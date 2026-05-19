Mercedes Bawa Peningkatan untuk Akhir Pekan Kanada

Mercedes telah mengkonfirmasi akan membawa peningkatan besar pertama mereka di musim Formula 1 2026 ke Grand Prix Kanada akhir pekan ini.

F1 kembali beraksi di Montreal setelah jeda tiga minggu, dengan Mercedes berupaya melanjutkan awal musim dominan mereka.

Mercedes meraih pole position dan memenangkan keempat balapan pembuka, dengan Andrea Kimi Antonelli merengkuh tiga di antaranya secara beruntun untuk membangun keunggulan 20 poin atas rekan setimnya, George Russell, di klasemen.

Antonelli celebrates his third straight F1 win

Meskipun Mercedes memulai musim dengan baik, para rivalnya - terutama McLaren - memangkas jarak mereka dengan menghadirkan peningkatan signifikan pada putaran terakhir di Miami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Mercedes tidak membawa paket upgrade untuk W17 di Miami, tetapi mereka membawa peningkatan yang lebih besar di Kanada.

Mercedes tidak memperbarui mobil W17 mereka di Miami, melainkan memilih untuk memperkenalkan peningkatan yang lebih besar di Kanada.

“Para Rival kami melangkah maju di Miami dan kami perlu merespons; tujuh Grand Prix dalam 10 akhir pekan sebelum jeda adalah kesempatan untuk melakukan itu dan membangun momentum,” kata Team Principal Mercedes, Toto Wolff.

“Kami membawa paket pembaruan pertama kami tahun ini ke Montreal, tetapi kami tahu bahwa performa hanya akan menjadi performa setelah diuji di lintasan.

“Meskipun sudah pertengahan Mei, musim ini baru berjalan empat balapan. Masih ada tahun yang panjang di depan dan, meskipun ini adalah akhir pekan yang penting, ini tidak akan menentukan hasil apa pun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami akan tetap seimbang, terus belajar, dan menjalankan setiap akhir pekan sebaik mungkin.

"Kami tidak akan terlalu euforia saat berhasil atau terlalu terpuruk di saat-saat sulit; hal itu berlaku bagi para pembalap kami maupun seluruh tim.”

McLaren belum selesai dengan pengembangan

Norris led a McLaren 1-2 in the Miami sprint

Juara dunia bertahan Lando Norris mengalahkan Antonelli untuk meraih pole position di balapan Miami dan kemudian memimpin 1-2 yang dominan untuk McLaren pada Sprint Race hari Sabtu, sebelum finis kedua di belakang Antonelli di Grand Prix utama.

Berbekal hasil tersebut, McLaren telah membuat langkah maju yang menggembirakan dibandingkan dengan Mercedes dan akan terus menghadirkan komponen baru untuk MCL40 mereka, yang telah direvisi secara besar-besaran di Miami.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Kami merasa sangat puas dengan akhir pekan ini, sangat bersemangat, bukan hanya karena dalam satu akhir pekan kami mencetak lebih banyak poin daripada tiga balapan sebelumnya, tetapi juga karena tren yang telah kami bangun," kata Team Principal McLaren, Andrea Stella.

"Kami tahu bahwa akan ada beberapa peningkatan lagi yang akan datang, yang sebagian besar berasal dari grup yang sama, jadi kami optimis bahwa hal itu dapat memungkinkan kami untuk melangkah lebih jauh.

"Saya pikir Mercedes masih memiliki keunggulan beberapa persepuluh detik dibandingkan tim lain. Ini paling terlihat hari ini dalam balapan dan [dalam kualifikasi Grand Prix]. Saya pikir di bagian pertama akhir pekan Sprint ini, karena suatu alasan Mercedes tidak menunjukkan potensi penuhnya."

"Jadi, menurut saya Mercedes masih tim terbaik, mungkin karena kita tidak memiliki banyak tikungan kecepatan tinggi di sini sehingga kurang terasa dibandingkan beberapa trek lain.

"Tapi saya pikir mereka juga melakukan pekerjaan yang baik dalam mengoptimalkan apa yang mereka miliki setelah belajar dari Sprint Qualifying dan Sprint Race."

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT