Hadjar Pertahankan Podium GP Monako, Cadillac Kehilangan Poin

Isack Hadjar berhasil mempertahankan podium pertamanya untuk Red Bull, tetapi Cadillac gagal meraih poin pertama mereka di Formula 1.

Badan pengatur F1 menyelidiki dua insiden penting setelah berakhirnya Grand Prix Monako yang dramatis pada hari Minggu, dengan Hadjar dan Sergio Perez sama-sama berisiko dikenai sanksi.

Hadjar diselidiki atas dugaan pelanggaran yang terjadi ketika balapan dihentikan oleh bendera merah karena kemungkinan adanya pekerjaan yang dilakukan Red Bull pada mobilnya.

Hadjar picks up his trophy for third place

Namun, Steward pada akhirnya tidak mengambil tindakan apa pun, setelah menjelaskan bahwa Red Bull dilaporkan mencoba mengganti busi/koil tetapi tidak melanjutkan penggantian tersebut.

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Ini berarti podium pertama Hadjar sejak bergabung dengan Red Bull telah resmi dikonfirmasi.

Pembalap Prancis 21 tahun itu finis keempat setelah disalip oleh Pierre Gasly pada restart terakhir, namun pembalap Alpine itu diturunkan ke posisi ketujuh setelah mendapat dua penalti waktu karena ngebut di pit lane.

Hal itu membuat Hadjar naik podium bersama pemenang balapan Andrea Kimi Antonelli dan Lewis Hamilton.

Perez juga diselidiki setelah balapan karena berada di luar posisi startnya di grid saat start ulang.

Perez thought he'd scored Cadillac's first F1 point

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Pembalap Meksiko itu mengira telah mengamankan poin penting bagi Cadillac di posisi ke-10, tetapi penalti 10 detik dijatuhkan, menurunkan posisinya dalam klasifikasi akhir.

Sebaliknya, Fernando Alonso mendapatkan poin pertama Aston Martin musim ini setelah naik ke posisi ke-10.

“Para steward mendengarkan keterangan dari pengemudi Mobil 11 (Sergio Perez), perwakilan tim, dan meninjau data sistem penempatan/penataan lintasan, video, dan bukti video dalam mobil,” kata para steward.

“Bukti video menunjukkan dengan jelas bahwa roda depan kanan Mobil 11 berada di luar kotak start. Penalti standar diterapkan.”