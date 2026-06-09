Penjelasan: Kenapa Banyak Pelanggaran Batas Kecepatan Pit di F1 GP Monako?

Sejumlah penalti pelanggaran kecepatan di pit lane diberikan kepada para pembalap Formula 1 selama Grand Prix Monako.

Secara total, lima pembalap termasuk Lewis Hamilton dan George Russell dikenai penalti waktu lima detik karena melanggar batas kecepatan di pit-lane selama balapan hari Minggu di Monte Carlo.

Pierre Gasly dua kali dikenai penalti untuk dua pelanggaran terpisah, sementara rekan setimnya di Alpine, Franco Colapinto, dan Oscar Piastri dari McLaren adalah pembalap lain yang melanggar aturan.

Alpine kemudian meminta FIA untuk meninjau kembali penalti yang diterima Gasly.

Cadillac is situated at the very end of the pit lane

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Masalah ini juga terlihat sepanjang sesi latihan, dengan Russell, pemimpin klasemen kejuaraan Andrea Kimi Antonelli, Alex Albon, dan Fernando Alonso semuanya dikenai penalti denda karena melewati batas kecepatan pit.

Dokumen dari badan pengatur F1, FIA, mengungkapkan bahwa setiap pelanggaran selama balapan kurang dari satu kilometer per jam di atas batas kecepatan 60 km/jam yang diberlakukan di Monaco.

Ini 20 km/jam lebih lambat dari batas standar 80 km/jam yang digunakan di sebagian besar sirkuit F1.

FIA menggunakan transponder dan loop pengukur waktu elektronik di sepanjang serangkaian timing beams di pit-lane untuk mengukur kecepatan mobil. Alat ini menghitung waktu yang dibutuhkan mobil untuk melewati loop tersebut.

Jumlah penalti yang luar biasa tinggi menimbulkan kecurigaan dan memicu banyak pertanyaan di kalangan penggemar dan para ahli yang menonton.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Teorinya, meskipun belum dikonfirmasi oleh FIA, adalah bahwa penalti tersebut terkait dengan memotong jalur di sekitar area Cadillac.

Sebagai tim F1 terbaru dan ke-11, Cadillac berada di ujung pit-lane. Di Monaco, ruang ini lebih terbuka daripada tahun sebelumnya. Hal ini tampaknya mendorong para pembalap untuk memotong garis putih.

Hamilton was adamant he wasn't speeding

Salah satunya adalah Hamilton, yang finis kedua setelah menjalani penaltinya selama pit-stop di bawah Safety Car di akhir balapan.

“Saya tidak ngebut,” katanya dalam konferensi pers pasca balapan. “Saya rasa itu hanya kondisi pitlane. Saya sudah menggunakan pitlane ini selama bertahun-tahun.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Bukan berarti saya masuk tanpa menekan tombol atau semacamnya. Pembatas kecepatan pitlane langsung aktif.

“Saya rasa itu hanya jalur yang Anda ambil, yang merupakan jalur yang sama yang telah kita ambil selama bertahun-tahun, di mana Anda masuk, Anda sedikit memotong sebagian garis putih, masuk ke pit, lalu keluar.

"Dan saya terkejut mendengar bahwa saya melewati batas kecepatan karena sebenarnya kecepatan saya tidak melebihi batas.

“Saya rasa itu soal jarak dan sesuatu yang perlu kita selidiki karena saya mendengar banyak orang mengalami hal itu hari ini dan mereka mungkin sebenarnya tidak melebihi kecepatan.”

Team Principal McLaren, Andrea Stella, juga mengisyaratkan bahwa penalti tersebut terkait dengan jalur yang diambil di pit lane.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kami pikir itu mungkin berasal dari terlalu banyak mengambil jalan pintas. Saya pikir itu hipotesis saat ini, jadi kami memberi tahu Oscar untuk menghindari hal itu,” jelas Stella.

“Tetapi awalnya hal itu tidak dipahami. Kami tahu bahwa terkadang ketika Anda terlalu banyak mengambil jalan pintas, ini dapat menyebabkan Anda diukur melebihi batas kecepatan. Tetapi kami belum tahu lebih banyak saat ini.”

Menjelaskan situasi aneh tersebut selama siaran Sky Sports F1 tentang balapan, Bernie Collins berkata: "Bayangkan saat Anda berada di jalan tol, dan ada palang pembatas.

"Cara kerjanya adalah mereka melihat waktu Anda di setiap posisi? Selisih waktu di antara posisi-posisi tersebut adalah cara mereka menghitung kecepatan rata-rata Anda di zona tersebut.

"Jadi, saya pikir dengan memotong tikungan lebih banyak dalam balapan karena mereka memacu mobil lebih keras daripada saat latihan, di zona tersebut mereka telah melampaui batas 60 km/jam.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Ini adalah cara masuk pit yang tidak biasa karena Anda datang dari kecepatan lebih rendah menuju batas kecepatan. Biasanya Anda datang dari kecepatan lebih tinggi menuju pembatas kecepatan. Jadi, terkadang hal itu bisa mengejutkan para pembalap."