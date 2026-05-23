F1 GP Kanada 2026: Russell Lanjutkan Kemenangan Sprint dengan Pole

George Russell akan memulai Grand Prix Formula 1 Kanada dari pole setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi pada upaya terakhirnya.

Mercedes kembali jadi mobil yang harus dikalahkan sepanjang akhir pekan setelah membawa paket upgrade besar ke Montreal.

Namun, setelah mendominasi tahap awal akhir pekan, kualifikasi menjadi jauh lebih sulit, dengan Russell dan Kimi Antonelli baru menemukan kecepatan di percobaan terakhirnya.

Lima besar berada dalam urutan yang sama seperti kualifikasi sprint, dengan Lando Norris, Oscar Piastri, dan Lewis Hamilton melengkapi lima besar.

Max Verstappen berjuang melawan kurangnya kecepatan di lintasan lurus dengan mobil Red Bull-nya, tetapi berhasil meraih posisi keenam, tepat di depan rekan setimnya Isack Hadjar, yang menunjukkan kecepatan yang kuat sepanjang sesi dan memimpin Q2.

Russell celebrates his third straight pole in Canada

Charles Leclerc berada di urutan ketujuh, sementara Arvid Lindblad melanjutkan akhir pekan yang mengesankan di posisi kesembilan.

Franco Colapinto sangat gembira bisa lolos ke Q3, tetapi tidak mampu naik lebih tinggi dari posisi ke-10.

Ini adalah hari yang mengecewakan bagi Haas, setelah tim tersebut membawa paket peningkatan yang signifikan ke Kanada. Esteban Ocon tersingkir di Q1, dan Ollie Bearman mengakhiri Q2 sebagai pembalap paling lambat.

Dengan kemungkinan hujan pada balapan hari Minggu, posisi start bisa menjadi lebih krusial.

Russell berkomentar setelah sesi latihan bahwa Mercedes telah memasang sayap tambahan sebagai antisipasi hujan, dan manfaatnya baru akan terlihat jelas pada hari Minggu.