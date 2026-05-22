F1 GP Kanada 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Gilles Villeneuve

Akhir pekan F1 GP Kanada 2026 dimulai dengan sesi Practice yang terganggu, di mana Kimi Antonelli jadi pembalap tercepat.

Mercedes memimpin di FP1 di Montreal, memanfaatkan paket peningkatan besar untuk mencatatkan waktu tercepat di sesi tersebut.

Saat Antonelli laptime 1 menit 13,402 detik pada lap pertamanya dengan ban Soft, George Russell melakukan kesalahan pada percobaan pertama yang membuatnya tertinggal setengah detik, dan perlu melakukan lap lainnya untuk memangkas jarak menjadi 0,152 detik.

Ferrari diam-diam menunjukkan kecepatannya dengan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di posisi ketiga dan keempat, Hamilton menuju ke tempat kemenangan Grand Prix pertamanya pada tahun 2007.

Max Verstappen banyak mengeluhkan kemudi yang berat dan tersentak-sentak, tetapi tetap berada di posisi kelima tercepat, di depan pasangan McLaren.

Sesi FP1 terganggu oleh tiga periode bendera merah; pertama karena mobil Racing Bulls milik Liam Lawson tampaknya mengalami masalah hidrolik saat berhenti di lintasan, selanjutnya setelah Alex Albon menabrak seekor marmut dengan mobil Williams-nya, menyebabkan kerusakan signifikan pada mobil, dan terakhir, setelah Esteban Ocon kehilangan sayap depan mobilnya akibat insiden yang aneh dengan dinding.

Franco Colapinto tidak dapat mencatatkan waktu setelah mengalami masalah reabilitas di tahap awal, yang mengharuskan penggantian mesin mobilnya.

F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil FP1 Pos Pembalap NAT Tim Laptime 1 Kimi Antonelli ITA Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m13.402s 2 George Russell GBR Mercedes AMG Petronas F1 Team 1m13.554s 3 Lewis Hamilton GBR Scuderia Ferrari HP 1m14.176s 4 Charles Leclerc MON Scuderia Ferrari HP 1m14.355s 5 Max Verstappen NED Oracle Red Bull Racing 1m14.366s 6 Lando Norris GBR McLaren Mastercard F1 Team 1m14.799s 7 Oscar Piastri AUS McLaren Mastercard F1 Team 1m14.963s 8 Arvid Lindblad GBR Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m15.452s 9 Nico Hulkenberg GER Audi Revolut F1 Team 1m15.698s 10 Fernando Alonso ESP Aston Martin Aramco F1 Team 1m15.863s 11 Gabriel Bortoleto BRA Audi Revolut F1 Team 1m16.214s 12 Isack Hajdar FRA Oracle Red Bull Racing 1m16.253s 13 Esteban Ocon FRA TGR Haas F1 Team 1m16.497s 14 Alex Albon THA Atlassian Williams F1 Team 1m16.642s 15 Carlos Sainz ESP Atlassian Williams F1 Team 1m16.660s 16 Pierre Gasly FRA BWT Alpine F1 Team 1m16.809s 17 Lance Stroll CAN Aston Martin Aramco F1 Team 1m16.978s 18 Liam Lawson NZL Visa Cash App Racing Bulls F1 Team 1m17.431s 19 Oliver Bearman GBR TGR Haas F1 Team 1m17.770s 20 Valtteri Bottas FIN Cadillac F1 Team 1m17.868s 21 Sergio Perez MEX Cadillac F1 Team 1m17.926s 22 Franco Colapinto ARG BWT Alpine F1 Team -