tuduhan perilaku tidak pantas, serta hasil buruk di lintasan.

Dan setelah klausul non-kompetisi dalam kontrak Red Bullnya tidak berlaku lagi, Horner sudah bisa kembali ke paddock F1.

Horner sudah dikaitkan dengan pembelian saham di Alpine, meskipun hal ini tampaknya tidak mungkin terjadi setelah Mercedes juga terlibat dalam perebutan saham sebesar 24% tersebut.

Menurut The Race, Horner kini telah melakukan pembicaraan dengan pabrikan Tiongkok BYD, setelah tampil di Festival Film Cannes.

Horner telah menimbulkan kehebohan dengan kunjungannya ke paddock MotoGP di Jerez, dan Formula E di Monaco; kunjungan terakhir bertepatan dengan Festival Film Cannes.

BYD dilaporkan tengah menjajaki dua opsi untuk memasuki F1, baik sebagai tim ke-12 yang sepenuhnya mandiri, atau melalui pengambilalihan tim yang sudah ada.

Ambisi Horner untuk kembali ke paddock F1 diketahui mencakup kepemilikan saham finansial dalam sebuah tim atau kekuasaan yang sama seperti yang pernah ia miliki di Red Bull.

Timeline untuk entri BYD masih belum jelas, karena produsen mobil asal Tiongkok ini perlu melalui proses pendaftaran F1 jika seri tersebut ingin membukanya kembali.

Juga belum jelas bagaimana perkiraan kembalinya mesin V8 dan pengurangan elektrifikasi mulai tahun 2031 akan memengaruhi rencana BYD.

Mengenai prospek pabrikan Tiongkok bergabung dengan grid F1, presiden FIA Mohammed Ben Sulayem mengatakan tahun lalu: “Jika ada pabrikan Tiongkok yang tertarik, dan saya akan berbicara atas nama FOM, mereka akan menyetujuinya, karena ini tentang mempertahankan bisnis.

“Jika ada pabrikan dari Tiongkok, katakanlah, dan FOM menyetujuinya, dan saya 100% yakin mereka akan menyetujuinya, bukankah akan menghasilkan lebih banyak uang dengan masuknya Tiongkok? Saya percaya, ya.”

Stella Li, Executive Vice President BYD, baru-baru ini mengatakan kepada SportMediaset: “Saya menyukai Formula 1 karena ini tentang gairah, budaya, dan orang-orang bermimpi untuk berada di Formula 1…ini adalah sesuatu yang sedang kami diskusikan.

“Ini adalah kesempatan nyata untuk menguji teknologi kami.”

Pasar kendaraan listrik (EV) Tiongkok telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, dengan produsen Barat menghadapi masalah keuangan karena permintaan kendaraan listrik dan hibrida yang lebih murah untuk Tiongkok melonjak.

Kesuksesan F1 sendiri telah menjadikannya prospek yang sangat menarik bagi merek mobil, dengan Honda, Audi, dan Ford semuanya bergabung dalam ajang ini musim ini.