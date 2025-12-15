"Sesuatu yang Misterius Terjadi" dengan Piastri di Akhir Musim

Oscar Piastri memimpin kejuaraan dunia selama 15 putaran dan memantapkan dirinya sebagai favorit utama dengan keunggulan 34 poin atas rekan setimnya di McLaren, Lando Norris setelah Grand Prix Belanda, tapi serangkaian hasil buruk memupus harapan gelarnya.

Pembalap Australia itu mengalami enam balapan tanpa podium dan menderita akhir pekan yang buruk di Azerbaijan di mana ia mengalami kecelakaan di kualifikasi dan Grand Prix, sementara Norris mengambil alih kendali dalam perebutan gelar, dan mengamankan gelar juara dunia pertamanya di final musim Abu Dhabi.

Berbagai teori telah dikemukakan mengenai penurunan misterius Piastri, mulai dari konspirasi liar hingga dugaan bahwa trek tertentu tidak cocok dengan gaya mengemudinya.

Topik ini dianalisis oleh komentator Sky Sports F1 dan mantan pembalap Chandhok, yang mengatakan kepada Podcast F1 Show:

“Oscar memimpin lebih banyak lap daripada Lando, ia memenangkan jumlah balapan yang sama, ia menyamai Lando 15-15 di kualifikasi, itu menunjukkan betapa dekatnya mereka.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itu adalah langkah maju dibandingkan Oscar tahun lalu. Jadi saya pikir ini sedikit seperti pendewasaan baginya. Tiga akhir pekan itu; Austin, Meksiko, dan Brasil - 46 poin yang hilang dalam tiga akhir pekan itu.

“Saya pikir Baku adalah yang aneh karena penampilannya canggung. Ia sama cepatnya dengan Lando tetapi penampilannya canggung, hal-hal yang tidak masuk akal. Sedangkan dari segi performa murni, tiga akhir pekan itu adalah saat ia benar-benar tertinggal dari Lando.

“Jika Anda melihat sisa musim, mereka bersaing ketat satu sama lain. Tetapi sesuatu yang misterius terjadi dalam tiga akhir pekan itu tentang kecepatannya.

“Baku benar-benar kacau. Kesalahan yang sama sekali tidak seperti biasanya, akhir pekan yang berantakan, dan itu merusak kepercayaan dirinya. Sebagai seorang pembalap, secara psikologis, itu seperti efek bola salju.

“Saya ingin sekali tahu apa yang terjadi. Ada teori tentang permukaan dengan grip rendah dan trek yang bergelombang, tetapi kami balapan di trek dengan grip rendah rendah seperti Arab Saudi dan Tiongkok di awal musim.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kita tidak akan mendapatkan jawabannya sekarang. Mungkin 10 tahun lagi kita bisa minum bir bersama Oscar dan bertanya kepadanya, ‘Menurutmu apa yang terjadi di tiga balapan itu?’”

Momen kunci yang dibayar mahal

Chandhok juga menunjuk pada dua keputusan penalti "keras" yang diberikan kepada Piastri, yang dikenai penalti waktu 10 detik karena mengemudi secara berbahaya restart Safety Car di Silverstone, dan dikenai hukuman yang sama di Brasil karena perannya dalam tabrakan tiga mobil.

“Saya menghitung bahwa dia kehilangan 31 poin, termasuk diskualifikasi di Vegas dan Lando kehilangan 36 poin antara DNF dan diskualifikasi, Oscar tujuh poin untuk strategi Qatar juga,” kata Chandhok.

“Saya merasa penalti di Silverstone sangat keras karena Safety Car mematikan lampu sangat terlambat. Anda menonton kembali rekaman onboard dan saya berbicara dengan beberapa pembalap termasuk George Russell, yang berada di antrean itu, dan mereka berpikir dia tidak pantas mendapatkan itu. Saya pikir dia telah beberapa kali dirugikan oleh penalti.”

Chandhok menambahkan: “Saya tertarik untuk melihat apa yang terjadi tahun depan, karena apakah Lando akan berjalan lebih tegak, membawa lebih banyak kepercayaan diri dengan nomor 1 di mobilnya.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Apakah dia akan menjadi pembalap yang memiliki lebih banyak keyakinan diri dan itu mungkin akan lebih sulit bagi Oscar.

“Apakah Oscar akan agak marah karena tidak memenangkannya tahun ini dan kembali lebih kuat. Saya sangat ingin melihatnya.”