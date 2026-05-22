Norris Tetap Optimistis dengan Peluang Gelarnya Jelang GP Kanada

Lando Norris menegaskan bahwa beberapa balapan berikutnya bukanlah "penentu" bagi peluangnya dalam mempertahankan gelar juara dunia Formula 1 di 2026.

Tim asal Woking ini menambahkan bagian kedua dari paket upgrade besar mereka di Kanada akhir pekan ini, setelah memulai debut bagian pertama di Miami, dengan beberapa hasil positif.

Mercedes yang belum terkalahkan musim ini juga membawa paket besar untuk W17-nya di Montreal, tetapi Norris menegaskan bahwa performa relatif antara kedua tim saat ini belum menceritakan gambaran besarnya karena masih banyak yang bisa terjadi sepanjang musim.

Norris mengacu ke musim kemenangan gelarnya tahun 2025, yang hampir direbut oleh serangan akhir dari Max Verstappen, sebagai bukti hal tersebut.

“Saya rasa satu hal yang saya pelajari setelah tahun lalu, setelah menang dengan selisih dua poin, saya belajar bahwa setiap balapan itu penting,” katanya.

“Baik saya mengalami balapan yang buruk atau balapan yang bagus, setiap poin sangat penting sejak awal musim.

“Meski Anda merasa tidak sedang dalam persaingan, menjelang akhir tahun, Anda bisa dengan mudah kembali dalam persaingan. Dan kita baru menjalani empat balapan – rasanya agak aneh jika kita baru menjalani empat balapan.

“Sama halnya dengan Max tahun lalu. Saya yakin Anda bisa mengatakan bahwa mungkin satu atau dua poin, dia bisa mendapatkan lebih banyak di awal musim, itu bisa membantu di akhir musim.

“Pada saat yang sama, ada beberapa poin yang bisa saya perjuangkan lebih baik di awal musim, itu akan membuat hidup saya sedikit lebih mudah di akhir musim.”

“Saya rasa itu salah satu hal yang Anda pelajari seiring waktu, yaitu bahkan ketika Anda merasa tidak sepenuhnya terlibat, Anda merasa tidak menjadi bagian dari perebutan kejuaraan, satu poin di sana-sini, karena Anda melakukan putaran yang sedikit lebih baik, karena Anda lebih memperhatikan sesuatu, karena Anda membuat satu kesalahan lebih sedikit, dapat bertambah banyak di akhir musim.”

Mengenai pentingnya beberapa balapan mendatang, ia berkata: “Saya rasa balapan ini, balapan berikutnya, balapan setelahnya, lima balapan berikutnya, bukanlah penentu apakah kita masih dalam persaingan atau tidak.

"Di setiap balapan, kita selalu dalam persaingan. Apakah kita berjuang untuk menang atau tidak, itu adalah pertanyaan yang lebih besar di akhir pekan itu.

“Tetapi di setiap balapan saat ini, kita berjuang untuk Kejuaraan Dunia, bahkan jika kita tertinggal 10, 20, 30, 40, 50 poin, kita masih dalam persaingan. Jadi untuk saat ini, kita akan memberikan semua yang kita miliki.”

Lando Norris, McLaren Racing, 2026 Miami F1 © XPB Images

Norris mengatakan McLaren telah membuat kemajuan di Miami, dan dia berharap lebih banyak lagi akhir pekan ini. Namun, dia mengakui bahwa Montreal secara tradisional merupakan trek yang bagus untuk Mercedes.

“Kami tentu lebih dekat di Miami, dan saya pikir, tentu saja, itu membuat semua orang dengan mudah berpikir bahwa kami dapat menantang mereka di sini,” katanya.

“Saya tidak ingin terlalu percaya diri dulu, karena kita tahu betapa bagusnya Mercedes, dan bukan hanya tahun lalu. Selama tiga, empat, lima tahun terakhir, Mercedes selalu sangat kuat di sini.

“Mereka juga memiliki peningkatan dan hal-hal lain, dan kita perlu melihat bagaimana upgrade yang kita miliki di Miami diterjemahkan ke grip yang jauh lebih rendah. Miami secara umum memiliki grip yang sangat tinggi, sebagai aspal.

“Aspal di sini memiliki grip yang jauh lebih rendah, jadi kita perlu memahami seberapa baik mobil dapat beradaptasi antara dua dunia ini, dan kita harus memastikan bahwa peningkatan yang kita bawa akhir pekan ini juga membantu mobil bergerak ke arah yang benar, tetapi kami yakin itu akan berhasil.”

Norris and Verstappen in Miami © XPB Images

Norris juga menekankan bahwa persaingan tidak hanya datang dari satu tim.

“Tentu saja, kami ingin mengalahkan Mercedes, kami ingin mengalahkan semua orang di lintasan. Saya pikir ini juga merupakan tempat di mana Anda dapat dengan mudah melihat Ferrari menantang untuk hasil yang baik, dan berpotensi Red Bull pada saat yang sama.

“Jadi kami sepenuhnya fokus untuk mencoba mengirimkan suku cadang, dan memastikan semuanya berfungsi dan mendapatkan hasil maksimal dari mobil.

"Dan jika kami dapat melakukan itu, maka kami merasa yakin setidaknya kami dapat memberi mereka tantangan yang baik untuk saat ini.”