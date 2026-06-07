Hadjar Pertahankan Podium GP Monako, Cadillac Kehilangan Poin

Stewards F1 telah mengumumkan keputusan atas dua insiden kunci yang diinvestigasi setelah Grand Prix Monako.

Hadjar celebrates his third place in Monaco
Hadjar celebrates his third place in Monaco
Add as a preferred source

Isack Hadjar berhasil mempertahankan podium pertamanya untuk Red Bull, tetapi Cadillac gagal meraih poin pertama mereka di Formula 1.

Badan pengatur F1 menyelidiki dua insiden penting setelah berakhirnya Grand Prix Monako yang dramatis pada hari Minggu, dengan Hadjar dan Sergio Perez sama-sama berisiko dikenai sanksi.

Hadjar diselidiki atas dugaan pelanggaran yang terjadi ketika balapan dihentikan oleh bendera merah karena kemungkinan adanya pekerjaan yang dilakukan Red Bull pada mobilnya.

Hadjar picks up his trophy for third place
Hadjar picks up his trophy for third place

Namun, Steward pada akhirnya tidak mengambil tindakan apa pun, setelah menjelaskan bahwa Red Bull dilaporkan mencoba mengganti busi/koil tetapi tidak melanjutkan penggantian tersebut.

Ini berarti podium pertama Hadjar sejak bergabung dengan Red Bull telah resmi dikonfirmasi.

Pembalap Prancis 21 tahun itu finis keempat setelah disalip oleh Pierre Gasly pada restart terakhir, namun pembalap Alpine itu diturunkan ke posisi ketujuh setelah mendapat dua penalti waktu karena ngebut di pit lane.

Hal itu membuat Hadjar naik podium bersama pemenang balapan Andrea Kimi Antonelli dan Lewis Hamilton.

Perez juga diselidiki setelah balapan karena berada di luar posisi startnya di grid saat start ulang.

Perez thought he'd scored Cadillac's first F1 point
Perez thought he'd scored Cadillac's first F1 point

Pembalap Meksiko itu mengira telah mengamankan poin penting bagi Cadillac di posisi ke-10, tetapi penalti 10 detik dijatuhkan, menurunkan posisinya dalam klasifikasi akhir.

Sebaliknya, Fernando Alonso mendapatkan poin pertama Aston Martin musim ini setelah naik ke posisi ke-10.

“Para steward mendengarkan keterangan dari pengemudi Mobil 11 (Sergio Perez), perwakilan tim, dan meninjau data sistem penempatan/penataan lintasan, video, dan bukti video dalam mobil,” kata para steward.

“Bukti video menunjukkan dengan jelas bahwa roda depan kanan Mobil 11 berada di luar kotak start. Penalti standar diterapkan.”

Hadjar Pertahankan Podium GP Monako, Cadillac Kehilangan Poin
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

F1 News
Aston Martin Ungkap Livery Spesial Dual-Tone untuk GP Monako
04/06/26
Aston Martin unveil a striking copper and green livery for Monaco 2026
F1 News
Hadjar Minta Maaf ke Leclerc, Akui Penalti GP Kanada "Adil"
27/05/26
Hadjar in Canada
F1 News
Perez Keluhkan Kerusakan Aneh dengan Cadillac-nya di GP Kanada
26/05/26
Perez on the Canadian GP grid
F1 News
Masalah Posisi Kursi Mobil Paksa Alonso Mundur dari GP Kanada
25/05/26
Fernando Alonso, Aston Martin, 2026 Canadian GP
F1 News
Mekies Tegaskan Verstappen Adalah Jantung Proyek F1 Red Bull
25/05/26
Max Verstappen in Canada
F1 News
Red Bull Tangapi Pertemuan Toto Wolff dan Jos Verstappen di Paddock F1
23/05/26
Toto Wolff and Jos Verstappen chat in the Montreal paddock