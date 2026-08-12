Cadillac Umumkan Team Principal Baru dalam Sebuah Langkah Mengejutkan

Cadillac melakukan perubahan mengejutkan pada posisi puncak tim di pertengahan musim pertama mereka.

Cadillac has made a shock leadership change
Cadillac has made a shock leadership change
© XPB Images

Cadillac secara mengejutkan mengumumkan bahwa mantan Direktur Eksekutif Alpine, Marcin Budkowski, akan menggantikan Graeme Lowdon sebagai kepala tim.

Meski belum mencetak satu pun poin, tim asal Amerika Serikat ini mengawali kiprahnya di Formula 1 dengan performa yang lebih kuat dari perkiraan. Namun, masalah keandalan kendaraan menjadi kendala yang terus berulang dalam balapan-balapan menjelang jeda musim panas.

Saat mengumumkan bergabungnya Budkowski, Cadillac menyatakan bahwa pergantian ini merupakan bagian dari "transisi kepemimpinan yang telah direncanakan", meskipun sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa perubahan semacam itu sedang dipersiapkan.

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"Penunjukan Marcin menandai langkah penting lainnya dalam evolusi berkelanjutan Tim Cadillac Formula 1," ujar CEO Cadillac F1, Dan Towriss.

"Sejak awal, tujuan kami bukan sekadar berpartisipasi dalam Formula 1, melainkan membangun tim generasi baru yang mampu bersaing di barisan terdepan.

"Saat kami memasuki era baru bagi Tim Cadillac Formula 1 ini, Marcin membawa pengalaman F1 yang luar biasa, keahlian teknis, serta kepemimpinan strategis yang akan memperkuat organisasi kami dan membantu kami mengembangkan pola pikir juara, perangkat, serta proses yang diperlukan untuk meraih kesuksesan jangka panjang.

"Kami berterima kasih kepada Graeme Lowdon atas kepemimpinan dan perannya dalam membentuk Tim Cadillac Formula 1 dari nol. Kontribusinya telah membantu meletakkan fondasi yang kuat pada tahap pembangunan tim; kami mengapresiasi komitmennya dan mendoakan yang terbaik baginya."

Selain komentar dari Towriss, tidak ada indikasi mengenai alasan dilakukannya perubahan tersebut pada saat ini.

Lowdon, yang sebelumnya menjabat sebagai CEO tim Virgin/Manor, merupakan sosok kunci bagi Cadillac sejak awal; ia berperan dalam mengamankan hak partisipasi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai kepala tim pada Desember 2024.

Graeme Lowdon has been moved aside by Cadillac
Graeme Lowdon has been moved aside by Cadillac
© XPB Images

Penggantinya, Budkowski, pernah memegang posisi senior di Prost, Ferrari, McLaren, Alpine, dan FIA.

Insinyur berkebangsaan Polandia-Prancis yang kini menjabat sebagai kepala tim tersebut mengatakan: "Tim Formula 1 Cadillac memiliki fondasi dan ambisi yang luar biasa.

“Ini adalah fase yang penuh peluang besar bagi tim, fase yang akan ditentukan oleh satu tujuan jelas: memaksimalkan pengembangan mobil dalam batasan cost cap dan mengarahkan seluruh fungsi tim untuk bersaing. 

"Hal ini berarti membangun organisasi elite dengan mentalitas juara yang memiliki semangat tinggi, pantang menyerah menghadapi hambatan, sangat memperhatikan detail dan proses, serta mampu mengeksekusi tugas dengan presisi saat hari balapan.

"Fokus saya adalah menyelaraskan sumber daya manusia, perangkat kerja, dan alur informasi agar keputusan yang tepat dapat diambil dengan cepat, serta performa mobil terus meningkat di setiap balapan. 

"Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memimpin operasional lintasan Tim Cadillac Formula 1, dimulai di Zandvoort akhir pekan depan.”

Tags:

F1
2026
Cadillac
Cadillac Umumkan Team Principal Baru dalam Sebuah Langkah Mengejutkan
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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