Hamilton Mengutuk Kemalangannya setelah Terkena Penalti Grid di Hungaria

Lewis Hamilton dibuat 'sangat frustrasi' oleh penalti ketiga kalinya dalam tiga balapan berturut-turut di Grand Prix Hungaria.

Hamilton was 'extremely frustrated' after Hungary qualifying
Hamilton was 'extremely frustrated' after Hungary qualifying
© XPB Images

Lewis Hamilton mengakui bahwa "tidak bisa mendapatkan keberuntungan" setelah mendapat penalti grid di Grand Prix Hungaria.

Juara tujuh kali itu merasa 'sangat frustrasi' setelah kualifikasi di Hungaria, dengan tim pit Ferrari menjadi sasaran kemarahannya. 

Pertama-tama, Hamilton 'terkejut' bahwa tim memilih untuk memimpin di lap-lap terakhir kualifikasi, sehingga ia kehilangan kesempatan untuk mencetak waktu ketika kondisi lintasan secara teoritis terbaik.

Namun setelah menyelesaikan lapnya, Hamilton kemudian tidak diberitahu soal Oscar Piastri yang sedang melakukan lap cepat di belakangnya, sesuatu yang membuat pembalap Inggris itu mendapat penalti grid tiga posisi karena menghalangi pembalap McLaren di Tikungan 1.

Hamilton was pipped to pole by Norris
Hamilton was pipped to pole by Norris

"Terkadang Anda tidak bisa mendapatkan keberuntungan," tulis Hamilton di media sosial. "Akhir pekan lain di mana saya merasa hebat sepanjang sesi, tetapi kemudian semuanya berantakan. Dari yang hampir meraih pole position hingga memulai dari posisi ke-5 sangatlah membuat frustrasi.

"Saya selalu berusaha untuk tetap positif — olahraga selalu tentang suka dan duka, tetapi juga tentang hal-hal kecil. Setiap poin penting dan Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan."

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Penalti ini adalah penalti ketiga Hamilton dalam tiga akhir pekan berturut-turut, setelah sebelumnya mendapat penalti lima detik detik di Silverstone dan Spa-Francorchamps karena melakukan start yang salah dan menyebabkan insiden.

"Setelah 3 penalti dalam 3 akhir pekan, sulit untuk mempertahankan optimisme. Namun, saya tidak akan membiarkan kemunduran ini mengurangi kemajuan yang telah kami capai sebagai tim.

"Dengan kecepatan yang kami miliki, saya berharap kami bisa mendapatkan sesuatu dari balapan besok. Mobil terasa semakin baik, dan kami kompetitif sepanjang akhir pekan.

"Malam ini, kami akan terus bekerja keras bersama untuk memberikan diri kami kesempatan terbaik besok. Saya selalu menikmati trek ini, jadi tetaplah percaya dan kirimkan energi positif untuk balapan."

Kabar baik bagi pembalap Ferrari ini adalah penalti terbarunya akan menempatkannya di sisi grid yang paling menguntungkan, sesuatu yang sangat krusial di Hungaroring.

Tags:

F1
2026
Hungary
Ferrari
Lewis Hamilton
Hamilton Mengutuk Kemalangannya setelah Terkena Penalti Grid di Hungaria
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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