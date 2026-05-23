F1 GP Kanada 2026: Russell Lanjutkan Kemenangan Sprint dengan Pole

Hasil lengkap kualifikasi F1 GP Kanada 2026 di Circuit Gilles Vilenneuve, putaran 5 dari 22.

Norris in Canada
George Russell akan memulai Grand Prix Formula 1 Kanada dari pole setelah mencatatkan waktu tercepat di sesi kualifikasi pada upaya terakhirnya.

Mercedes kembali jadi mobil yang harus dikalahkan sepanjang akhir pekan setelah membawa paket upgrade besar ke Montreal.

Namun, setelah mendominasi tahap awal akhir pekan, kualifikasi menjadi jauh lebih sulit, dengan Russell dan Kimi Antonelli baru menemukan kecepatan di percobaan terakhirnya.

Lima besar berada dalam urutan yang sama seperti kualifikasi sprint, dengan Lando Norris, Oscar Piastri, dan Lewis Hamilton melengkapi lima besar.

Max Verstappen berjuang melawan kurangnya kecepatan di lintasan lurus dengan mobil Red Bull-nya, tetapi berhasil meraih posisi keenam, tepat di depan rekan setimnya Isack Hadjar, yang menunjukkan kecepatan yang kuat sepanjang sesi dan memimpin Q2.

Russell celebrates his third straight pole in Canada
Charles Leclerc berada di urutan ketujuh, sementara Arvid Lindblad melanjutkan akhir pekan yang mengesankan di posisi kesembilan.

Franco Colapinto sangat gembira bisa lolos ke Q3, tetapi tidak mampu naik lebih tinggi dari posisi ke-10.

Ini adalah hari yang mengecewakan bagi Haas, setelah tim tersebut membawa paket peningkatan yang signifikan ke Kanada. Esteban Ocon tersingkir di Q1, dan Ollie Bearman mengakhiri Q2 sebagai pembalap paling lambat.

Dengan kemungkinan hujan pada balapan hari Minggu, posisi start bisa menjadi lebih krusial.

Russell berkomentar setelah sesi latihan bahwa Mercedes telah memasang sayap tambahan sebagai antisipasi hujan, dan manfaatnya baru akan terlihat jelas pada hari Minggu.

F1 GP Kanada 2026 - Gilles Villeneuve - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTimQ1Q2Q3
1George RussellGBRMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.953s1m13.079s1m12.578s
2Kimi AntonelliITAMercedes AMG Petronas F1 Team1m13.380s1m13.076s1m12.646s
3Lando NorrisGBRMcLaren Mastercard F1 Team1m13.503s1m13.049s1m12.729s
4Oscar PiastriAUSMcLaren Mastercard F1 Team1m13.559s1m13.285s1m12.781s
5Lewis HamiltonGBRScuderia Ferrari HP1m13.767s1m13.041s1m12.868s
6Max VerstappenNEDOracle Red Bull Racing1m14.067s1m13.479s1m12.907s
7Isack HadjarFRAOracle Red Bull Racing1m13.654s1m12.975s1m12.935s
8Charles LeclercMONScuderia Ferrari HP1m13.825s1m13.496s1m12.976s
9Arvid LindbladGBRVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m13.895s1m13.548s1m13.280s
10Franco ColapintoARGBWT Alpine F1 Team1m14.4661m13.857s1m13.697s
11Nico HulkenbergGERAudi Revolut F1 Team1m14.562s1m13.886s 
12Liam LawsonNZLVisa Cash App Racing Bulls F1 Team1m14.346s1m13.897s 
13Gabriel BortoletoBRAAudi Revolut F1 Team1m14.775s1m14.071s 
14Pierre GaslyFRABWT Alpine F1 Team1m14.698s1m14.187s 
15Carlos SainzESPAtlassian Williams Racing1m14.276s1m14.273s 
16Oliver BearmanGBRTGR Haas F1 Team1m14.449s1m14.416s 
17Esteban OconFRATGR Haas F1 Team1m14.845s  
18Alex AlbonTHAAtlassian Williams F1 Team1m14.851s  
19Fernando AlonsoESPAston Martin Aramco F1 Team1m15.196s  
20Sergio PerezMEXCadillac F1 Team1m151.429s  
21Lance StrollCANAston Martin Aramco F1 Team1m16.195s  
22Valtteri BottasFINCadillac F1 Team1m16.272s  
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

