F1 GP Kanada 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Gilles Villeneuve

Hasil lengkap latihan Jumat untuk F1 GP Kanada di Sirkuit Gilles Villeneuve, putaran kelima musim 2026.

Hamilton in Canada
Akhir pekan F1 GP Kanada 2026 dimulai dengan sesi Practice yang terganggu, di mana Kimi Antonelli jadi pembalap tercepat.

Mercedes memimpin di FP1 di Montreal, memanfaatkan paket peningkatan besar untuk mencatatkan waktu tercepat di sesi tersebut.

Saat Antonelli laptime 1 menit 13,402 detik pada lap pertamanya dengan ban Soft, George Russell melakukan kesalahan pada percobaan pertama yang membuatnya tertinggal setengah detik, dan perlu melakukan lap lainnya untuk memangkas jarak menjadi 0,152 detik.

Ferrari diam-diam menunjukkan kecepatannya dengan Lewis Hamilton dan Charles Leclerc di posisi ketiga dan keempat, Hamilton menuju ke tempat kemenangan Grand Prix pertamanya pada tahun 2007.

Max Verstappen banyak mengeluhkan kemudi yang berat dan tersentak-sentak, tetapi tetap berada di posisi kelima tercepat, di depan pasangan McLaren.

Sesi FP1 terganggu oleh tiga periode bendera merah; pertama karena mobil Racing Bulls milik Liam Lawson tampaknya mengalami masalah hidrolik saat berhenti di lintasan, selanjutnya setelah Alex Albon menabrak seekor marmut dengan mobil Williams-nya, menyebabkan kerusakan signifikan pada mobil, dan terakhir, setelah Esteban Ocon kehilangan sayap depan mobilnya akibat insiden yang aneh dengan dinding.

Franco Colapinto tidak dapat mencatatkan waktu setelah mengalami masalah reabilitas di tahap awal, yang mengharuskan penggantian mesin mobilnya.

F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil FP1

PosPembalapNATTimLaptime
1Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.402s
2George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.554s
3Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m14.176s
4Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m14.355s
5Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m14.366s
6Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m14.799s
7Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m14.963s
8Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m15.452s
9Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m15.698s
10Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m15.863s
11Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m16.214s
12Isack HajdarFRAOracle Red Bull Racing1m16.253s
13Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m16.497s
14Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m16.642s
15Carlos SainzESPAtlassian Williams F1 Team1m16.660s
16Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m16.809s
17Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m16.978s
18Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m17.431s
19Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m17.770s
20Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m17.868s
21Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m17.926s
22Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team-

