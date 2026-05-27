Hadjar Minta Maaf ke Leclerc, Akui Penalti GP Kanada "Adil"

Isack Hadjar meminta maaf kepada Charles Leclerc dan mengakui bahwa dua penalti yang diterimanya di Grand Prix Kanada Formula 1 adalah "adil".

Hadjar meraih hasil terbaiknya musim ini, finis di posisi kelima - hanya dua posisi di belakang rekan setimnya di Red Bull, Max Verstappen.

Namun, selisih waktu antara keduanya lebih dari 71 detik setelah pembalap Prancis itu dikenai penalti 10 detik karena terlalu banyak pergerakan saat bertahan, yang hampir menyebabkan insiden dengan Charles Leclerc di lintasan lurus belakang.

Setelah penalti tersebut, Hadjar mendapat penalti stop/go 10 detik karena gagal mengurangi kecepatan saat bendera kuning ganda dikibarkan, sinyal yang menunjukkan pembalap harus mengurangi kecepatan dan bersiap untuk berhenti.

“Saya tidak keberatan dengan penalti tersebut, saya rasa itu adil,” kata Hadjar ketika ditanya oleh Crash.net.

Hadjar and Leclerc battle in Canada © XPB Images

"Begini, saya benar-benar tidak mengerti ke mana kecepatan saya menghilang, karena saya merasa sangat kesulitan di lintasan. Hari Sabtu rasanya nyaman di dalam mobil, dan sekarang sangat sulit untuk mengemudi."

Ia menambahkan: “Sejujurnya, saya merasa seperti kembali ke FP1. Tidak menyenangkan untuk dikendarai, dan saya harus benar-benar berusaha keras, karena saya merasa nyaman di beberapa lap pertama, lalu mereka memperlebar jarak dan saya tidak bisa menyamai kecepatan mereka, sedangkan pada hari Sabtu, saya dengan mudah bisa menyamai mereka. Jadi, saya tidak tahu harus berbuat apa."

Saat ditanya apakah ia hanya kesulitan dengan kurangnya kecepatan di lintasan lurus, mirip dengan masalah yang dihadapi Verstappen di Sprint Race, Hadjar berkata: “Saya berharap kecepatan di lintasan lurus adalah satu-satunya masalah, karena itu adalah keseluruhan masalahnya.”

Secara khusus membahas insiden dengan Leclerc, di mana Hadjar melakukan tiga manuver terpisah di lintasan - dua untuk bertahan, dan satu untuk mengambil jalur balap di tikungan terakhir - pembalap Red Bull itu mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada rivalnya, dengan alasan 'kebingungan' sebagai penyebab momen yang hampir mengakhiri balapan tersebut.

“Saya terlalu kasar,” katanya. “Jika pun saya melakukannya, itu bahkan bukan disengaja. Saya hanya bingung ke mana arahnya. Jadi saya tidak bermaksud membuatnya keluar jalur, tentu saja.

"Dia adalah pembalap yang sangat bersih, jadi saya hanya meminta maaf karena itu agak bodoh.”