Lando Norris Isyaratkan Kemungkinan Tes Formula E

Juara dunia bertahan Formula 1, Lando Norris, mengisyaratkan bahwa ia berencana turut serta dalam tes Formula E.

Norris, yang mengalahkan Max Verstappen dari Red Bull untuk memenangkan gelar juara dunia F1 pertamanya pada tahun 2025, menjadi tamu kejuaraan mobil listrik di E-Prix Monaco akhir pekan lalu.

Pembalap McLaren muncul di Monte Carlo selama akhir pekan E-Prix Monaco saat ia memanfaatkan akhir pekan bebas tanpa F1 untuk merasakan paddock balap lainnya.

Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Miami F1 © XPB Images

Dan Norris mengisyaratkan bahwa ia akan terbuka untuk menguji coba mobil Formula E.

“Ini adalah balapan [Formula E] pertama yang pernah saya hadiri dan saya sangat antusias,” kata Norris kepada Formula E.

“Ada banyak pembalap yang saya kenal yang berlomba di sini dan balapannya selalu seru untuk ditonton, selalu kacau, selalu penuh insiden, dan selalu tak terduga – semua yang Anda inginkan dari balapan.

“Saya tumbuh bersama banyak dari mereka atau pernah balapan bersama mereka. Level pembalap di sini sangat tinggi – sebaik yang bisa Anda dapatkan.

“Anda menyaksikan kejuaraan yang menampilkan atlet-atlet kelas atas, beberapa yang terbaik di dunia – itu adalah sesuatu yang saya nikmati saat menonton dan menjadi bagian darinya.

“Saya berencana untuk sedikit mengemudi di mobil Formula E suatu saat nanti. Saya sudah berbicara dengan Jake [Dennis] dan beberapa pembalap lain yang pernah mengemudi di sini.

“Tidak semuanya berkorelasi antara keduanya [Formula 1 dan Formula E] tetapi selalu ada hal-hal yang dapat Anda pelajari dengan berbicara dan mendengarkan para pembalap yang berada di puncak kategori ini.”

Norris telah mengalami awal yang sulit dalam upaya mempertahankan gelar F1-nya di tahun 2026, dan saat ini berada di posisi keempat klasemen dengan 51 poin, tertinggal 49 poin di belakang pemimpin klasemen Andrea Kimi Antonelli.

Pembalap Inggris ini akan kembali beraksi di F1 akhir pekan ini di Grand Prix Kanada, yang berlangsung antara 22-24 Mei.

Norris bukanlah satu-satunya bintang dari dunia F1 di Monaco, dengan pembalap Williams Carlos Sainz dan Gabriel Bortoleto dari Audi juga mengunjungi paddock Formula E.

Mantan Team Principal Red Bull, Christian Horner, juga secara mengejutkan tampil di ajang tersebut saat ia terus dikaitkan dengan kemungkinan comeback ke F1.

Horner, yang telah menganggur sejak dipecat oleh Red Bull Juli lalu, kini bebas bergabung dengan tim saingan setelah klausul non-kompetisinya berakhir awal bulan ini.

Pria Inggris berusia 52 tahun itu juga hadir di Grand Prix Spanyol MotoGP bulan lalu.