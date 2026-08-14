Perez Minta Cadillac untuk Meninjau Kembali Seluruh Prosesnya

Cadillac menuai pujian atas performanya musim ini, namun tidak dengan perolehan poin.

Perez has been left wanting more from Cadillac's upgrades
Perez has been left wanting more from Cadillac's upgrades
© XPB Images

Sergio Perez memperingatkan bahwa Cadillac harus "meninjau kembali seluruh proses mereka" setelah terpuruk ke posisi paling belakang dalam peta kekuatan Formula 1 di Hungaria.

Cadillac mendapat pujian atas performa mereka musim ini, mengingat sebelumnya banyak pihak yang khawatir dengan tim debutan ini akan tertatih-tatih di barisan paling belakang - tertinggal beberapa detik di belakang tim paling lambat berikutnya - sebuah situasi yang mengingatkan kita pada tiga tim baru di tahun 2010-an yang gagal memberikan dampak berarti.

Sebaliknya, Cadillac justru mampu menyaingi Williams dan Aston Martin. Meskipun Aston Martin telah melakukan kemajuan pesat berkat peningkatan performa yang sudah lama dinantikan, hal tersebut tidak seharusnya mengurangi nilai pencapaian tim milik General Motors ini.

Cadillac has pushed development, but is yet to move up the order.
Cadillac has pushed development, but is yet to move up the order.
© XPB Images

Namun, sebagaimana halnya bagi setiap pembalap, Perez tentu menginginkan hasil yang lebih baik setelah menjalani kiprah selama empat tahun bersama Red Bull yang mendominasi.

"Sangat sulit bagi kami untuk melakukan pengembangan," ujarnya. "Menurut saya, pada dasarnya kami belum melakukan pengembangan yang cukup. 

"Jadi, kami jelas harus meninjau kembali seluruh proses kami untuk memastikan bahwa kami mampu melakukan pengembangan yang jauh lebih kuat, karena di Formula 1, segalanya bergantung pada pengembangan.

"Menurut saya, di situlah letak kekurangan kami. Jelas, sebagai tim baru, mungkin kami belum berkembang sejauh yang kami harapkan."

Cadillac melakukan perubahan manajerial mengejutkan selama jeda musim panas, mereka menggantikan Greame Lowdon sebagai Team Principal dengan mantan Executive Director Alpine, Marcin Budkowski, sebagai penggantinya.

Lowdon has been sacked by Cadillac
Lowdon has been sacked by Cadillac
© XPB Images

Budkowski bergabung dengan tim berbekal pengalaman luas di bidang teknik, dan setelah diperkenalkan, ia menyatakan keinginannya untuk menanamkan 'mentalitas juara'.

Saat ditanya apakah ia mengharapkan hasil lebih baik dari peningkatan performa Cadillac musim ini—meskipun tim tetap cukup konsisten dalam hal selisih waktu dengan barisan depan—Perez menjawab: "Tentu saja, ya.

"Kami ingin memangkas jarak lebih jauh lagi. Posisi kami saat ini masih agak terlalu tertinggal, namun kabar baiknya adalah ada hal-hal yang sangat jelas; jika masalah tersebut bisa diatasi, hal itu akan segera mendongkrak performa secara signifikan. Jadi, itulah sisi positifnya."

Tags:

F1
2026
Cadillac
Sergio Perez
Perez Minta Cadillac untuk Meninjau Kembali Seluruh Prosesnya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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