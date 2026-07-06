Lewis Hamilton Menjelaskan Kesalahan saat Start Grand Prix Inggris

Balapan F1 GP Inggris Lewis Hamilton diwarnai sejumlah masalah, termasuk penalti karena jump-start.

Lewis Hamilton British Grand Prix
Lewis Hamilton British Grand Prix
© XPB Images
Add as a preferred source

Lewis Hamilton telah menjelaskan penyebab jump-start yang mengakibatkan penalti mahal di Grand Prix Inggris.

Pembalap Ferrari itu dikenai penalti waktu lima detik setelah dinilai telah bergerak sebelum lampu padam di awal balapan 52 lap hari Minggu di Silverstone.

Juara dunia tujuh kali itu langsung melaju cepat untuk menyalip peraih pole position Andrea Kimi Antonelli di Tikungan 1 dan merebut posisi kedua di belakang rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, yang memimpin sejak awal.

Hamilton, Silverstone
Hamilton, Silverstone

Hamilton menjalani hukuman penalti selama pit stop pertamanya, kehilangan waktu yang berharga karenanya. Pembalap Inggris berusia 41 tahun itu berhasil kembali ke posisi kedua tetapi turun ke posisi ketiga ketika ia melakukan pit stop di bawah safety car yang muncul di akhir balapan.

Dengan balapan berakhir di belakang safety car, Hamilton tidak dapat merebut kembali posisi yang hilang dari Mercedes milik George Russell.

“Dari sisi saya, cukup buruk sejak awal,” kata Hamilton setelah balapan. “Saya melakukan jump-start, yang sangat jarang saya lakukan dalam 380 lebih balapan yang telah saya ikuti.

“Kemudian dari segi keseimbangan, saya perhatikan Charles meningkatkan keseimbangannya, saya rasa dibandingkan dengan kualifikasi, menambahkan lebih banyak sayap, dan saya merasa mobilnya sangat oversteer dengan pengaturan diferensial yang kami miliki.

“Saya melepas sayap dan kemudian mengalami understeer paling parah di awal balapan. Jadi, dia langsung menjauh dari saya. Saya bahkan tidak bisa membelokkan mobil sampai sekitar setengah jalan di stint pertama itu.

“Saya berhasil mengendalikan mobil sedikit lebih baik dengan beberapa perubahan diferensial, tetapi saat itu selisihnya sudah sangat besar. Kemudian selisih lima detik di pit stop - satu masalah demi masalah lainnya.”

Lewis Hamilton British Grand Prix
Lewis Hamilton British Grand Prix

Ketika ditanya apa yang terjadi di awal balapan, Hamilton menjawab: “Tangan saya bergerak begitu saja. Saya tidak tahu ke mana arahnya. Saya tidak bermaksud melakukannya. Saya bahkan tidak menyuruh tangan saya untuk melakukannya. Tapi bagaimanapun, itu terjadi.”

Kepala tim Ferrari, Fred Vasseur, merasa hukuman itu “terlalu berat”.

“Dari sensor, kami tidak melihat mobil bergerak di grid, tetapi memang benar bahwa di video Anda melihat stiker di ban sedikit bergerak. Bukan saya yang menilai apakah itu jump start atau tidak,” kata pria Prancis itu.

Ketika ditanya apakah ia setuju dengan hukuman yang diberikan, Vasseur menjawab: “Saya rasa itu agak terlalu keras ketika sensor tidak bergerak.”

Hamilton tetap mempertahankan podiumnya meskipun melakukan pelanggaran bendera kuning yang memicu investigasi pasca balapan.

Dengan Antonelli gagal mencetak poin dalam balapan yang buruk, Hamilton kini tertinggal 32 poin dari pembalap Italia itu di klasemen kejuaraan.

Lewis Hamilton explains error that led to costly jump start at British Grand Prix
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Bos Ferrari Tanggapi Tudingan Kecurangan Upgrade dari Toto Wolff
03/07/26
Ferrari has been aggressively developing its 2026 F1 car
F1 Results
F1 GP Inggris 2026: Hamilton Kalahkan Antonelli untuk Pole Sprint Race
03/07/26
Hamilton celebrates his Silverstone sprint pole
F1 News
Leclerc Membantah Pergeseran Dukungan Ferrari ke Hamilton
03/07/26
Ferrari drivers Leclerc and Hamilton
F1 News
Mercedes Tanpa Paket Pembaruan untuk F1 GP Inggris
03/07/26
Red Bull has revised the rear-end of its RB22
F1 News
Hamilton Ungkap Pertarungannya untuk Meraih Kepercayaan Ferrari
03/07/26
Hamilton is aiming for a 10th British Grand Prix victory at Silverstone
F1 News
Hamilton Temukan Harapan untuk Balapan Kandang di Silverstone
01/07/26
Hamilton in Austria

Latest News

F1 News
Bagaimana Carlos Sainz Dijatuhi Hukuman 'Overlap' di F1 GP Inggris?
13m ago
Sainz was hit with a rare F1 penalty
F1 News
Lewis Hamilton Menjelaskan Kesalahan saat Start Grand Prix Inggris
41m ago
Lewis Hamilton British Grand Prix
F1 News
Verstappen Keluhkan Sayap Belakang Red Bull setelah Kecelakaan GP Inggris
1h ago
Max Verstappen at the 2026 British Grand Prix
F1 News
Ferrari Tidak Menyesali Keputusan Pit Hamilton di Akhir GP Inggris
6h ago
Hamilton congratulates Leclerc, despite the team losing a one-two result
F1 News
Lolos dari Penalti Pasca-Balapan, Hamilton Pertahankan Podium GP Inggris
21h ago
Lewis Hamilton at the British Grand Prix

More News

F1 News
FIA Ungkap Masalah Software di Balik Kebingungan Safety Car GP Inggris
21h ago
The Safety Car led the cars to the finish at Silverstone
F1 News
Horner Kembali ke Paddock F1 untuk Pertama Kalinya Sejak Dipecat Red Bull
23h ago
Horner was sacked last July by Red Bull
F1 News
McLaren 'Terkejut' Mercedes Bisa Kembali Menemukan Celah Power Unit
05/07/26
McLaren is one of Mercedes' three customer teams
F1 News
'Tidak Ada Gunanya' - Verstappen Luapkan Kekecewaan usai Kualifikasi GP Inggris
04/07/26
Verstappen was frustrated after a tough qualifying
F1 News
Verstappen Mempertanyakan Parade Lap F1 dengan Gokart Lego
04/07/26
Verstappen is not a fan of the Lego parade lap