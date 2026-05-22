Russell Memetik Pelajaran dari Kekalahan Menyakitkan di GP Miami

George Russell menjelaskan bagaimana akhir pekan yang sulit di Miami dapat menguntungkannya dalam perebutan gelar juara F1.

Pembalap Mercedes itu melihat selisih poinnya dengan rekan setimnya, Andrea Kimi Antonelli, bertambah menjadi 20 poin setelah remaja Italia itu meraih kemenangan Grand Prix beruntun ketiganya di Miami.

Antonelli mengungguli Russell untuk balapan ketiga beruntun saat pembalap Inggris itu kesulitan di Miami, trek yang menurut pengakuannya sebagai salah satu yang terlemah untuknya di kalender F1.

Namun, Russell melihat akhir pekan itu sebagai hal positif yang dapat menguntungkannya dalam pertarungan gelar.

“Saya rasa bagi banyak dari kita, kita semua terlalu fokus pada manajemen energi sehingga semua masalah dari masa lalu dalam menangani ban, menangani pengaturan, hanya fundamental balap, telah dikesampingkan karena kita semua terlalu fokus pada manajemen energi," ujarnya.

“Kita melewatkan beberapa hal penting karena kita fokus di tempat lain dan itu adalah pengingat yang baik.

“Meskipun menyakitkan, itu adalah akhir pekan yang sangat dibutuhkan karena saya pikir itu akan terbukti sangat bermanfaat untuk sisa tahun ini.”

Pelajaran kunci dari kemenangan gelar F2

Russell came from behind to beat Norris to the F2 title

Russell, favorit utama juara pra-musim, akan berusaha bangkit kembali di Grand Prix Kanada akhir pekan ini, balapan yang didominasinya musim lalu.

Ada anggapan bahwa Montreal bisa menjadi akhir pekan yang krusial bagi Russell dalam perebutan gelar juara, tetapi ia menekankan masih ada banyak waktu untuk membalikkan keadaan.

Russell menunjuk pada fakta bahwa ia berhasil mengejar defisit yang lebih besar selama musim kemenangan gelar Formula 2 pada tahun 2018, dan akhirnya unggul 68 poin dari Lando Norris.

“Ini hanya balapan biasa bagi saya,” tegas Russell. “Kejuaraan bahkan tidak ada dalam pikiran saya. Saya tahu kemampuan saya, saya tahu kecepatan yang saya miliki.

“Jelas, Miami adalah akhir pekan yang buruk. Itu adalah akhir pekan yang sulit bagi saya di sana tahun lalu dan saya pergi ke Montreal dan menjalani akhir pekan yang hebat.

“Bukan berarti tahun ini akan sama, tetapi saya hanya perlu fokus pada diri sendiri, menjalani proses saya seperti yang saya lakukan di Melbourne, seperti yang saya lakukan di China, dan mengendalikan apa yang bisa saya kendalikan.

"Sebenarnya tidak ada alasan untuk panik sama sekali. Kita sudah menjalani empat balapan, setidaknya masih ada 18 balapan lagi.

“Saya sebenarnya melihat kembali musim F2 saya, yang merupakan terakhir kalinya saya berjuang untuk kejuaraan. Saya berada di posisi ke-6 setelah empat balapan di F2 dan tertinggal 35 poin, jadi pada titik ini itu tidak berarti apa-apa.”

Upgrade Mercedes ‘terlihat menjanjikan’

Russell is 20 points behind teenage team-mate Antonelli

Mercedes membawa paket upgrade besar pertama mereka musim ini ke Kanada dan Russell berharap ini akan membantu Silver Arrows menegaskan kembali statusnya sebagai tolok ukur yang jelas di F1 2026.

“Saya berharap ini akan sekompetitif yang kita lihat dengan peningkatan yang dibawa McLaren dan Ferrari di Miami,” katanya.

“Mereka jelas mengambil langkah maju yang cukup baik. Angka-angka kami terlihat cukup menjanjikan, tetapi kami tahu itu mungkin tidak berkorelasi seperti itu dalam kenyataan.

“Tidak ada ilmu yang mengatakan kepada kita bahwa itu tidak akan kompetitif, tetapi sampai kita mengendarainya di lintasan, akan selalu ada beberapa hal yang tidak diketahui.”