Hamilton Ungkap Pertarungannya untuk Meraih Kepercayaan Ferrari

Lewis Hamilton has detailed his battle to gain trust within Ferrari in order to get the changes he wanted for the team’s 2026 Formula 1 car.

Hamilton menjalani musim debut yang penuh gejolak dan mengecewakan bersama Ferrari setelah kepindahannya yang sensasional dari Mercedes pada akhir tahun 2024, tetapi juara dunia tujuh kali ini telah melakukan perubahan luar biasa tahun ini.

Setelah gagal naik podium untuk pertama kalinya dalam kariernya pada tahun 2025, Hamilton telah naik podium empat kali musim ini, termasuk kemenangan pertama yang spektakuler bersama Ferrari di Grand Prix Barcelona-Catalunya.

Hamilton celebrates in Spain © XPB Images

Performa apik Hamilton menempatkannya sebagai penantang gelar, berada di posisi ketiga klasemen dan terpaut 46 poin dari Andrea Kimi Antonelli. Pembalap 41 tahun itu juga tampil lebih menjanjikan daripada rekan setimnya di Ferrari, Charles Leclerc, yang mengunggulinya tahun lalu.

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Hamilton mengungkapkan menjelang balapan kandangnya di Grand Prix Inggris di Silverstone bahwa ia harus berjuang untuk mendapatkan kepercayaan Ferrari selama awal yang sulit di tim merah tersebut.

Ketika ditanya untuk menjelaskan apa yang menjadi kunci keberhasilannya, Hamilton mengatakan kepada media termasuk Crash.net: “Salah satunya adalah mobil yang benar-benar saya bantu kembangkan. Ada beberapa bagian pada mobil, misalnya, suspensi depan yang saya minta tahun lalu.

“Saya membuatnya untuk simulator dan mengujinya, dan kami menggunakannya tahun ini. Akhirnya mendapatkan rem yang saya inginkan, yang merupakan dorongan besar. Perubahan insinyur, di tim pribadi saya - menyesuaikan beberapa anggota tim saya dan bagaimana mereka terhubung dengan tim.

Hamilton is happier in Ferrari's 2026 F1 car

“Menyelaraskan kembali hubungan saya dengan para petinggi di dalam organisasi agar kami berada di jalur yang sama dan menjadi sekutu, bukan musuh. Jadi, sekarang situasinya jauh lebih baik. Dan itu memungkinkan kami untuk bergerak maju secara sinergis.

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“Setiap akhir pekan tahun lalu merupakan akhir pekan yang sangat sulit. Jadi, wajar saja ketika Anda mengalami hal itu, orang cenderung kurang mendengarkan Anda. Seperti, ‘mengapa kami harus mendengarkan Anda ketika Anda mendapatkan hasil seperti ini?’

"Jadi, butuh waktu lama untuk membangun kepercayaan itu. Dan saya pikir kepercayaan itu sekarang sudah ada dan hal-hal yang saya minta dapat terlaksana.

“Ini adalah hubungan timbal balik. Kami benar-benar saling mendorong, dan kolaborasi akhirnya terjalin. Dan saya pikir itu adalah hal yang paling penting.”

Hamilton adalah pembalap paling sukses di Grand Prix Inggris dengan sembilan kemenangan, dan akhir pekan ini ia mengejar yang ke-10 di Silverstone.