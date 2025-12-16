Helmut Marko Mengungkap "Permainan Kotor" Horner di Red Bull

Helmut Marko membuat serangkaian klaim mengejutkan tentang Christian Horner setelah kepergiannya dari Red Bull, menuduh mantan Team Principal tersebut "berbohong".

Red Bull mengkonfirmasi pekan lalu bahwa Marko akan meninggalkan perannya sebagai Motorsport Advisor di akhir musim setelah 25 tahun menjabat sebagai salah satu bos utama tim.

Berbicara kepada surat kabar Belanda De Limburger, Marko mengecilkan dugaan adanya 'perebutan kekuasaan' di dalam Red Bull sekitar waktu pemecatan Horner setelah Grand Prix Inggris tahun ini.

“Begitulah selalu digambarkan di media, tetapi itu bukan masalah pribadi,” kata Marko.

“Bersama Didi [pendiri Red Bull yang telah meninggal, Dietrich Mateschitz], saya mendirikan Red Bull Racing pada tahun 2005. Kami menunjuk Horner sebagai Team Principal, dan saya berada di sana sebagai pengawas. Pada prinsipnya, kekuasaan selalu ada di Austria - kami yang membuat keputusan.

“Saya ingat sebuah pesta di awal tahun itu [2022], menjelang Grand Prix Austria, Didi ada di sana tetapi kesehatannya tidak baik. Christian datang kepada saya dan berkata 'dia tidak akan bertahan sampai akhir tahun'. Sejak saat itu, Christian mulai mendekati Chalerm Yoovidhya.

“Ketika Didi meninggal dunia di akhir tahun itu, Christian melakukan segala yang dia bisa untuk mengambil alih kendali perusahaan dengan dukungan Yoovidhya. Atas nama 'Austria', saya melakukan segala yang mungkin untuk mencegah hal itu.”

Klaim "Permainan kotor" Horner

Marko kemudian mengklaim bahwa Horner memainkan "permainan kotor" dan bahkan "berbohong" tentang beberapa klaim yang konon berasal dari pria Austria berusia 82 tahun itu.

“Tahun-tahun terakhir bersama Horner tidak menyenangkan,” tambahnya. “Permainan kotor sedang dimainkan.

"Ingatkah Anda ketika diklaim bahwa saya mengatakan orang Meksiko kurang fokus daripada orang Belanda atau Jerman selama masa Sergio Perez? Itu dibuat-buat - mungkin oleh mereka [kubu Horner].

“Hal yang sama berlaku untuk klaim bahwa pada tahun 2024 saya menyebarkan cerita bahwa pengembangan mesin kami tertunda dan karena itu kami akan kehilangan Ford sebagai mitra. Saya tidak pernah mengatakan itu, tetapi Horner ingin menggunakannya untuk membuat saya diskors. Karena dukungan Max di Jeddah, itu tidak terjadi.

“Semakin sering, kami dapat membuktikan bahwa Horner berbohong tentang berbagai hal. Begitu Chalerm menyadari hal itu juga, dia mengubah pikirannya.”

Ketika ditanya apakah pemecatan Horner terasa seperti kemenangan, Marko menjawab: “Tidak. Kami harus bertindak karena performa di lintasan tertinggal.

“Jika kami melakukannya lebih awal, kami akan mengembalikan keadaan lebih cepat dan Max Verstappen akan menjadi juara dunia tahun ini. Saya benar-benar yakin akan hal itu.”