Wolff Ungkap Sikap Horner yang Membuatnya Dipecat Red Bull

Christian Horner dipecat oleh Red Bull setelah 20 tahun menjabat sebagai kepala tim menyusul Grand Prix Inggris tahun ini, dan bos Mercedes Toto Wolff mengklaim bahwa "rasa berhak" Horner akhirnya menyebabkan kejatuhannya.

Wolff membahas hasil Grand Prix Abu Dhabi 2021, di mana Lewis Hamilton kalah dalam perebutan gelar juara dunia dari Max Verstappen dari Red Bull dalam situasi kontroversial, ketika ia menyindir Horner.

Berbicara kepada The Telegraph, Wolff mengakui bahwa baik dia maupun juara dunia tujuh kali Hamilton masih dihantui oleh hasil musim itu setelah Michael Masi melakukan kesalahan dalam penanganan restart Safety Car yang membuka jalan bagi Verstappen untuk merebut gelar dari Hamilton.

“Saya berbicara dengan Lewis tentang hal itu kemarin,” kata Wolff. “Saya memikirkannya setiap hari dan begitu juga dia.

“Hal itu juga masih membekas di tim. Keduanya memang pantas menjadi juara, tetapi wasit membuat keputusan yang salah, jika menggunakan analogi sepak bola, dan itu tidak bisa dibatalkan. Gol sudah tercipta, pertandingan sudah selesai.”

Ketika ditanya apakah Horner pernah mengakui bahwa apa yang terjadi itu salah, Wolff menjawab: “Dia tidak pernah mampu mengakuinya.

“Saya mencoba melihatnya dari sisi lain – dan dari sudut pandang mereka, mereka pantas menjadi juara dunia, mereka mengalami beberapa insiden yang tidak adil bagi mereka sepanjang musim, dan hasil balapan itu merupakan representasi yang adil dari tingkat performa selama musim tersebut.

“Tetapi Christian tidak pernah mampu mengakui hal yang sama – bahwa jika keadaannya terbalik dan itu terjadi pada mereka hari itu, itu akan menjadi bencana, dan dia akan melontarkan berbagai macam hinaan.

“Dan saya pikir kemampuan untuk introspeksi atau mampu melihat sisi lain dengan sedikit belas kasihan adalah kekurangan total dalam kepribadiannya.

“Itu adalah rasa berhak yang dimilikinya. Dan itu akhirnya merugikannya, karena dia merasa berhak atas semua kekuasaan, dan Red Bull tidak ingin memberinya kekuasaan itu.”

Kedua bos tim memang sering berselisih di luar lintasan selama persaingan di lintasan masing-masing tim mereka di F1.

Wolff menyebut Horner sebagai "anjing terrier kecil yang cerewet" setelah perselisihan yang melibatkan Verstappen dan George Russell di akhir musim 2024.

Horner sedang mencari pekerjaan baru di F1, setelah menyetujui paket pesangon dengan Red Bull yang memungkinkannya untuk kembali ke paddock pada tahun 2026.