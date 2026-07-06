Lewis Hamilton Menjelaskan Kesalahan saat Start Grand Prix Inggris

Lewis Hamilton telah menjelaskan penyebab jump-start yang mengakibatkan penalti mahal di Grand Prix Inggris.

Pembalap Ferrari itu dikenai penalti waktu lima detik setelah dinilai telah bergerak sebelum lampu padam di awal balapan 52 lap hari Minggu di Silverstone.

Juara dunia tujuh kali itu langsung melaju cepat untuk menyalip peraih pole position Andrea Kimi Antonelli di Tikungan 1 dan merebut posisi kedua di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, yang memimpin sejak awal.

Hamilton, Silverstone

Hamilton menjalani hukuman penalti selama pit stop pertamanya, kehilangan waktu yang berharga karenanya. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu berhasil kembali ke posisi kedua tetapi turun ke posisi ketiga ketika ia melakukan pit stop di bawah safety car yang muncul di akhir balapan.

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Dengan balapan berakhir di belakang safety car, Hamilton tidak dapat merebut kembali posisi yang hilang dari Mercedes milik George Russell.

“Dari sisi saya, cukup buruk sejak awal,” kata Hamilton setelah balapan. “Saya melakukan jump-start, yang sangat jarang saya lakukan dalam 380 lebih balapan yang telah saya ikuti.

“Kemudian dari segi keseimbangan, saya perhatikan Charles meningkatkan keseimbangannya, saya rasa dibandingkan dengan kualifikasi, menambahkan lebih banyak sayap, dan saya merasa mobilnya sangat oversteer dengan pengaturan diferensial yang kami miliki.

“Saya melepas sayap dan kemudian mengalami understeer paling parah di awal balapan. Jadi, dia langsung menjauh dari saya. Saya bahkan tidak bisa membelokkan mobil sampai sekitar setengah jalan di stint pertama itu.

“Saya berhasil mengendalikan mobil sedikit lebih baik dengan beberapa perubahan diferensial, tetapi saat itu selisihnya sudah sangat besar. Kemudian selisih lima detik di pit stop - satu masalah demi masalah lainnya.”

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Lewis Hamilton British Grand Prix

Ketika ditanya apa yang terjadi di awal balapan, Hamilton menjawab: “Tangan saya bergerak begitu saja. Saya tidak tahu ke mana arahnya. Saya tidak bermaksud melakukannya. Saya bahkan tidak menyuruh tangan saya untuk melakukannya. Tapi bagaimanapun, itu terjadi.”

Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, merasa hukuman itu “terlalu berat”.

“Dari sensor, kami tidak melihat mobil bergerak di grid, tetapi memang benar bahwa di video Anda melihat stiker di ban sedikit bergerak. Bukan saya yang menilai apakah itu jump start atau tidak,” kata pria Prancis itu.

Ketika ditanya apakah ia setuju dengan hukuman yang diberikan, Vasseur menjawab: “Saya rasa itu agak terlalu keras ketika sensor tidak bergerak.”

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Hamilton tetap mempertahankan podiumnya meskipun melakukan pelanggaran bendera kuning yang memicu investigasi pasca balapan.

Dengan Antonelli gagal mencetak poin dalam balapan yang buruk, Hamilton kini tertinggal 32 poin dari pembalap Italia itu di klasemen kejuaraan.